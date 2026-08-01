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Первая лига: Ленинградец — Сочи, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: Ленинградец — Сочи пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 1 очко в 3 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.75. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.75
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Ленинградец подходит к матчу с непростой серией: команда не побеждает в шести последних играх и занимает 16-е место в турнирной таблице после трех туров. В последних пяти матчах хозяева не забили ни одного гола, пропустив при этом 12 мячей, что указывает на серьезные проблемы в атаке. Однако в трех последних матчах турнира Ленинградец обязательно забивает, что дает повод для осторожного оптимизма. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 5.10, что отражает их текущие сложности, но ничья с коэффициентом 3.75 выглядит вполне вероятным исходом.

В составе Ленинградца выделяется Данила Емельянов, который пока не отметился голами в сезоне. Команда испытывает трудности с созданием моментов, о чем говорит нулевая результативность в последних пяти играх. Тем не менее, в турнире хозяева стабильно забивают в трех последних матчах, что может указывать на потенциал для улучшения. Тренерскому штабу предстоит найти решения в атаке, чтобы переломить негативную динамику. Учитывая оборонительные проблемы, Ленинградцу важно сыграть компактно и использовать стандартные положения.

Сочи набрал 4 очка в трех турах и занимает 9-е место, показывая нестабильные результаты: разгромная победа над Арсеналом (5:0) чередуется с поражением от Спартака из Костромы (0:2). В последних пяти матчах гости забили 14 голов, пропустив 9, что говорит о высокой результативности, но и об уязвимости в обороне. Лучший бомбардир команды Михаил Игнатов забил 3 гола в 3 матчах. Букмекеры считают Сочи фаворитом (коэффициент 1.65), однако ничья с коэффициентом 3.75 также рассматривается как возможный исход.

Сочи демонстрирует атакующую мощь, но пропускает в 9 из 11 последних матчей, что делает их оборону уязвимой. В последних пяти играх гости забивают в среднем 2.80 гола за матч, но и пропускают 1.80. Михаил Игнатов находится в отличной форме и способен создать проблемы любой обороне. Однако против команды, которая будет действовать от обороны, Сочи может столкнуться с трудностями. Гостям важно сохранить концентрацию на протяжении всего матча, чтобы не допустить ошибок в защите.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 1 июля 2024 года команды сыграли вничью 1:1, что подчеркивает равенство сил. Учитывая проблемы Ленинградца в атаке и нестабильность Сочи в обороне, матч обещает быть закрытым. Вероятность ничейного исхода высока, что подтверждается коэффициентом 3.75.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ленинградец — Сочи, и где смотреть

Матч 4-го тура: Ленинградец — Сочи состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч Ленинградец - Сочи

Ленинградец
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Егор Смирнов
    ВР
  • 44
    Флаг
    Никита Калугин
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Эрвинг Ботака-Иобома
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Роман Кудрявцев
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Сергей Николаев
    ЗЩ
  • 99
    Флаг
    Данила Емельянов
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Даниил Родин
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Артем Кулишев
    НАП
  • 14
    Флаг
    Оливье Кенфак
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Илья Стефанович
    НАП
  • 5
    Флаг
    Кирилл Морозов
    ПЗ
Запасные
  • 96
    Флаг
    Алексей Кузнецов
    ВР
  • 37
    Флаг
    Кирилл Исаев
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Артур Максецов
    ЗЩ
  • 78
    Флаг
    Геннадий Киселев
    ПЗ
  • 83
    Флаг
    Иван Петров
    ПЗ
  • 52
    Флаг
    Илья Петухов
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Эльдияр Зарыпбеков
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Матвей Першин
    НАП
  • 7
    Флаг
    Артемий Укомский
    НАП
  • 11
    Флаг
    Дмитрий Яковлев
    НАП
Сочи
Основной состав
  • 35
    Флаг
    Александр Дегтев
    ВР
  • 3
    Флаг
    Александр Солдатенков
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Марсело Алвес
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Вячеслав Литвинов
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Кирилл Заика
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Александр Осипов
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Максим Кузьмин
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Артем Макарчук
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Михаил Игнатов
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Павел Мелешин
    НАП
  • 28
    Флаг
    Руслан Магаль
    ПЗ
Запасные
  • 85
    Флаг
    Даниил Силев
    ВР
  • 13
    Флаг
    Игорь Калинин
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Неманя Стоич
    ЗЩ
  • 59
    Флаг
    Руслан Барт
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Максим Кайнов
    ПЗ
  • 66
    Флаг
    Александр Мециев
    ПЗ
  • 60
    Флаг
    Марк Носатый
    ПЗ
  • 97
    Флаг
    Роман Пасевич
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Захар Федоров
    НАП

Ленинградец - Сочи – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.2
4.35
34
1.05
9.07
37.32
1.25
4.3
38
1.06
9.5
42

Статистика для ставок

11
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Сочи не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Сочи не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.15
Поставить
Ленинградец не выигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Сочи не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.15
Поставить
В последних 5 играх Сочи пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Ленинградец забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.20
Поставить
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