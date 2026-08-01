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Товарищеские матчи (клубы): Кэррик Рейнджерс — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кэррик Рейнджерс — пройдет 01.08.2026 на стадионе «Dixon Park». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кэррик Рейнджерс — коэффициент 1.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.25
Ставка
Победа команды Кэррик Рейнджерс
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Шансы команд на победу

Кэррик Рейнджерс подходит к матчу после серии из трех побед в последних четырех играх, включая уверенные выигрыши с крупным счетом. Несмотря на неудачу в матче с Баллименой Юнайтед, команда демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем более двух голов за игру. Турнирное положение не отражает текущую форму, так как в товарищеских матчах приоритетом является подготовка к сезону, а не набор очков.

В составе Кэррик Рейнджерс выделяются игроки, способные решить эпизод в одиночку, что подтверждается разницей забитых и пропущенных мячей в последних встречах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на атакующую модель, используя поддержку флангов и быстрые переходы. Ориентировочный состав, основанный на последних матчах, позволяет рассчитывать на высокий прессинг и контроль мяча, что должно создать проблемы обороне соперника.

Соперник Кэррик Рейнджерс переживает сложный период: в последних пяти матчах одержана лишь одна победа, при этом в четырех играх пропущено минимум два мяча. Команда испытывает трудности в обороне, что подтверждается крупными поражениями от Queen's University и Лофголла. Турнирная динамика также не в пользу гостей, однако в товарищеских матчах результаты менее показательны, и команда может использовать эту встречу для отработки тактических схем.

В составе гостей есть исполнители, способные создать момент на ровном месте, но их эффективность снижается из-за нестабильности в завершающей стадии. Ориентировочный состав, судя по последним играм, включает опытных игроков, однако командная игра страдает от потерь в центре поля. Для успешного выступления против Кэррик Рейнджерс гостям необходимо улучшить взаимодействие между линиями и действовать более дисциплинированно в обороне, иначе они рискуют пропустить еще больше.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме и букмекерской оценке. Кэррик Рейнджерс выглядит предпочтительнее за счет более стабильных результатов и атакующего потенциала, что подтверждается коэффициентом 1.25 на их победу. Ожидается, что хозяева будут действовать первым номером и смогут реализовать свои моменты, тогда как гостям придется много обороняться.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кэррик Рейнджерс — , и где смотреть

Матч: Кэррик Рейнджерс — состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Dixon Park».

Стартовые составы на матч Балликлер Комрадс - Кэррик Рейнджерс

Составы еще неизвестны

Балликлер Комрадс - Кэррик Рейнджерс – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
14
7.2
1.15

Статистика для ставок

10
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Балликлер Комрадс проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз
Кэррик Рейнджерс победит
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Коэффициент
14
Поставить
Кэррик Рейнджерс – Балликлер Комрадс: Кэррик Рейнджерс побеждает в 11 последних очных матчах
Прогноз
Кэррик Рейнджерс победит
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Коэффициент
14
Поставить
В последних 5 играх Балликлер Комрадс пропускает в среднем 2.80 гола за игру
Прогноз
Кэррик Рейнджерс забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3
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