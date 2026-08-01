Высшая лига Беларусь: Барановичи — Ислочь, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Барановичи — Ислочь пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Локомотив Барановичи». Хозяева набрали 16 очков в 15 турах сезона, гости — 28 очков в 14 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Барановичи набрали 16 очков в 15 турах и занимают место в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение, что говорит о нестабильности, но и о способности набирать очки. Домашний матч против более успешного соперника — возможность улучшить турнирное положение, однако для этого потребуется строгая игра в обороне и реализация моментов.
В составе Барановичей выделяется Владимир Федотов, который пока не отметился голами в сезоне, что отражает общие проблемы команды с результативностью. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал гостей. Учитывая низкую результативность, хозяевам важно использовать стандартные положения и ошибки соперника.
Ислочь набрала 28 очков в 14 турах и идет в верхней части таблицы, демонстрируя более уверенную игру. В последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, не потерпев ни одного поражения. Гости выглядят стабильнее, но их атакующая линия также не блещет результативностью, что может сказаться в матче против организованной обороны.
Лучший бомбардир Ислочи Олег Веретило также не забивал в текущем сезоне, что указывает на распределение голов между игроками. Команда делает ставку на командную игру и контроль мяча, что позволяет ей добиваться положительных результатов. Однако в гостевом матче против мотивированного соперника важно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1, что подтверждает плотный характер противостояния. Учитывая невысокую результативность обеих команд и их склонность к осторожной игре, вероятен повторный ничейный исход, тем более что букмекеры оценивают ничью коэффициентом 3.60, что отражает реальные шансы.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Барановичи — Ислочь, и где смотреть
Матч: Барановичи — Ислочь состоится 01.08.2026 и начнется в 16:10 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Локомотив Барановичи».
Стартовые составы на матч Барановичи - Ислочь
- 12Даниил ШапкоВР
- 97Timofey TkachevЗЩ
- 33Kirill MuzychenkoЗЩ
- 19Артем БруйЗЩ
- 11Николай РябыхПЗ
- 7Тимур ПуховПЗ
- 22Mikhail BondarenkoПЗ
- 9Егор ЛапунПЗ
- 96Валерий ПоторочаПЗ
- 10Федор ЛебедевПЗ
- 17Максим ШевченкоПЗ
- 93Artur DresmanisВР
- 5Vladimir FedotovЗЩ
- 23Василий ВасиленкоЗЩ
- 4Владислав КарпеняЗЩ
- 8Вадим БальбухПЗ
- 88Zakhar GitselevПЗ
- 6Алиби ТузакбаевПЗ
- 29Семен ПеньчукПЗ
- 34Артем ПетренкоПЗ
- 77Мартин АртюхНАП
- 1Андрей КлимовичВР
- 33Илья СкроботовЗЩ
- 3Иван ТихомировЗЩ
- 25Андрей МакаренкоЗЩ
- 15Никита ПацкоПЗ
- 5Сергей ВолковПЗ
- 7Александр СвирепаПЗ
- 99Евгений ЮдчицЗЩ
- 23Максим КовалевичПЗ
- 10Владимир ХващинскийНАП
- 70Александр БутькоНАП
- 81Ivan ErokhinВР
- 28Александр СвирскийВР
- 18Mohammed Javad DaiyabuЗЩ
- 21Владислав ЖуравлевЗЩ
- 4Artem ShulunovЗЩ
- 77Yuri KravchenkoПЗ
- 22Pavel ShevchenkoПЗ
- 32Timofey ShkurdyukПЗ
- 17Sergi AbramishviliПЗ
- 29Иван ХовалкоНАП
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