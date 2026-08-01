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Товарищеские матчи (клубы): Хайденхайм — Ингольштадт, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Хайденхайм — Ингольштадт пройдет 01.08.2026 на стадионе «Войт-Арена». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.50
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Хайденхайм подходит к матчу после серии нестабильных результатов: в последних пяти играх команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В турнирной таблице клуб пока не набрал очков в пяти турах, что указывает на сложный старт сезона. Тем не менее, в товарищеских матчах команда демонстрирует атакующий потенциал, особенно в игре против Nördlingen, где было забито девять мячей. Однако оборона остается уязвимой, что подтверждают пропущенные голы в матчах с Гамбургом и Лугано.

В составе Хайденхайма есть несколько травмированных игроков, что может повлиять на глубину состава. Тем не менее, тренерский штаб имеет возможность варьировать тактику, опираясь на доступных исполнителей. Команда старается действовать через контроль мяча и быстрые атаки, но реализация моментов оставляет желать лучшего. В предстоящей встрече важно наладить взаимодействие между линиями и избежать ошибок в обороне, чтобы добиться положительного результата.

Ингольштадт, в отличие от соперника, подходит к матчу с более уверенной серией: в последних пяти играх команда одержала четыре победы и потерпела лишь одно поражение. В турнирной таблице клуб также не набрал очков в пяти турах, но товарищеские матчи показывают, что команда находится в хорошей форме. Особенно выделяются победы над Палермо и ЛАСК, где Ингольштадт продемонстрировал надежную игру в обороне и эффективность в атаке.

Ингольштадт делает ставку на организованную оборону и быстрые контратаки. В составе есть исполнители, способные решить эпизод в одиночку, что подтверждают результаты последних матчей. Тренерский штаб, вероятно, сохранит привычную схему, делая акцент на компактность и дисциплину. В предстоящей встрече важно сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут и использовать моменты у чужих ворот, чтобы добиться положительного исхода.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, что подтверждает плотный характер противостояния. Учитывая нестабильность Хайденхайма и уверенность Ингольштадта, матч обещает быть равным. Тактический прогноз указывает на закрытую игру с небольшим количеством моментов, что делает ничью вероятным исходом.

Травмированные игроки

У команды Хайденхайм в списке травмированных Сирлорд Конте, Миккель Кауфманн и Леарт Пакярада.

Когда начнется матч Хайденхайм — Ингольштадт, и где смотреть

Матч: Хайденхайм — Ингольштадт состоится 01.08.2026 и начнется в 16:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Войт-Арена».

Стартовые составы на матч Хайденхайм - Ингольштадт

Составы еще неизвестны

Хайденхайм - Ингольштадт – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.13
5.9
25
1.06
7.3
33
1.07
6.5
76
1.07
8.18
27.27

Статистика для ставок

12
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Хайденхайм – Ингольштадт: Хайденхайм не проигрывает в 7 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Хайденхайм не проиграет
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Коэффициент
1.16
Поставить
Ингольштадт побеждает в 5 последних матчах
Прогноз
Ингольштадт победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
25
Поставить
В последних 5 играх Хайденхайм пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Ингольштадт забьет
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Коэффициент
2.45
Поставить
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