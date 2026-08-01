Вторая лига Б: Шахтер Донецк — Астрахань, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Шахтер Донецк — Астрахань пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 33 очка в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Шахтер Донецк — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Шахтер Донецк уверенно лидирует в турнирной таблице, имея 33 очка после 16 туров, что на 15 очков больше, чем у соперника. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в последних четырех матчах, и в среднем забивает 1.60 гола за игру. Несмотря на недавнее поражение от Победы Хасавюрт (3:4), подопечные тренера сохраняют высокий темп и мотивацию, особенно учитывая борьбу за высокие места.
Ключевым игроком атаки является Руслан Суанов, забивший 6 голов в 15 матчах. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на агрессивный прессинг и быстрые атаки. Домашняя статистика также в пользу хозяев: они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей на своем поле. Тактически команда способна контролировать мяч и создавать моменты, что подтверждается средним показателем забитых голов.
Астрахань занимает 12-е место с 18 очками после 16 туров, имея лишь 4 победы при 8 поражениях. Команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, что является слабым местом. В последних пяти матчах они забили всего 5 голов, что говорит о проблемах в атаке. Несмотря на крупную победу над Чайкой-2 (3:0), гости вряд ли смогут навязать борьбу лидеру.
Лучший бомбардир команды — Ги Бертин Фосто Дзеком, забивший 4 гола. Однако в целом состав не отличается высокой результативностью. Ориентировочный состав предполагает оборонительную тактику, но учитывая слабую игру в обороне, гостям будет сложно сдержать атаки хозяев. Вероятно, они будут рассчитывать на контратаки, но это вряд ли принесет успех против команды, которая забивает в каждом матче.
Последние матчи и личные встречи
В очной встрече 6 июня 2026 года Шахтер Донецк разгромил Астрахань со счетом 3:0. Учитывая текущую форму и турнирное положение, хозяева явно превосходят соперника. Букмекеры оценивают победу Шахтера коэффициентом 1.20, что подтверждает их статус фаворита. Ожидается, что Шахтер Донецк продолжит победную серию и уверенно возьмет три очка.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Шахтер Донецк — Астрахань, и где смотреть
Матч: Шахтер Донецк — Астрахань состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Шахтер Донецк - Астрахань
- 1Ярослав КотляровВР
- 5Егор ТрунтаевЗЩ
- 2Владимир ХозинЗЩ
- 14Дмитрий ЩербаньЗЩ
- 27Илья ЗахаровПЗ
- 77Антон ОрловПЗ
- 8Дмитрий КарташовПЗ
- 21Георгий МахатадзеПЗ
- 53Кирилл МоисеевПЗ
- 7Илья КожухарНАП
- 19Илья ГаврильчикПЗ
- 95Аюб БацуевПЗ
- 81Рахим ЧаадаевПЗ
- 10Аслан МуталиевПЗ
- 29Гамид ДжамуевПЗ
- 56Богдан РейхменНАП
- 26Валентин ГришинВР
- 25Федор ГалочкинЗЩ
- 6Булат МусаевЗЩ
- 94Михаил СлеповЗЩ
- 23Елисей КривохижинПЗ
- 99Расул ЖангуразовПЗ
- 72Константин КолесниковПЗ
- 8Иван КудряшовПЗ
- 77Артур КарповПЗ
- 10Павел СоломатинНАП
- 7Марк ПолушинНАП
- 68Всеволод БогомоловЗЩ
- 69Максим КостюкПЗ
- 89Данила ПрокопьевПЗ
- 19Ги Бертин Фосто ДзекомНАП
- 21Дмитрий ГоряевПЗ
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