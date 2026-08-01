Вторая лига Б: Салют — Орел, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Салют — Орел пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 30 очков в 17 турах сезона, гости — 22 очка в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Салют подходит к матчу с 30 очками после 17 туров и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда выиграла пять последних матчей в лиге, забив в каждом из них, и в среднем за последние пять игр забивает два гола за матч. Однако в последних трех встречах Салют пропускает, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. Несмотря на это, хозяева имеют положительную динамику и нацелены на продолжение победной серии.

В атаке Салют опирается на лучшего бомбардира команды Илью Винникова, который забил семь голов в сезоне. Также стоит отметить Станислава Букатова, который отметился шестью голами в шестнадцати матчах. Тренерский штаб может использовать схему с активными флангами и поддержкой из глубины, что позволяет создавать моменты у чужих ворот. Важно сохранить концентрацию в обороне, так как соперник способен наказывать за ошибки.

Орел набрал 22 очка в 17 турах и занимает десятое место. Команда проиграла три последних матча в лиге и пропускает в восьми последних встречах, что говорит о проблемах в защите. В среднем за последние пять игр Орел пропускает 2.4 гола за матч, но при этом забивает по одному голу. Гости будут стремиться прервать серию неудач и улучшить турнирное положение, однако для этого им необходимо наладить игру в обороне.

Основная угроза в атаке Орла исходит от Игоря Бугаенко, который забил семь голов в пятнадцати матчах. Команда может рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы создать опасность у ворот Салют. Однако учитывая нестабильность в защите, гостям важно действовать осторожно и не допускать грубых ошибок, которые могут привести к пропущенным голам. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную игру в центре поля и быстрый переход в атаку.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 11 апреля 2026 года команды сыграли вничью 1:1. Салют не проигрывает в четырех последних матчах против Орла и забивает в пяти из шести последних личных встреч. Учитывая текущую форму обеих команд и их проблемы в обороне, вероятен упорный матч с равными шансами, что делает ничью обоснованным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Салют — Орел, и где смотреть

Матч: Салют — Орел состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.