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Товарищеские матчи (клубы): Хэррогит — Скарборо Атлетик, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Хэррогит — Скарборо Атлетик пройдет 01.08.2026 на стадионе «EnviroVent Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хэррогит — коэффициент 1.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.40
Ставка
Победа команды Хэррогит
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Шансы команд на победу

Хэррогит подходит к матчу после серии из четырех игр без поражений, включая победы над Саут Шилдс, Клиторпс Таун и Гайзли. В последнем туре команда сыграла вничью с Донкастером (2:2), что подтверждает стабильность в атаке. Несмотря на отсутствие очков в турнирной таблице, букмекеры оценивают шансы хозяев высоко, что отражает их текущую форму и домашний фактор.

В составе Хэррогит выделяются игроки, которые регулярно забивают в последних матчах, что создает давление на оборону соперника. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему с акцентом на фланговые атаки и быстрые переходы. Ориентировочный состав не раскрыт, но глубина скамейки позволяет варьировать тактику по ходу встречи.

Скарборо Атлетик проиграл два из трех последних матчей, включая разгром от Барнсли (0:2) и поражение от Бакстона (2:4). В турнирной таблице у гостей также нет очков, но они провели меньше игр. Команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем более двух мячей за игру, что может стать решающим фактором в матче против мотивированного соперника.

У Скарборо Атлетик есть опытные игроки, способные создать момент, но их реализация оставляет желать лучшего. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контратаки и стандартные положения. Однако отсутствие стабильности в составе и слабая игра на выезде снижают их шансы на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но текущая форма Хэррогит и поддержка трибун дают им преимущество. Учитывая слабую оборону гостей и уверенную игру хозяев в атаке, победа Хэррогит выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хэррогит — Скарборо Атлетик, и где смотреть

Матч: Хэррогит — Скарборо Атлетик состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «EnviroVent Stadium».

Стартовые составы на матч Хэррогит - Скарборо Атлетик

Составы еще неизвестны

Хэррогит - Скарборо Атлетик – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
4.8
1.3
9.5
5.1
1.16
13
1.6
4
4.7
6.68
1.15
12.57

Статистика для ставок

7
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Хэррогит не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Хэррогит не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.14
Поставить
В последних 5 играх Хэррогит пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Скарборо Атлетик забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
В последних 5 играх Хэррогит забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Хэррогит забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.15
Поставить
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