Товарищеские матчи (клубы): Берсхот — Зюлте-Варегем, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Берсхот — Зюлте-Варегем пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Belgium)». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Берсхот — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Берсхот в последних товарищеских матчах показывает результативную игру: победы над Дуйсбургом (4:2) и Вестерло (2:0) чередуются с поражениями от Роды (0:1) и Утрехта (0:2). Несмотря на нестабильность, команда способна забивать и создавать моменты, что подтверждает высокий темп в атаке. В турнирной таблице у хозяев 0 очков после 6 туров, но товарищеские матчи позволяют экспериментировать с составом и налаживать игровые связи.

Ориентировочный состав Берсхот не раскрыт, но тренерский штаб может варьировать линию атаки, учитывая ротацию в последних играх. Ключевым фактором станет реализация моментов: в матчах с Дуйсбургом и Вестерло команда использовала быстрые переходы и фланговые подачи. Если хозяева сохранят агрессивный настрой, они смогут оказывать давление на оборону соперника с первых минут.

Зюлте-Варегем подходит к матчу с серией положительных результатов: победы над Спартой Роттердам (3:2), Кривбассом (2:1), Зелзате (2:1) и Ауденарде (3:0), а также ничья с АЗ (1:1). Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая минимум два мяча в большинстве встреч. Однако в турнирной таблице у гостей также 0 очков после 6 туров, что указывает на возможные проблемы в официальных матчах.

Состав Зюлте-Варегем не раскрыт, но по последним играм видно, что команда эффективно использует стандартные положения и быстрые контратаки. Лидеры атаки находятся в хорошей форме, что подтверждает результативность. Гости могут создать проблемы обороне Берсхот, особенно если получат пространство между линиями. Однако их игра без мяча будет ключевой: при высоком прессинге хозяев возможны ошибки при выходе из обороны.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Берсхот более агрессивен в атаке, а Зюлте-Варегем стабилен в результативности. Учитывая коэффициент 2.40 на победу хозяев, букмекеры видят в Берсхот фаворита, что подтверждает их шансы на успех в этом товарищеском матче.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Берсхот — Зюлте-Варегем, и где смотреть

Матч: Берсхот — Зюлте-Варегем состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Belgium)».