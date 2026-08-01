3 мин.
0
Высшая лига Беларусь: Барановичи — Ислочь, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Барановичи — Ислочь пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Локомотив Барановичи». Хозяева набрали 16 очков в 15 турах сезона, гости — 28 очков в 14 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
3.60
Ставка
Ничья
Бонус
Забрать фрибет до 10 000 ₽
Повторить ставку в BETBOOM
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 36 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Барановичи набрали 16 очков в 15 турах и занимают место в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение, что говорит о нестабильности, но и о способности набирать очки. Домашний матч против более успешного соперника — возможность улучшить турнирное положение, однако для этого потребуется строгая игра в обороне и реализация моментов.

В составе Барановичей выделяется Владимир Федотов, который пока не отметился голами в сезоне, что отражает общие проблемы команды с результативностью. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал гостей. Учитывая низкую результативность, хозяевам важно использовать стандартные положения и ошибки соперника.

Ислочь набрала 28 очков в 14 турах и идет в верхней части таблицы, демонстрируя более уверенную игру. В последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, не потерпев ни одного поражения. Гости выглядят стабильнее, но их атакующая линия также не блещет результативностью, что может сказаться в матче против организованной обороны.

Лучший бомбардир Ислочи Олег Веретило также не забивал в текущем сезоне, что указывает на распределение голов между игроками. Команда делает ставку на командную игру и контроль мяча, что позволяет ей добиваться положительных результатов. Однако в гостевом матче против мотивированного соперника важно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1, что подтверждает плотный характер противостояния. Учитывая невысокую результативность обеих команд и их склонность к осторожной игре, вероятен повторный ничейный исход, тем более что букмекеры оценивают ничью коэффициентом 3.60, что отражает реальные шансы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Барановичи — Ислочь, и где смотреть

Матч: Барановичи — Ислочь состоится 01.08.2026 и начнется в 16:10 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Локомотив Барановичи».

Стартовые составы на матч Барановичи - Ислочь

Барановичи
Основной состав
  • 12
    Флаг
    Даниил Шапко
    ВР
  • 97
    Флаг
    Timofey Tkachev
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Kirill Muzychenko
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Артем Бруй
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Николай Рябых
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Тимур Пухов
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Mikhail Bondarenko
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Егор Лапун
    ПЗ
  • 96
    Флаг
    Валерий Потороча
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Федор Лебедев
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Максим Шевченко
    ПЗ
Запасные
  • 93
    Флаг
    Artur Dresmanis
    ВР
  • 5
    Флаг
    Vladimir Fedotov
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Василий Василенко
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Владислав Карпеня
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Вадим Бальбух
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Zakhar Gitselev
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Алиби Тузакбаев
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Семен Пеньчук
    ПЗ
  • 34
    Флаг
    Артем Петренко
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Мартин Артюх
    НАП
Ислочь
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Андрей Климович
    ВР
  • 33
    Флаг
    Илья Скроботов
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Иван Тихомиров
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Андрей Макаренко
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Никита Пацко
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Сергей Волков
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Александр Свирепа
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Евгений Юдчиц
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Максим Ковалевич
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Владимир Хващинский
    НАП
  • 70
    Флаг
    Александр Бутько
    НАП
Запасные
  • 81
    Флаг
    Ivan Erokhin
    ВР
  • 28
    Флаг
    Александр Свирский
    ВР
  • 18
    Флаг
    Mohammed Javad Daiyabu
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Владислав Журавлев
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Artem Shulunov
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Yuri Kravchenko
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Pavel Shevchenko
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Timofey Shkurdyuk
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Sergi Abramishvili
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Иван Ховалко
    НАП

Барановичи - Ислочь – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
55
8.25
1.05
6
1.68
3.15
40
14
1.03
76
7
1.05

Статистика для ставок

11
Реклама 18+
Барановичи – Ислочь: Ислочь не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Ислочь не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.15
Поставить
Барановичи побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Барановичи победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
6
Поставить
Ислочь не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз
Ислочь не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.15
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoБарановичи
logoИслочь
logoвысшая лига Беларусь
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол