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Премьер-лига Россия (РПЛ): ЦСКА — Крылья Советов, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: ЦСКА — Крылья Советов пройдет 01.08.2026 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.40
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

ЦСКА подходит к матчу с тремя очками после первого тура, где обыграл «Балтику» (2:1). Команда побеждает в трех последних матчах РПЛ и стабильно забивает в четырех последних, но при этом пропускает в каждой из них. В последних пяти играх армейцы забили восемь голов, пропустив двенадцать, что указывает на атакующий потенциал и уязвимость в обороне. Средние показатели за игру — 1.60 забитых и 2.40 пропущенных — подчеркивают, что матчи с их участием получаются результативными, но не гарантируют надежности сзади.

В ориентировочном составе ЦСКА выделяются Кирилл Глебов, лучший бомбардир команды с одним голом, и Лусиано Гонду, способный создавать моменты. Тренерский штаб может варьировать схему, но ключевым станет контроль середины поля через Ивана Облякова и Матвея Кисляка. При этом команда пропускает в десяти последних матчах, что делает ее зависимой от атакующих действий. Если армейцы сохранят привычный темп, они смогут навязать борьбу, но оборона остается зоной риска, что уравнивает шансы соперника.

«Крылья Советов» набрали одно очко в первом туре, сыграв вничью с «Динамо» (0:0). Команда не выигрывает в пяти последних матчах, но при этом забивает в пяти из семи последних игр, хотя и пропускает в семи из девяти. В последних пяти матчах самарцы забили шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустили девять (1.80). Эти цифры показывают, что команда способна создавать моменты, но нестабильна в обороне, что делает ее непредсказуемым соперником.

В составе «Крыльев Советов» выделяются Сергей Песьяков в воротах и атакующая группа во главе с Амаром Рахмановичем. Лучший бомбардир команды Иван Лепский пока не отметился голами, что говорит о распределении атакующих усилий. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки и стандарты, чтобы использовать уязвимости обороны ЦСКА. Однако отсутствие побед в последних матчах добавляет осторожности, и самарцам важно сохранить концентрацию на протяжении всей игры.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью (1:1), а в 10 последних матчах ЦСКА имеет преимущество по счету (19:13), но не проигрывает в 14 из 16 встреч. Учитывая, что «Крылья Советов» забивают в пяти из семи последних очных игр, а ЦСКА пропускает в десяти матчах подряд, можно ожидать обмен голами. Равенство сил и мотивация обеих команд указывают на высокую вероятность ничейного исхода.

Травмированные игроки

У команды ЦСКА в списке травмированных Максим Воронов и Игорь Акинфеев.

Когда начнется матч ЦСКА — Крылья Советов, и где смотреть

Матч 2-го тура: ЦСКА — Крылья Советов состоится 01.08.2026 и начнется в 16:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч ЦСКА - Крылья Советов

ЦСКА
Основной состав
  • 49
    Флаг
    Владислав Тороп
    ВР
  • 27
    Флаг
    Мойзес
    ЗЩ
  • 79
    Флаг
    Кирилл Данилов
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Жоао Виктор
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Данил Круговой
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Матвей Кисляк
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Кирилл Глебов
    НАП
  • 18
    Флаг
    Данила Козлов
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Иван Обляков
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Матия Попович
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Лусиано Гонду
    НАП
Запасные
  • 85
    Флаг
    Егор Бесаев
    ВР
  • 39
    Флаг
    Максим Бориско
    ВР
  • 2
    Флаг
    Матеус Рейс
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Джамалутдин Абдулкадыров
    ЗЩ
  • 90
    Флаг
    Матвей Лукин
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Милан Гайич
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Дмитрий Баринов
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Матеус Алвес
    ПЗ
  • 37
    Флаг
    Энрике Кармо
    ПЗ
  • 52
    Флаг
    Артем Бандикян
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Тамерлан Мусаев
    НАП
  • 62
    Флаг
    Имран Фиров
    НАП
Не принимают участие
  • 97
    Флаг
    Максим Воронов
    НАП
  • 35
    Флаг
    Игорь Акинфеев
    ВР
Крылья Советов
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Сергей Песьяков
    ВР
  • 2
    Флаг
    Кирилл Печенин
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Сергей Божин
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Никита Чернов
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Фернандо
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Сергей Бабкин
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Максим Витюгов
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Иван Олейников
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Михайло Баняц
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Николай Рассказов
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Амар Рахманович
    ПЗ
Запасные
  • 39
    Флаг
    Евгений Фролов
    ВР
  • 80
    Флаг
    Никита Кокарев
    ВР
  • 3
    Флаг
    Томас Гальдамес
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Доминик Ороз
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Иван Лепский
    ЗЩ
  • 72
    Флаг
    Дани Фернандес
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Мартин Крамарич
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Джимми Марин
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Денис Макаров
    ПЗ
  • 78
    Флаг
    Денис Маликов
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Чинеду Джеффри
    НАП
  • 73
    Флаг
    Владислав Шитов
    НАП

ЦСКА - Крылья Советов – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
12
1.08
23
9.5
1.03
18
17.05
1.04
28.09
16
1.05
36

Статистика для ставок

13
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Крылья Советов не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
ЦСКА не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
ЦСКА побеждает в 3 последних матчах в турнире «Премьер-лига Россия (РПЛ)»
Прогноз
ЦСКА победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
16
Поставить
ЦСКА – Крылья Советов: ЦСКА не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против этого соперника
Прогноз
ЦСКА не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
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