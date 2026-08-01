Вторая лига Б: Рубин Ялта — Ангушт, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Рубин Ялта — Ангушт пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 21 очко в 16 турах сезона, гости — 14 очков в 15 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рубин Ялта — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Рубин Ялта набрал 21 очко в 16 турах и занимает девятое место. Команда не побеждает в пяти последних матчах, но при этом стабильно забивает в четырех последних играх. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают один гол за игру, пропуская 1.4. Несмотря на серию без побед, турнирное положение позволяет рассчитывать на положительный результат в домашней встрече.
Лучший бомбардир команды Бека Джанелидзе забил шесть голов в сезоне. Ориентировочный состав не раскрыт, но атакующий потенциал строится вокруг действий Джанелидзе. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые атаки и стандартные положения, чтобы прервать неудачную серию. Важно улучшить игру в обороне, так как команда пропускает в четырех последних матчах.
Ангушт набрал 14 очков в 15 турах и занимает тринадцатое место. Гости не выигрывают в девяти последних матчах, что говорит о серьезных проблемах с результативностью. В среднем за последние пять игр Ангушт забивает всего 0.2 гола, пропуская один. Команда пропускает в шести из восьми последних матчей, что делает ее оборону уязвимой.
Лучший бомбардир Ахяд Гарисултанов забил лишь два гола в сезоне. Ориентировочный состав не раскрыт, но низкая результативность указывает на нехватку креатива в атаке. Гости, вероятно, сделают ставку на оборону и контратаки, однако длительная серия без побед давит на команду. Для успеха им необходимо проявить характер и реализовать редкие моменты.
Последние матчи и личные встречи
В очной встрече 6 июня 2026 года Рубин Ялта одержал победу со счетом 1:0. Хозяева не проигрывают в пяти из шести последних матчей против Ангушта. Учитывая слабую форму гостей и их проблемы с атакой, Рубин Ялта имеет хорошие шансы прервать свою серию без побед и взять три очка.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Рубин Ялта — Ангушт, и где смотреть
Матч: Рубин Ялта — Ангушт состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Рубин Ялта - Ангушт
- 31Георгий ТуаевВР
- 68Андрей КолтаковПЗ
- 51Елисей ЕмельяновЗЩ
- 10Саркис ПапазянПЗ
- 77Олег КоротковЗЩ
- 8Егор БирюковЗЩ
- 21Александр ХватаевПЗ
- 88Никита ПанамаревПЗ
- 15Альберт НаниевПЗ
- 9Бека ДжанелидзеНАП
- 7Данил ПоляхНАП
- 67Григорий ТарновЗЩ
- 19Роман ПроценкоЗЩ
- 20Артем Муамба НтумбаПЗ
- 25Илья РомащукПЗ
- 33Вячеслав ПуракНАП
- 1Гелани ХаштыровВР
- 3Илья КириленкоЗЩ
- 4Аман БабахановЗЩ
- 95Ахмед АбубакаровЗЩ
- 60Ахяд ГарисултановЗЩ
- 7Тухан АхильговПЗ
- 8Алисхан АхилговПЗ
- 18Абу-Муслим ХамхоевПЗ
- 80Халит ОздоевПЗ
- 77Руслан ТутаевПЗ
- 20Калимолла ЗайнавовПЗ
- 6Бек ЦуроевПЗ
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