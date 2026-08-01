Вторая лига Б: Шахтер Донецк — Астрахань, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Шахтер Донецк — Астрахань пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 33 очка в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Шахтер Донецк — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Шахтер Донецк уверенно лидирует в турнирной таблице, имея 33 очка после 16 туров, что на 15 очков больше, чем у соперника. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в последних четырех матчах, и в среднем забивает 1.60 гола за игру. Несмотря на недавнее поражение от Победы Хасавюрт (3:4), подопечные тренера сохраняют высокий темп и мотивацию, особенно учитывая борьбу за высокие места.

Ключевым игроком атаки является Руслан Суанов, забивший 6 голов в 15 матчах. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на агрессивный прессинг и быстрые атаки. Домашняя статистика также в пользу хозяев: они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей на своем поле. Тактически команда способна контролировать мяч и создавать моменты, что подтверждается средним показателем забитых голов.

Астрахань занимает 12-е место с 18 очками после 16 туров, имея лишь 4 победы при 8 поражениях. Команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, что является слабым местом. В последних пяти матчах они забили всего 5 голов, что говорит о проблемах в атаке. Несмотря на крупную победу над Чайкой-2 (3:0), гости вряд ли смогут навязать борьбу лидеру.

Лучший бомбардир команды — Ги Бертин Фосто Дзеком, забивший 4 гола. Однако в целом состав не отличается высокой результативностью. Ориентировочный состав предполагает оборонительную тактику, но учитывая слабую игру в обороне, гостям будет сложно сдержать атаки хозяев. Вероятно, они будут рассчитывать на контратаки, но это вряд ли принесет успех против команды, которая забивает в каждом матче.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Шахтер Донецк разгромил Астрахань со счетом 3:0. Учитывая текущую форму и турнирное положение, хозяева явно превосходят соперника. Букмекеры оценивают победу Шахтера коэффициентом 1.20, что подтверждает их статус фаворита. Ожидается, что Шахтер Донецк продолжит победную серию и уверенно возьмет три очка.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Россия. Вторая лига Б. 06.06.2026 Астрахань 0 – 3 Шахтер Донецк

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Шахтер Донецк — Астрахань, и где смотреть

Матч: Шахтер Донецк — Астрахань состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.