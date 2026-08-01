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Вторая лига Б: Рубин Ялта — Ангушт, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Рубин Ялта — Ангушт пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 21 очко в 16 турах сезона, гости — 14 очков в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рубин Ялта — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
Победа команды Рубин Ялта
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Шансы команд на победу

Рубин Ялта набрал 21 очко в 16 турах и занимает девятое место. Команда не побеждает в пяти последних матчах, но при этом стабильно забивает в четырех последних играх. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают один гол за игру, пропуская 1.4. Несмотря на серию без побед, турнирное положение позволяет рассчитывать на положительный результат в домашней встрече.

Лучший бомбардир команды Бека Джанелидзе забил шесть голов в сезоне. Ориентировочный состав не раскрыт, но атакующий потенциал строится вокруг действий Джанелидзе. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые атаки и стандартные положения, чтобы прервать неудачную серию. Важно улучшить игру в обороне, так как команда пропускает в четырех последних матчах.

Ангушт набрал 14 очков в 15 турах и занимает тринадцатое место. Гости не выигрывают в девяти последних матчах, что говорит о серьезных проблемах с результативностью. В среднем за последние пять игр Ангушт забивает всего 0.2 гола, пропуская один. Команда пропускает в шести из восьми последних матчей, что делает ее оборону уязвимой.

Лучший бомбардир Ахяд Гарисултанов забил лишь два гола в сезоне. Ориентировочный состав не раскрыт, но низкая результативность указывает на нехватку креатива в атаке. Гости, вероятно, сделают ставку на оборону и контратаки, однако длительная серия без побед давит на команду. Для успеха им необходимо проявить характер и реализовать редкие моменты.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Рубин Ялта одержал победу со счетом 1:0. Хозяева не проигрывают в пяти из шести последних матчей против Ангушта. Учитывая слабую форму гостей и их проблемы с атакой, Рубин Ялта имеет хорошие шансы прервать свою серию без побед и взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Рубин Ялта — Ангушт, и где смотреть

Матч: Рубин Ялта — Ангушт состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Рубин Ялта - Ангушт

Рубин Ялта
Основной состав
  • 31
    Флаг
    Георгий Туаев
    ВР
  • 68
    Флаг
    Андрей Колтаков
    ПЗ
  • 51
    Флаг
    Елисей Емельянов
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Саркис Папазян
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Олег Коротков
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Егор Бирюков
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Александр Хватаев
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Никита Панамарев
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Альберт Наниев
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Бека Джанелидзе
    НАП
  • 7
    Флаг
    Данил Полях
    НАП
Запасные
  • 67
    Флаг
    Григорий Тарнов
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Роман Проценко
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Артем Муамба Нтумба
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Илья Ромащук
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Вячеслав Пурак
    НАП
Ангушт
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Гелани Хаштыров
    ВР
  • 3
    Флаг
    Илья Кириленко
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Аман Бабаханов
    ЗЩ
  • 95
    Флаг
    Ахмед Абубакаров
    ЗЩ
  • 60
    Флаг
    Ахяд Гарисултанов
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Тухан Ахильгов
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Алисхан Ахилгов
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Абу-Муслим Хамхоев
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Халит Оздоев
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Руслан Тутаев
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Калимолла Зайнавов
    ПЗ
Запасные
  • 6
    Флаг
    Бек Цуроев
    ПЗ

Рубин Ялта - Ангушт – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
6.7
1.2
10
5.7
1.22
7.5
1.95
3.4
3.45
5.25
1.31
7.2

Статистика для ставок

10
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Рубин Ялта – Ангушт: Рубин Ялта не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Рубин Ялта не проиграет
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Коэффициент
2.25
Поставить
Ангушт не выигрывает в 9 последних матчах
Прогноз
Рубин Ялта не проиграет
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Коэффициент
2.25
Поставить
Рубин Ялта не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Ангушт не проиграет
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Коэффициент
1.04
Поставить
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