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Вторая лига Б: ФК Севастополь — Нарт Черкесск, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: ФК Севастополь — Нарт Черкесск пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 36 очков в 16 турах сезона, гости — 25 очков в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.60
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

ФК Севастополь уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков в 16 турах. Команда не проигрывает в семи последних матчах против этого соперника и стабильно забивает в шести последних играх. В последних пяти матчах севастопольцы забили десять голов, пропустив шесть, что говорит о высокой результативности, но и о некоторых проблемах в обороне.

Лучший бомбардир команды Дмитрий Иванов забил семь голов в текущем сезоне. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрываются, но очевидно, что Севастополь делает ставку на атаку. Однако, учитывая, что соперник находится в хорошей форме и не проигрывает в четырех последних матчах, хозяевам будет непросто добиться победы, что повышает вероятность ничейного исхода.

Нарт Черкесск занимает четвертое место с 25 очками в 15 турах. Команда не проигрывает в четырех последних матчах и забивает в них же. В последних пяти играх нартовцы забили шесть голов и пропустили четыре, демонстрируя сбалансированную игру. Несмотря на более низкую позицию, гости способны навязать борьбу лидеру.

Лучший бомбардир Ратмир Машезов забил пять голов. Нарт Черкесск показывает стабильные результаты и имеет мотивацию подняться выше. Учитывая, что Севастополь пропускает в среднем 1.2 гола за игру, гости могут рассчитывать на гол. Однако их атака не столь мощна, чтобы рассчитывать на победу, поэтому ничья выглядит вероятным исходом.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 6 июня 2026 года Севастополь одержал победу со счетом 1:0. Севастополь не проигрывает в семи последних матчах против Нарта, но гости находятся в хорошей форме и не проигрывают в четырех последних играх. Учитывая плотность противостояния и мотивацию обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч ФК Севастополь — Нарт Черкесск, и где смотреть

Матч: ФК Севастополь — Нарт Черкесск состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Севастополь - Нарт Черкесск

Севастополь
Основной состав
  • 91
    Флаг
    Максим Вертиев
    ВР
  • 25
    Флаг
    Зеки Алиев
    ПЗ
  • 37
    Флаг
    Лев Потапов
    ЗЩ
  • 79
    Флаг
    Алексей Гречкин
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Серафим Абзалилов
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Юрий Максимов
    НАП
  • 6
    Флаг
    Амет Дугу
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Артем Степанович
    НАП
  • 21
    Флаг
    Вадим Зубавленко
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Редван Османов
    НАП
  • 10
    Флаг
    Дмитрий Иванов
    НАП
Запасные
  • 11
    Флаг
    Владислав Гевлич
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Максим Супрун
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Виталий Мироненко
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Александр Оленев
    НАП
  • 9
    Флаг
    Станислав Рубан
    НАП
Нарт Черкесск
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Никита Колесов
    ВР
  • 79
    Флаг
    Богдан Мацола
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Константин Ерохин
    ЗЩ
  • 92
    Флаг
    Абубакар Иналкаев
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Егор Беляев
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Данил Массуренко
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Эльдар Тхакохов
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Георгий Каргинов
    ПЗ
  • 65
    Флаг
    Александр Ярцев
    ЗЩ
  • 95
    Флаг
    Артемий Осицин
    НАП
  • 7
    Флаг
    Ратмир Машезов
    ПЗ
Запасные
  • 8
    Флаг
    Ислам Дохов
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Илья Востриков
    НАП
  • 37
    Флаг
    Темирлан Кадагазов
    ПЗ

Севастополь - Нарт Черкесск – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.03
10.1
30
1.07
6.3
74
1.01
10
39
1.57
3.85
5

Статистика для ставок

10
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Севастополь – Нарт Черкесск: Севастополь не проигрывает в 7 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Севастополь не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
Нарт Черкесск не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Нарт Черкесск не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.17
Поставить
Севастополь не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз
Севастополь не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
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