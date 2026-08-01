Товарищеские матчи (клубы): Штутгарт — Париж, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Штутгарт — Париж пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadion Weinstadt». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Штутгарт — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Штутгарт подходит к матчу в отличной форме: в последних пяти играх команда забила 22 гола, пропустив всего 6. В текущем турнире у хозяев четыре победы в четырех матчах, что подтверждает их высокий темп и результативность. Средний показатель забитых мячей за игру — 4.40, что делает их атаку одной из самых опасных в этом отрезке.

В составе Штутгарта выделяются игроки, способные решать эпизоды в одиночку, а тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от соперника. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые переходы в атаку. Учитывая, что команда забивает в трех последних матчах турнира, ее шансы на победу выглядят предпочтительнее.

Париж также демонстрирует стабильные результаты: в последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила 4, а в текущем турнире одержала одну победу в одном матче. Средние показатели — 1.60 забитых и 0.80 пропущенных за игру. Однако гости уступают хозяевам в атакующей мощи, что может стать определяющим фактором.

У Парижа есть свои сильные стороны: команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей турнира и забивает в четырех последних играх. Тем не менее, против такого результативного соперника, как Штутгарт, гостям будет сложно сдержать давление. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на контратаки, но для успеха потребуется максимальная реализация моментов.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного преимущества, но текущая форма Штутгарта и его результативность в последних матчах говорят в пользу хозяев. Учитывая высокий темп атаки и уверенность, Штутгарт выглядит предпочтительнее и способен одержать победу.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Штутгарт в списке травмированных Лео Сауэр.

У команды Париж в списке травмированных Ноа Сангюи и Жан-Филипп Крассо.

Когда начнется матч Штутгарт — Париж, и где смотреть

Матч: Штутгарт — Париж состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadion Weinstadt».