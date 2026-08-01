Вторая лига Б: Кызылташ — Спартак Нальчик, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Кызылташ — Спартак Нальчик пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 27 очков в 16 турах сезона, гости — 24 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кызылташ — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Кызылташ набрал 27 очков в 16 турах и занимает пятое место, опережая соперника по турнирной таблице. В последних пяти матчах команда забила семь голов и пропустила столько же, что указывает на атакующий потенциал, но и на уязвимость в обороне. Букмекеры оценивают шансы хозяев коэффициентом 2.45, что отражает равенство сил, однако домашний фактор и турнирная мотивация могут склонить чашу весов в пользу Кызылташа.

Лучший бомбардир команды Редван Мемешев забил восемь голов в 16 матчах, и его форма станет ключевым фактором в атаке. В прошлой очной встрече Кызылташ обыграл Спартак Нальчик со счетом 1:0, что дает психологическое преимущество. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, где Мемешев особенно опасен.

Спартак Нальчик набрал 24 очка в 15 турах и занимает седьмое место, имея игру в запасе. Команда не проигрывает в четырех последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о стабильности. Однако в последних пяти играх пропущено пять голов, и оборона не выглядит безупречной. Коэффициент на победу гостей также 2.45, что подчеркивает примерный паритет сил.

Лучший бомбардир Сослан Лысенко забил пять голов, но его результативность ниже, чем у Мемешева. Спартак Нальчик пропускает в шести из восьми последних матчей, что может стать проблемой против атакующего Кызылташа. Гости предпочитают играть вторым номером, рассчитывая на контратаки, но в матче с хозяевами, которые будут действовать активно, это может не сработать.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече сезона Кызылташ одержал победу со счетом 1:0, что дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая турнирную мотивацию и домашние стены, Кызылташ выглядит предпочтительнее, несмотря на равенство коэффициентов.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Россия. Вторая лига Б. 06.06.2026 Спартак Нальчик 0 – 1 Кызылташ

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кызылташ — Спартак Нальчик, и где смотреть

Матч: Кызылташ — Спартак Нальчик состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.