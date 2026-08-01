Вторая лига Б: Кызылташ — Спартак Нальчик, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Кызылташ — Спартак Нальчик пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 27 очков в 16 турах сезона, гости — 24 очка в 15 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кызылташ — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Кызылташ набрал 27 очков в 16 турах и занимает пятое место, опережая соперника по турнирной таблице. В последних пяти матчах команда забила семь голов и пропустила столько же, что указывает на атакующий потенциал, но и на уязвимость в обороне. Букмекеры оценивают шансы хозяев коэффициентом 2.45, что отражает равенство сил, однако домашний фактор и турнирная мотивация могут склонить чашу весов в пользу Кызылташа.
Лучший бомбардир команды Редван Мемешев забил восемь голов в 16 матчах, и его форма станет ключевым фактором в атаке. В прошлой очной встрече Кызылташ обыграл Спартак Нальчик со счетом 1:0, что дает психологическое преимущество. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, где Мемешев особенно опасен.
Спартак Нальчик набрал 24 очка в 15 турах и занимает седьмое место, имея игру в запасе. Команда не проигрывает в четырех последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о стабильности. Однако в последних пяти играх пропущено пять голов, и оборона не выглядит безупречной. Коэффициент на победу гостей также 2.45, что подчеркивает примерный паритет сил.
Лучший бомбардир Сослан Лысенко забил пять голов, но его результативность ниже, чем у Мемешева. Спартак Нальчик пропускает в шести из восьми последних матчей, что может стать проблемой против атакующего Кызылташа. Гости предпочитают играть вторым номером, рассчитывая на контратаки, но в матче с хозяевами, которые будут действовать активно, это может не сработать.
Последние матчи и личные встречи
В единственной очной встрече сезона Кызылташ одержал победу со счетом 1:0, что дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая турнирную мотивацию и домашние стены, Кызылташ выглядит предпочтительнее, несмотря на равенство коэффициентов.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Кызылташ — Спартак Нальчик, и где смотреть
Матч: Кызылташ — Спартак Нальчик состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Кызылташ - Спартак Нальчик
- 34Никита РепинВР
- 19Вадим ПетренкоПЗ
- 23Ремзи РамазановЗЩ
- 15Виктор ЗавьяловПЗ
- 17Тимур ГабуевПЗ
- 71Сослан КабисовПЗ
- 8Руслан МаргиевПЗ
- 55Денис СытниковПЗ
- 10Артем ЗабунНАП
- 7Редван МемешевПЗ
- 88Асад АсадовПЗ
- 4Вадим ЛазаревПЗ
- 2Евгений СуиновПЗ
- 70Егор ЕлесинПЗ
- 11Эмир ЛутфиевПЗ
- 16Асланбек КумыковВР
- 17Адам ЧеркесовПЗ
- 22Андемир ГогузоковЗЩ
- 4Исмаил ЖабоевЗЩ
- 13Хаким КадыкоевЗЩ
- 5Амур ХацуковПЗ
- 6Ислам ПековПЗ
- 96Инароко ТутовПЗ
- 7Сослан ЛысенкоПЗ
- 10Магомед ИбрагимовНАП
- 19Амирхан СеляевПЗ
- 18Ренат АпшацевПЗ
- 11Ислам ТлуповНАП
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