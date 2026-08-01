Товарищеские матчи (клубы): Манчестер Юнайтед — Атлетико, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Манчестер Юнайтед — Атлетико пройдет 01.08.2026 на стадионе «Френдс Арена».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Манчестер Юнайтед — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Манчестер Юнайтед подходит к матчу с хорошей формой: в последних пяти играх команда забила 11 голов, пропустив всего 3, и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. В текущем турнире у клуба одна победа и одно поражение, но крупная победа над Русенборгом (5:0) показывает атакующий потенциал. Средние показатели — 2.20 забитых и 0.60 пропущенных за игру — подтверждают уверенность в обороне и эффективность впереди.
В атаке выделяется Харри Амасс, лучший бомбардир команды в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые переходы, что особенно важно против соперника, который пропускает в среднем 1.60 гола за игру. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и фланговую игру, чтобы использовать слабые места обороны Атлетико.
Атлетико переживает нестабильный период: в последних пяти матчах лишь 4 забитых гола при 8 пропущенных, а средние показатели — 0.80 забитых и 1.60 пропущенных за игру. В текущем турнире команда еще не играла, поэтому ее форма вызывает вопросы. Однако в очных встречах Атлетико не проигрывает в трех последних матчах против Манчестер Юнайтед, что добавляет уверенности.
Несмотря на проблемы в обороне, Атлетико забивает в трех последних матчах, что говорит о наличии атакующих вариантов. Однако потери в составе (Родриго Мендоса, Пабло Барриос, Джонни Кардозо) могут ослабить командную структуру. Для успеха гостям важно сохранять концентрацию в защите и использовать моменты после стандартов, но текущая форма делает их уязвимыми.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече в 2022 году Атлетико победил 1:0, и команда не проигрывает в трех последних матчах против Манчестер Юнайтед. Однако текущая форма хозяев значительно лучше: они забивают в среднем 2.20 гола за игру, а гости пропускают 1.60. Учитывая атакующую мощь Манчестер Юнайтед и проблемы Атлетико в обороне, победа хозяев выглядит обоснованным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Манчестер Юнайтед в списке травмированных Маттейс де Лигт.
У команды Атлетико в списке травмированных Родриго Мендоса, Пабло Барриос и Джонни Кардозо.
Когда начнется матч Манчестер Юнайтед — Атлетико, и где смотреть
Матч: Манчестер Юнайтед — Атлетико состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Френдс Арена».
Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед - Атлетико
- 22Том ХитонВР
- 23Люк ШоуЗЩ
- 26Эйден ХевенЗЩ
- 5Харри МагуайрЗЩ
- 15Лени ЙороЗЩ
- 7Мэйсон МаунтПЗ
- 17Андрей СантосПЗ
- 13Патрик ДоргуЗЩ
- 46Ши ЛейсиНАП
- 16Амад ДиаллоНАП
- 19Бриан МбемоНАП
- 1Алтай БайындырВР
- 45Дермот МиВР
- 40Радек ВитекВР
- 41Харри АмассЗЩ
- 69Дэн АрмерЗЩ
- 61Джейдан КамасонЗЩ
- 38Джек ФлетчерПЗ
- 39Тайлер ФлетчерПЗ
- 63Джим ТуэйтсПЗ
- 77Джей Джей ГабриэлНАП
- 53Итан УильямсНАП
- 11Джошуа ЗиркзеНАП
- 4Маттейс де ЛигтЗЩ
- 13Ян ОблакВР
- 3Маттео РуджериЗЩ
- 17Давид ГанцкоЗЩ
- 24Робен Ле НорманЗЩ
- 27Jorge Domínguez LitubaЗЩ
- 22Адемола ЛукманНАП
- 6КокеПЗ
- 21Обед ВаргасПЗ
- 12Карлос МартинНАП
- 54Arnau Ortiz SanchezПЗ
- 46Хорхе КастильоПЗ
- 31Сальви ЭскивельВР
- 55Daniel Rubio GarcíaВР
- 32Хавьер БоньярЗЩ
- 2Хосе ХименесЗЩ
- 49Romeo Hueso MoyaЗЩ
- 30Дани МартинесЗЩ
- 40Алекса ПуричЗЩ
- 47Арнау СолаЗЩ
- 23Мортен ЮлмандПЗ
- 15Тома ЛемарПЗ
- 4Родриго МендосаПЗ
- 45Серхио ЭстебанНАП
- 61Мигель КубоНАП
- 37Икер СьерраНАП
- 8Пабло БарриосПЗ
- 5Джонни КардозоПЗ
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