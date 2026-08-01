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Вторая лига Б: Кызылташ — Спартак Нальчик, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Кызылташ — Спартак Нальчик пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 27 очков в 16 турах сезона, гости — 24 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кызылташ — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.45
Ставка
Победа команды Кызылташ
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Шансы команд на победу

Кызылташ набрал 27 очков в 16 турах и занимает пятое место, опережая соперника по турнирной таблице. В последних пяти матчах команда забила семь голов и пропустила столько же, что указывает на атакующий потенциал, но и на уязвимость в обороне. Букмекеры оценивают шансы хозяев коэффициентом 2.45, что отражает равенство сил, однако домашний фактор и турнирная мотивация могут склонить чашу весов в пользу Кызылташа.

Лучший бомбардир команды Редван Мемешев забил восемь голов в 16 матчах, и его форма станет ключевым фактором в атаке. В прошлой очной встрече Кызылташ обыграл Спартак Нальчик со счетом 1:0, что дает психологическое преимущество. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, где Мемешев особенно опасен.

Спартак Нальчик набрал 24 очка в 15 турах и занимает седьмое место, имея игру в запасе. Команда не проигрывает в четырех последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о стабильности. Однако в последних пяти играх пропущено пять голов, и оборона не выглядит безупречной. Коэффициент на победу гостей также 2.45, что подчеркивает примерный паритет сил.

Лучший бомбардир Сослан Лысенко забил пять голов, но его результативность ниже, чем у Мемешева. Спартак Нальчик пропускает в шести из восьми последних матчей, что может стать проблемой против атакующего Кызылташа. Гости предпочитают играть вторым номером, рассчитывая на контратаки, но в матче с хозяевами, которые будут действовать активно, это может не сработать.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече сезона Кызылташ одержал победу со счетом 1:0, что дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая турнирную мотивацию и домашние стены, Кызылташ выглядит предпочтительнее, несмотря на равенство коэффициентов.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кызылташ — Спартак Нальчик, и где смотреть

Матч: Кызылташ — Спартак Нальчик состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Кызылташ - Спартак Нальчик

Кызылташ
Основной состав
  • 34
    Флаг
    Никита Репин
    ВР
  • 19
    Флаг
    Вадим Петренко
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Ремзи Рамазанов
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Виктор Завьялов
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Тимур Габуев
    ПЗ
  • 71
    Флаг
    Сослан Кабисов
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Руслан Маргиев
    ПЗ
  • 55
    Флаг
    Денис Сытников
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Артем Забун
    НАП
  • 7
    Флаг
    Редван Мемешев
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Асад Асадов
    ПЗ
Запасные
  • 4
    Флаг
    Вадим Лазарев
    ПЗ
  • 2
    Флаг
    Евгений Суинов
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Егор Елесин
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Эмир Лутфиев
    ПЗ
Спартак Нальчик
Основной состав
  • 16
    Флаг
    Асланбек Кумыков
    ВР
  • 17
    Флаг
    Адам Черкесов
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Андемир Гогузоков
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Исмаил Жабоев
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Хаким Кадыкоев
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Амур Хацуков
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Ислам Пеков
    ПЗ
  • 96
    Флаг
    Инароко Тутов
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Сослан Лысенко
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Магомед Ибрагимов
    НАП
  • 19
    Флаг
    Амирхан Селяев
    ПЗ
Запасные
  • 18
    Флаг
    Ренат Апшацев
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Ислам Тлупов
    НАП

Кызылташ - Спартак Нальчик – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
100
5.6
1.12
37
8.8
1.03
2.45
3.45
2.49
29
9.3
1.04

Статистика для ставок

7
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Спартак Нальчик не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Спартак Нальчик не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.65
Поставить
В последних 5 играх Кызылташ пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Спартак Нальчик забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
В последних 5 играх Кызылташ забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Кызылташ забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
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