Товарищеские матчи (клубы): Хэррогит — Скарборо Атлетик, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Хэррогит — Скарборо Атлетик пройдет 01.08.2026 на стадионе «EnviroVent Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хэррогит — коэффициент 1.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Хэррогит подходит к матчу после серии из четырех игр без поражений, включая победы над Саут Шилдс, Клиторпс Таун и Гайзли. В последнем туре команда сыграла вничью с Донкастером (2:2), что подтверждает стабильность в атаке. Несмотря на отсутствие очков в турнирной таблице, букмекеры оценивают шансы хозяев высоко, что отражает их текущую форму и домашний фактор.

В составе Хэррогит выделяются игроки, которые регулярно забивают в последних матчах, что создает давление на оборону соперника. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему с акцентом на фланговые атаки и быстрые переходы. Ориентировочный состав не раскрыт, но глубина скамейки позволяет варьировать тактику по ходу встречи.

Скарборо Атлетик проиграл два из трех последних матчей, включая разгром от Барнсли (0:2) и поражение от Бакстона (2:4). В турнирной таблице у гостей также нет очков, но они провели меньше игр. Команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем более двух мячей за игру, что может стать решающим фактором в матче против мотивированного соперника.

У Скарборо Атлетик есть опытные игроки, способные создать момент, но их реализация оставляет желать лучшего. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контратаки и стандартные положения. Однако отсутствие стабильности в составе и слабая игра на выезде снижают их шансы на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но текущая форма Хэррогит и поддержка трибун дают им преимущество. Учитывая слабую оборону гостей и уверенную игру хозяев в атаке, победа Хэррогит выглядит наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хэррогит — Скарборо Атлетик, и где смотреть

Матч: Хэррогит — Скарборо Атлетик состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «EnviroVent Stadium».