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Товарищеские матчи (клубы): Манчестер Юнайтед — Атлетико, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Манчестер Юнайтед — Атлетико пройдет 01.08.2026 на стадионе «Френдс Арена».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Манчестер Юнайтед — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.15
Ставка
Победа команды Манчестер Юнайтед
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Шансы команд на победу

Манчестер Юнайтед подходит к матчу с хорошей формой: в последних пяти играх команда забила 11 голов, пропустив всего 3, и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. В текущем турнире у клуба одна победа и одно поражение, но крупная победа над Русенборгом (5:0) показывает атакующий потенциал. Средние показатели — 2.20 забитых и 0.60 пропущенных за игру — подтверждают уверенность в обороне и эффективность впереди.

В атаке выделяется Харри Амасс, лучший бомбардир команды в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые переходы, что особенно важно против соперника, который пропускает в среднем 1.60 гола за игру. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и фланговую игру, чтобы использовать слабые места обороны Атлетико.

Атлетико переживает нестабильный период: в последних пяти матчах лишь 4 забитых гола при 8 пропущенных, а средние показатели — 0.80 забитых и 1.60 пропущенных за игру. В текущем турнире команда еще не играла, поэтому ее форма вызывает вопросы. Однако в очных встречах Атлетико не проигрывает в трех последних матчах против Манчестер Юнайтед, что добавляет уверенности.

Несмотря на проблемы в обороне, Атлетико забивает в трех последних матчах, что говорит о наличии атакующих вариантов. Однако потери в составе (Родриго Мендоса, Пабло Барриос, Джонни Кардозо) могут ослабить командную структуру. Для успеха гостям важно сохранять концентрацию в защите и использовать моменты после стандартов, но текущая форма делает их уязвимыми.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2022 году Атлетико победил 1:0, и команда не проигрывает в трех последних матчах против Манчестер Юнайтед. Однако текущая форма хозяев значительно лучше: они забивают в среднем 2.20 гола за игру, а гости пропускают 1.60. Учитывая атакующую мощь Манчестер Юнайтед и проблемы Атлетико в обороне, победа хозяев выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

У команды Манчестер Юнайтед в списке травмированных Маттейс де Лигт.

У команды Атлетико в списке травмированных Родриго Мендоса, Пабло Барриос и Джонни Кардозо.

Когда начнется матч Манчестер Юнайтед — Атлетико, и где смотреть

Матч: Манчестер Юнайтед — Атлетико состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Френдс Арена».

Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед - Атлетико

Манчестер Юнайтед
Основной состав
  • 22
    Флаг
    Том Хитон
    ВР
  • 23
    Флаг
    Люк Шоу
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Эйден Хевен
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Харри Магуайр
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Лени Йоро
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Мэйсон Маунт
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Андрей Сантос
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Патрик Доргу
    ЗЩ
  • 46
    Флаг
    Ши Лейси
    НАП
  • 16
    Флаг
    Амад Диалло
    НАП
  • 19
    Флаг
    Бриан Мбемо
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Алтай Байындыр
    ВР
  • 45
    Флаг
    Дермот Ми
    ВР
  • 40
    Флаг
    Радек Витек
    ВР
  • 41
    Флаг
    Харри Амасс
    ЗЩ
  • 69
    Флаг
    Дэн Армер
    ЗЩ
  • 61
    Флаг
    Джейдан Камасон
    ЗЩ
  • 38
    Флаг
    Джек Флетчер
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Тайлер Флетчер
    ПЗ
  • 63
    Флаг
    Джим Туэйтс
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Джей Джей Габриэл
    НАП
  • 53
    Флаг
    Итан Уильямс
    НАП
  • 11
    Флаг
    Джошуа Зиркзе
    НАП
Не принимают участие
  • 4
    Флаг
    Маттейс де Лигт
    ЗЩ
Атлетико
Основной состав
  • 13
    Флаг
    Ян Облак
    ВР
  • 3
    Флаг
    Маттео Руджери
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Давид Ганцко
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Робен Ле Норман
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Jorge Domínguez Lituba
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Адемола Лукман
    НАП
  • 6
    Флаг
    Коке
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Обед Варгас
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Карлос Мартин
    НАП
  • 54
    Флаг
    Arnau Ortiz Sanchez
    ПЗ
  • 46
    Флаг
    Хорхе Кастильо
    ПЗ
Запасные
  • 31
    Флаг
    Сальви Эскивель
    ВР
  • 55
    Флаг
    Daniel Rubio García
    ВР
  • 32
    Флаг
    Хавьер Боньяр
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Хосе Хименес
    ЗЩ
  • 49
    Флаг
    Romeo Hueso Moya
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Дани Мартинес
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Алекса Пурич
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Арнау Сола
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Мортен Юлманд
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Тома Лемар
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Родриго Мендоса
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Серхио Эстебан
    НАП
  • 61
    Флаг
    Мигель Кубо
    НАП
  • 37
    Флаг
    Икер Сьерра
    НАП
Не принимают участие
  • 8
    Флаг
    Пабло Барриос
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Джонни Кардозо
    ПЗ

Манчестер Юнайтед - Атлетико – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.01
14.75
93.43
1.04
5.9
37
1.01
18
45
1.08
6
76

Статистика для ставок

7
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Манчестер Юнайтед не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз
Манчестер Юнайтед не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.28
Поставить
В последних 5 играх Атлетико пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Манчестер Юнайтед забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.28
Поставить
В последних 5 играх Атлетико забивает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Атлетико забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
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