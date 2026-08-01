3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Берсхот — Зюлте-Варегем, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Берсхот — Зюлте-Варегем пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Belgium)». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Берсхот — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.40
Ставка
Победа команды Берсхот
Бонус
Специальный бонус 8 000 ₽
Повторить ставку в Лиге Ставок
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 19 200 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Берсхот в последних товарищеских матчах показывает результативную игру: победы над Дуйсбургом (4:2) и Вестерло (2:0) чередуются с поражениями от Роды (0:1) и Утрехта (0:2). Несмотря на нестабильность, команда способна забивать и создавать моменты, что подтверждает высокий темп в атаке. В турнирной таблице у хозяев 0 очков после 6 туров, но товарищеские матчи позволяют экспериментировать с составом и налаживать игровые связи.

Ориентировочный состав Берсхот не раскрыт, но тренерский штаб может варьировать линию атаки, учитывая ротацию в последних играх. Ключевым фактором станет реализация моментов: в матчах с Дуйсбургом и Вестерло команда использовала быстрые переходы и фланговые подачи. Если хозяева сохранят агрессивный настрой, они смогут оказывать давление на оборону соперника с первых минут.

Зюлте-Варегем подходит к матчу с серией положительных результатов: победы над Спартой Роттердам (3:2), Кривбассом (2:1), Зелзате (2:1) и Ауденарде (3:0), а также ничья с АЗ (1:1). Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая минимум два мяча в большинстве встреч. Однако в турнирной таблице у гостей также 0 очков после 6 туров, что указывает на возможные проблемы в официальных матчах.

Состав Зюлте-Варегем не раскрыт, но по последним играм видно, что команда эффективно использует стандартные положения и быстрые контратаки. Лидеры атаки находятся в хорошей форме, что подтверждает результативность. Гости могут создать проблемы обороне Берсхот, особенно если получат пространство между линиями. Однако их игра без мяча будет ключевой: при высоком прессинге хозяев возможны ошибки при выходе из обороны.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Берсхот более агрессивен в атаке, а Зюлте-Варегем стабилен в результативности. Учитывая коэффициент 2.40 на победу хозяев, букмекеры видят в Берсхот фаворита, что подтверждает их шансы на успех в этом товарищеском матче.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Берсхот — Зюлте-Варегем, и где смотреть

Матч: Берсхот — Зюлте-Варегем состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Belgium)».

Стартовые составы на матч Берсхот - Зюлте-Варегем

Составы еще неизвестны

Берсхот - Зюлте-Варегем – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
10.64
1.1
10.64
12
1.08
12
10
1.04
11
11.25
1.08
11.25

Статистика для ставок

9
Реклама 18+
Зюлте-Варегем не проигрывает в 13 последних матчах
Прогноз
Зюлте-Варегем не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
В последних 5 играх Берсхот пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Зюлте-Варегем забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.42
Поставить
В последних 5 играх Берсхот забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Берсхот забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.73
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
Все бонусы
Реклама 18+
logoБерсхот
logoЗюлте-Варегем
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол