Высшая лига Беларусь: Барановичи — Ислочь, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Барановичи — Ислочь пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Локомотив Барановичи». Хозяева набрали 16 очков в 15 турах сезона, гости — 28 очков в 14 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Барановичи набрали 16 очков в 15 турах и занимают место в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение, что говорит о нестабильности, но и о способности набирать очки. Домашний матч против более успешного соперника — возможность улучшить турнирное положение, однако для этого потребуется строгая игра в обороне и реализация моментов.

В составе Барановичей выделяется Владимир Федотов, который пока не отметился голами в сезоне, что отражает общие проблемы команды с результативностью. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал гостей. Учитывая низкую результативность, хозяевам важно использовать стандартные положения и ошибки соперника.

Ислочь набрала 28 очков в 14 турах и идет в верхней части таблицы, демонстрируя более уверенную игру. В последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, не потерпев ни одного поражения. Гости выглядят стабильнее, но их атакующая линия также не блещет результативностью, что может сказаться в матче против организованной обороны.

Лучший бомбардир Ислочи Олег Веретило также не забивал в текущем сезоне, что указывает на распределение голов между игроками. Команда делает ставку на командную игру и контроль мяча, что позволяет ей добиваться положительных результатов. Однако в гостевом матче против мотивированного соперника важно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1, что подтверждает плотный характер противостояния. Учитывая невысокую результативность обеих команд и их склонность к осторожной игре, вероятен повторный ничейный исход, тем более что букмекеры оценивают ничью коэффициентом 3.60, что отражает реальные шансы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Барановичи — Ислочь, и где смотреть

Матч: Барановичи — Ислочь состоится 01.08.2026 и начнется в 16:10 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Локомотив Барановичи».