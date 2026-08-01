Вторая лига Б: ФК Севастополь — Нарт Черкесск, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: ФК Севастополь — Нарт Черкесск пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 36 очков в 16 турах сезона, гости — 25 очков в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

ФК Севастополь уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков в 16 турах. Команда не проигрывает в семи последних матчах против этого соперника и стабильно забивает в шести последних играх. В последних пяти матчах севастопольцы забили десять голов, пропустив шесть, что говорит о высокой результативности, но и о некоторых проблемах в обороне.

Лучший бомбардир команды Дмитрий Иванов забил семь голов в текущем сезоне. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрываются, но очевидно, что Севастополь делает ставку на атаку. Однако, учитывая, что соперник находится в хорошей форме и не проигрывает в четырех последних матчах, хозяевам будет непросто добиться победы, что повышает вероятность ничейного исхода.

Нарт Черкесск занимает четвертое место с 25 очками в 15 турах. Команда не проигрывает в четырех последних матчах и забивает в них же. В последних пяти играх нартовцы забили шесть голов и пропустили четыре, демонстрируя сбалансированную игру. Несмотря на более низкую позицию, гости способны навязать борьбу лидеру.

Лучший бомбардир Ратмир Машезов забил пять голов. Нарт Черкесск показывает стабильные результаты и имеет мотивацию подняться выше. Учитывая, что Севастополь пропускает в среднем 1.2 гола за игру, гости могут рассчитывать на гол. Однако их атака не столь мощна, чтобы рассчитывать на победу, поэтому ничья выглядит вероятным исходом.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 6 июня 2026 года Севастополь одержал победу со счетом 1:0. Севастополь не проигрывает в семи последних матчах против Нарта, но гости находятся в хорошей форме и не проигрывают в четырех последних играх. Учитывая плотность противостояния и мотивацию обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч ФК Севастополь — Нарт Черкесск, и где смотреть

Матч: ФК Севастополь — Нарт Черкесск состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.