Премьер-лига Россия (РПЛ): ЦСКА — Крылья Советов, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: ЦСКА — Крылья Советов пройдет 01.08.2026 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

ЦСКА подходит к матчу с тремя очками после первого тура, где обыграл «Балтику» (2:1). Команда побеждает в трех последних матчах РПЛ и стабильно забивает в четырех последних, но при этом пропускает в каждой из них. В последних пяти играх армейцы забили восемь голов, пропустив двенадцать, что указывает на атакующий потенциал и уязвимость в обороне. Средние показатели за игру — 1.60 забитых и 2.40 пропущенных — подчеркивают, что матчи с их участием получаются результативными, но не гарантируют надежности сзади.

В ориентировочном составе ЦСКА выделяются Кирилл Глебов, лучший бомбардир команды с одним голом, и Лусиано Гонду, способный создавать моменты. Тренерский штаб может варьировать схему, но ключевым станет контроль середины поля через Ивана Облякова и Матвея Кисляка. При этом команда пропускает в десяти последних матчах, что делает ее зависимой от атакующих действий. Если армейцы сохранят привычный темп, они смогут навязать борьбу, но оборона остается зоной риска, что уравнивает шансы соперника.

«Крылья Советов» набрали одно очко в первом туре, сыграв вничью с «Динамо» (0:0). Команда не выигрывает в пяти последних матчах, но при этом забивает в пяти из семи последних игр, хотя и пропускает в семи из девяти. В последних пяти матчах самарцы забили шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустили девять (1.80). Эти цифры показывают, что команда способна создавать моменты, но нестабильна в обороне, что делает ее непредсказуемым соперником.

В составе «Крыльев Советов» выделяются Сергей Песьяков в воротах и атакующая группа во главе с Амаром Рахмановичем. Лучший бомбардир команды Иван Лепский пока не отметился голами, что говорит о распределении атакующих усилий. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки и стандарты, чтобы использовать уязвимости обороны ЦСКА. Однако отсутствие побед в последних матчах добавляет осторожности, и самарцам важно сохранить концентрацию на протяжении всей игры.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью (1:1), а в 10 последних матчах ЦСКА имеет преимущество по счету (19:13), но не проигрывает в 14 из 16 встреч. Учитывая, что «Крылья Советов» забивают в пяти из семи последних очных игр, а ЦСКА пропускает в десяти матчах подряд, можно ожидать обмен голами. Равенство сил и мотивация обеих команд указывают на высокую вероятность ничейного исхода.

Травмированные игроки

У команды ЦСКА в списке травмированных Максим Воронов и Игорь Акинфеев.

Когда начнется матч ЦСКА — Крылья Советов, и где смотреть

Матч 2-го тура: ЦСКА — Крылья Советов состоится 01.08.2026 и начнется в 16:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».