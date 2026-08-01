Первая лига: Ленинградец — Сочи, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: Ленинградец — Сочи пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 1 очко в 3 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.75. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Ленинградец подходит к матчу с непростой серией: команда не побеждает в шести последних играх и занимает 16-е место в турнирной таблице после трех туров. В последних пяти матчах хозяева не забили ни одного гола, пропустив при этом 12 мячей, что указывает на серьезные проблемы в атаке. Однако в трех последних матчах турнира Ленинградец обязательно забивает, что дает повод для осторожного оптимизма. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 5.10, что отражает их текущие сложности, но ничья с коэффициентом 3.75 выглядит вполне вероятным исходом.
В составе Ленинградца выделяется Данила Емельянов, который пока не отметился голами в сезоне. Команда испытывает трудности с созданием моментов, о чем говорит нулевая результативность в последних пяти играх. Тем не менее, в турнире хозяева стабильно забивают в трех последних матчах, что может указывать на потенциал для улучшения. Тренерскому штабу предстоит найти решения в атаке, чтобы переломить негативную динамику. Учитывая оборонительные проблемы, Ленинградцу важно сыграть компактно и использовать стандартные положения.
Сочи набрал 4 очка в трех турах и занимает 9-е место, показывая нестабильные результаты: разгромная победа над Арсеналом (5:0) чередуется с поражением от Спартака из Костромы (0:2). В последних пяти матчах гости забили 14 голов, пропустив 9, что говорит о высокой результативности, но и об уязвимости в обороне. Лучший бомбардир команды Михаил Игнатов забил 3 гола в 3 матчах. Букмекеры считают Сочи фаворитом (коэффициент 1.65), однако ничья с коэффициентом 3.75 также рассматривается как возможный исход.
Сочи демонстрирует атакующую мощь, но пропускает в 9 из 11 последних матчей, что делает их оборону уязвимой. В последних пяти играх гости забивают в среднем 2.80 гола за матч, но и пропускают 1.80. Михаил Игнатов находится в отличной форме и способен создать проблемы любой обороне. Однако против команды, которая будет действовать от обороны, Сочи может столкнуться с трудностями. Гостям важно сохранить концентрацию на протяжении всего матча, чтобы не допустить ошибок в защите.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 1 июля 2024 года команды сыграли вничью 1:1, что подчеркивает равенство сил. Учитывая проблемы Ленинградца в атаке и нестабильность Сочи в обороне, матч обещает быть закрытым. Вероятность ничейного исхода высока, что подтверждается коэффициентом 3.75.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Ленинградец — Сочи, и где смотреть
Матч 4-го тура: Ленинградец — Сочи состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».
Стартовые составы на матч Ленинградец - Сочи
- 1Егор СмирновВР
- 44Никита КалугинЗЩ
- 3Эрвинг Ботака-ИобомаЗЩ
- 4Роман КудрявцевЗЩ
- 2Сергей НиколаевЗЩ
- 99Данила ЕмельяновПЗ
- 6Даниил РодинПЗ
- 32Артем КулишевНАП
- 14Оливье КенфакПЗ
- 23Илья СтефановичНАП
- 5Кирилл МорозовПЗ
- 96Алексей КузнецовВР
- 37Кирилл ИсаевЗЩ
- 19Артур МаксецовЗЩ
- 78Геннадий КиселевПЗ
- 83Иван ПетровПЗ
- 52Илья ПетуховПЗ
- 10Эльдияр ЗарыпбековПЗ
- 9Матвей ПершинНАП
- 7Артемий УкомскийНАП
- 11Дмитрий ЯковлевНАП
- 35Александр ДегтевВР
- 3Александр СолдатенковЗЩ
- 33Марсело АлвесЗЩ
- 4Вячеслав ЛитвиновЗЩ
- 27Кирилл ЗаикаЗЩ
- 5Александр ОсиповЗЩ
- 6Максим КузьминПЗ
- 17Артем МакарчукЗЩ
- 8Михаил ИгнатовПЗ
- 11Павел МелешинНАП
- 28Руслан МагальПЗ
- 85Даниил СилевВР
- 13Игорь КалининЗЩ
- 44Неманя СтоичЗЩ
- 59Руслан БартПЗ
- 18Максим КайновПЗ
- 66Александр МециевПЗ
- 60Марк НосатыйПЗ
- 97Роман ПасевичПЗ
- 9Захар ФедоровНАП
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