Первая лига: Ленинградец — Сочи, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: Ленинградец — Сочи пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 1 очко в 3 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.75. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ленинградец подходит к матчу с непростой серией: команда не побеждает в шести последних играх и занимает 16-е место в турнирной таблице после трех туров. В последних пяти матчах хозяева не забили ни одного гола, пропустив при этом 12 мячей, что указывает на серьезные проблемы в атаке. Однако в трех последних матчах турнира Ленинградец обязательно забивает, что дает повод для осторожного оптимизма. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 5.10, что отражает их текущие сложности, но ничья с коэффициентом 3.75 выглядит вполне вероятным исходом.

В составе Ленинградца выделяется Данила Емельянов, который пока не отметился голами в сезоне. Команда испытывает трудности с созданием моментов, о чем говорит нулевая результативность в последних пяти играх. Тем не менее, в турнире хозяева стабильно забивают в трех последних матчах, что может указывать на потенциал для улучшения. Тренерскому штабу предстоит найти решения в атаке, чтобы переломить негативную динамику. Учитывая оборонительные проблемы, Ленинградцу важно сыграть компактно и использовать стандартные положения.

Сочи набрал 4 очка в трех турах и занимает 9-е место, показывая нестабильные результаты: разгромная победа над Арсеналом (5:0) чередуется с поражением от Спартака из Костромы (0:2). В последних пяти матчах гости забили 14 голов, пропустив 9, что говорит о высокой результативности, но и об уязвимости в обороне. Лучший бомбардир команды Михаил Игнатов забил 3 гола в 3 матчах. Букмекеры считают Сочи фаворитом (коэффициент 1.65), однако ничья с коэффициентом 3.75 также рассматривается как возможный исход.

Сочи демонстрирует атакующую мощь, но пропускает в 9 из 11 последних матчей, что делает их оборону уязвимой. В последних пяти играх гости забивают в среднем 2.80 гола за матч, но и пропускают 1.80. Михаил Игнатов находится в отличной форме и способен создать проблемы любой обороне. Однако против команды, которая будет действовать от обороны, Сочи может столкнуться с трудностями. Гостям важно сохранить концентрацию на протяжении всего матча, чтобы не допустить ошибок в защите.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 1 июля 2024 года команды сыграли вничью 1:1, что подчеркивает равенство сил. Учитывая проблемы Ленинградца в атаке и нестабильность Сочи в обороне, матч обещает быть закрытым. Вероятность ничейного исхода высока, что подтверждается коэффициентом 3.75.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ленинградец — Сочи, и где смотреть

Матч 4-го тура: Ленинградец — Сочи состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».