Товарищеские матчи (клубы): Манчестер Юнайтед — Атлетико, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Манчестер Юнайтед — Атлетико пройдет 01.08.2026 на стадионе «Френдс Арена».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Манчестер Юнайтед — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Манчестер Юнайтед подходит к матчу с хорошей формой: в последних пяти играх команда забила 11 голов, пропустив всего 3, и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. В текущем турнире у клуба одна победа и одно поражение, но крупная победа над Русенборгом (5:0) показывает атакующий потенциал. Средние показатели — 2.20 забитых и 0.60 пропущенных за игру — подтверждают уверенность в обороне и эффективность впереди.

В атаке выделяется Харри Амасс, лучший бомбардир команды в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые переходы, что особенно важно против соперника, который пропускает в среднем 1.60 гола за игру. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и фланговую игру, чтобы использовать слабые места обороны Атлетико.

Атлетико переживает нестабильный период: в последних пяти матчах лишь 4 забитых гола при 8 пропущенных, а средние показатели — 0.80 забитых и 1.60 пропущенных за игру. В текущем турнире команда еще не играла, поэтому ее форма вызывает вопросы. Однако в очных встречах Атлетико не проигрывает в трех последних матчах против Манчестер Юнайтед, что добавляет уверенности.

Несмотря на проблемы в обороне, Атлетико забивает в трех последних матчах, что говорит о наличии атакующих вариантов. Однако потери в составе (Родриго Мендоса, Пабло Барриос, Джонни Кардозо) могут ослабить командную структуру. Для успеха гостям важно сохранять концентрацию в защите и использовать моменты после стандартов, но текущая форма делает их уязвимыми.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2022 году Атлетико победил 1:0, и команда не проигрывает в трех последних матчах против Манчестер Юнайтед. Однако текущая форма хозяев значительно лучше: они забивают в среднем 2.20 гола за игру, а гости пропускают 1.60. Учитывая атакующую мощь Манчестер Юнайтед и проблемы Атлетико в обороне, победа хозяев выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

У команды Манчестер Юнайтед в списке травмированных Маттейс де Лигт.

У команды Атлетико в списке травмированных Родриго Мендоса, Пабло Барриос и Джонни Кардозо.

Когда начнется матч Манчестер Юнайтед — Атлетико, и где смотреть

Матч: Манчестер Юнайтед — Атлетико состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Френдс Арена».