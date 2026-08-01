Вторая лига Б: Рубин Ялта — Ангушт, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Рубин Ялта — Ангушт пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 21 очко в 16 турах сезона, гости — 14 очков в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рубин Ялта — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Рубин Ялта набрал 21 очко в 16 турах и занимает девятое место. Команда не побеждает в пяти последних матчах, но при этом стабильно забивает в четырех последних играх. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают один гол за игру, пропуская 1.4. Несмотря на серию без побед, турнирное положение позволяет рассчитывать на положительный результат в домашней встрече.

Лучший бомбардир команды Бека Джанелидзе забил шесть голов в сезоне. Ориентировочный состав не раскрыт, но атакующий потенциал строится вокруг действий Джанелидзе. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые атаки и стандартные положения, чтобы прервать неудачную серию. Важно улучшить игру в обороне, так как команда пропускает в четырех последних матчах.

Ангушт набрал 14 очков в 15 турах и занимает тринадцатое место. Гости не выигрывают в девяти последних матчах, что говорит о серьезных проблемах с результативностью. В среднем за последние пять игр Ангушт забивает всего 0.2 гола, пропуская один. Команда пропускает в шести из восьми последних матчей, что делает ее оборону уязвимой.

Лучший бомбардир Ахяд Гарисултанов забил лишь два гола в сезоне. Ориентировочный состав не раскрыт, но низкая результативность указывает на нехватку креатива в атаке. Гости, вероятно, сделают ставку на оборону и контратаки, однако длительная серия без побед давит на команду. Для успеха им необходимо проявить характер и реализовать редкие моменты.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Рубин Ялта одержал победу со счетом 1:0. Хозяева не проигрывают в пяти из шести последних матчей против Ангушта. Учитывая слабую форму гостей и их проблемы с атакой, Рубин Ялта имеет хорошие шансы прервать свою серию без побед и взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Рубин Ялта — Ангушт, и где смотреть

Матч: Рубин Ялта — Ангушт состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.