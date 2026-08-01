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Вторая лига Б: Шахтер Донецк — Астрахань, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Шахтер Донецк — Астрахань пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 33 очка в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Шахтер Донецк — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.20
Ставка
Победа команды Шахтер Донецк
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Шансы команд на победу

Шахтер Донецк уверенно лидирует в турнирной таблице, имея 33 очка после 16 туров, что на 15 очков больше, чем у соперника. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в последних четырех матчах, и в среднем забивает 1.60 гола за игру. Несмотря на недавнее поражение от Победы Хасавюрт (3:4), подопечные тренера сохраняют высокий темп и мотивацию, особенно учитывая борьбу за высокие места.

Ключевым игроком атаки является Руслан Суанов, забивший 6 голов в 15 матчах. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на агрессивный прессинг и быстрые атаки. Домашняя статистика также в пользу хозяев: они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей на своем поле. Тактически команда способна контролировать мяч и создавать моменты, что подтверждается средним показателем забитых голов.

Астрахань занимает 12-е место с 18 очками после 16 туров, имея лишь 4 победы при 8 поражениях. Команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, что является слабым местом. В последних пяти матчах они забили всего 5 голов, что говорит о проблемах в атаке. Несмотря на крупную победу над Чайкой-2 (3:0), гости вряд ли смогут навязать борьбу лидеру.

Лучший бомбардир команды — Ги Бертин Фосто Дзеком, забивший 4 гола. Однако в целом состав не отличается высокой результативностью. Ориентировочный состав предполагает оборонительную тактику, но учитывая слабую игру в обороне, гостям будет сложно сдержать атаки хозяев. Вероятно, они будут рассчитывать на контратаки, но это вряд ли принесет успех против команды, которая забивает в каждом матче.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Шахтер Донецк разгромил Астрахань со счетом 3:0. Учитывая текущую форму и турнирное положение, хозяева явно превосходят соперника. Букмекеры оценивают победу Шахтера коэффициентом 1.20, что подтверждает их статус фаворита. Ожидается, что Шахтер Донецк продолжит победную серию и уверенно возьмет три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Шахтер Донецк — Астрахань, и где смотреть

Матч: Шахтер Донецк — Астрахань состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Шахтер Донецк - Астрахань

Шахтер Донецк
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Ярослав Котляров
    ВР
  • 5
    Флаг
    Егор Трунтаев
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Владимир Хозин
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Дмитрий Щербань
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Илья Захаров
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Антон Орлов
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Дмитрий Карташов
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Георгий Махатадзе
    ПЗ
  • 53
    Флаг
    Кирилл Моисеев
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Илья Кожухар
    НАП
  • 19
    Флаг
    Илья Гаврильчик
    ПЗ
Запасные
  • 95
    Флаг
    Аюб Бацуев
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Рахим Чаадаев
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Аслан Муталиев
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Гамид Джамуев
    ПЗ
  • 56
    Флаг
    Богдан Рейхмен
    НАП
Астрахань
Основной состав
  • 26
    Флаг
    Валентин Гришин
    ВР
  • 25
    Флаг
    Федор Галочкин
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Булат Мусаев
    ЗЩ
  • 94
    Флаг
    Михаил Слепов
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Елисей Кривохижин
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Расул Жангуразов
    ПЗ
  • 72
    Флаг
    Константин Колесников
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Иван Кудряшов
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Артур Карпов
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Павел Соломатин
    НАП
  • 7
    Флаг
    Марк Полушин
    НАП
Запасные
  • 68
    Флаг
    Всеволод Богомолов
    ЗЩ
  • 69
    Флаг
    Максим Костюк
    ПЗ
  • 89
    Флаг
    Данила Прокопьев
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Ги Бертин Фосто Дзеком
    НАП
  • 21
    Флаг
    Дмитрий Горяев
    ПЗ

Шахтер Донецк - Астрахань – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.06
8
63
1.05
8
30
1.06
7.75
50
1.07
8.2
23

Статистика для ставок

6
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Шахтер Донецк не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
Прогноз
Шахтер Донецк не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
В последних 5 играх Шахтер Донецк пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Астрахань забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.30
Поставить
Шахтер Донецк забивает в 4 последних матчах
Прогноз
Шахтер Донецк забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
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