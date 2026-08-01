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Товарищеские матчи (клубы): Эммен — Алмере Сити, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эммен — Алмере Сити пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Netherlands)». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Алмере Сити — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.35
Ставка
Победа команды Алмере Сити
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Шансы команд на победу

Эммен подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда одержала лишь одну победу, потерпев три поражения. В турнирной таблице хозяева пока не набрали очков в двух турах, что отражает текущие сложности в построении игры. Тем не менее, в активе есть уверенная победа над Де Графсхапом, которая показывает потенциал команды при должной реализации моментов.

В составе Эммен есть потери: из-за травмы не сыграет Давид Вауте, что может сказаться на глубине состава. Тренерскому штабу предстоит найти замену и выстроить игру без одного из ключевых исполнителей. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрываются, но команда будет стремиться исправить ситуацию и прервать неудачную серию.

Алмере Сити демонстрирует более стабильные результаты в последних матчах: три ничьи и одна победа в пяти играх, при этом команда не пропускала в трех из них. В турнирной таблице гости также пока без очков, но провели всего один матч, что оставляет больше пространства для корректировки. Уверенная победа над Телстаром и сухие ничьи с Оссом и Гоу Эхед Иглс указывают на организованную оборону.

У Алмере Сити нет кадровых проблем, что дает тренерскому штабу больше вариантов для построения состава. Команда выглядит сбалансированной, способной как обороняться, так и создавать моменты. Отсутствие пропущенных голов в последних играх говорит о дисциплине, а победа над Телстаром демонстрирует умение реализовывать свои шансы. Эти факторы делают гостей опасным соперником.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики в доступных данных, поэтому прогноз строится на текущей форме. Эммен испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем более двух голов за матч, тогда как Алмере Сити показывает надежность сзади. Учитывая букмекерскую оценку, где победа гостей котируется чуть выше, а также более стабильные результаты Алмере Сити, разумно предположить, что гости смогут добиться успеха.

Травмированные игроки

У команды Эммен в списке травмированных Давид Вауте.

Когда начнется матч Эммен — Алмере Сити, и где смотреть

Матч: Эммен — Алмере Сити состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Netherlands)».

Стартовые составы на матч Эммен - Алмере

Составы еще неизвестны

Эммен - Алмере – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.01
11.5
29
1.01
12
30
1.01
12.59
32.24

Статистика для ставок

9
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Эммен – Алмере: Алмере побеждает в 4 последних очных матчах
Прогноз
Алмере победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
29
Поставить
В последних 5 играх Алмере пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Эммен забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
В последних 5 играх Алмере забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Алмере забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.65
Поставить
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