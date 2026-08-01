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Вторая лига Б: Салют — Орел, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Салют — Орел пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 30 очков в 17 турах сезона, гости — 22 очка в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.20
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Салют подходит к матчу с 30 очками после 17 туров и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда выиграла пять последних матчей в лиге, забив в каждом из них, и в среднем за последние пять игр забивает два гола за матч. Однако в последних трех встречах Салют пропускает, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. Несмотря на это, хозяева имеют положительную динамику и нацелены на продолжение победной серии.

В атаке Салют опирается на лучшего бомбардира команды Илью Винникова, который забил семь голов в сезоне. Также стоит отметить Станислава Букатова, который отметился шестью голами в шестнадцати матчах. Тренерский штаб может использовать схему с активными флангами и поддержкой из глубины, что позволяет создавать моменты у чужих ворот. Важно сохранить концентрацию в обороне, так как соперник способен наказывать за ошибки.

Орел набрал 22 очка в 17 турах и занимает десятое место. Команда проиграла три последних матча в лиге и пропускает в восьми последних встречах, что говорит о проблемах в защите. В среднем за последние пять игр Орел пропускает 2.4 гола за матч, но при этом забивает по одному голу. Гости будут стремиться прервать серию неудач и улучшить турнирное положение, однако для этого им необходимо наладить игру в обороне.

Основная угроза в атаке Орла исходит от Игоря Бугаенко, который забил семь голов в пятнадцати матчах. Команда может рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы создать опасность у ворот Салют. Однако учитывая нестабильность в защите, гостям важно действовать осторожно и не допускать грубых ошибок, которые могут привести к пропущенным голам. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную игру в центре поля и быстрый переход в атаку.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 11 апреля 2026 года команды сыграли вничью 1:1. Салют не проигрывает в четырех последних матчах против Орла и забивает в пяти из шести последних личных встреч. Учитывая текущую форму обеих команд и их проблемы в обороне, вероятен упорный матч с равными шансами, что делает ничью обоснованным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Салют — Орел, и где смотреть

Матч: Салют — Орел состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Салют - Орел

Салют
Основной состав
  • 51
    Флаг
    Владислав Зернаев
    ВР
  • 22
    Флаг
    Андрей Ивантеев
    ЗЩ
  • 95
    Флаг
    Александр Крикуненко
    ЗЩ
  • 96
    Флаг
    Андрей Цорн
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Дмитрий Шилов
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Станислав Букатов
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Андрей Ишутин
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Илья Винников
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Николай Бояркин
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Владислав Фасхутдинов
    НАП
  • 21
    Флаг
    Сергей Гайдук
    ПЗ
Запасные
  • 13
    Флаг
    Владислав Сергеев
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Александр Канищев
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Дмитрий Матющенко
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Максим Кутовой
    НАП
  • 20
    Флаг
    Егор Тиняков
    НАП
Орел
Основной состав
  • 75
    Флаг
    Павел Земсков
    ВР
  • 14
    Флаг
    Вячеслав Гордиенко
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Арсен Агаханов
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Степан Пятин
    ЗЩ
  • 97
    Флаг
    Данила Соколов
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Евгений Ушаков
    ЗЩ
  • 99
    Флаг
    Алексей Киселев
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Артем Ошкин
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Эмрах Набатов
    ПЗ
  • 31
    Флаг
    Игорь Бугаенко
    НАП
  • 19
    Флаг
    Георгий Борисов
    ПЗ
Запасные
  • 55
    Флаг
    Дмитрий Копылов
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Андрей Якушин
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Даниил Арсентьев
    ПЗ
  • 2
    Флаг
    Сергей Хмелевской
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Максим Фатеев
    ПЗ

Салют - Орел – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.15
6.3
20
1.12
6.4
16
1.01
8
50
1.02
11
33

Статистика для ставок

12
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Орел проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз
Салют победит
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Коэффициент
1.15
Поставить
Салют – Орел: Салют не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Салют не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
Салют не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Салют не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
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