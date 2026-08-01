Товарищеские матчи (клубы): Moyola Park — Дангэннон Свифтс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Moyola Park — Дангэннон Свифтс пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Northern Ireland)». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 7 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Дангэннон Свифтс — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Moyola Park подходит к матчу с серией нестабильных результатов: в последних пяти встречах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. В турнирной таблице хозяева пока не набрали очков в четырех турах, что отражает сложности в построении игры. Тем не менее, в последнем матче против Лимавади Юнайтед команда сохранила ворота сухими, что может стать основой для более уверенного выступления.

В атаке Moyola Park выглядит менее убедительно: за пять последних игр забито всего четыре мяча, при этом пропущено девять. Команда испытывает трудности с реализацией моментов и организацией обороны, что особенно заметно в матчах с более сильными соперниками. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между оборонительной устойчивостью и созданием опасных моментов, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Дангэннон Свифтс демонстрируют более уверенную игру в последних матчах: в пяти встречах одержано три победы, одна ничья и одно поражение. Команда забила десять мячей, пропустив пять, что говорит о сбалансированности действий. Несмотря на отсутствие очков в семи турах турнира, гости показывают атакующий футбол и способны создавать множество моментов у чужих ворот.

Ключевым фактором для Дангэннон Свифтс станет реализация голевых моментов и надежность в обороне. В последних играх команда часто забивает первой, что позволяет контролировать ход встречи. Соперник Moyola Park испытывает проблемы в защите, поэтому гости могут использовать это преимущество. Букмекеры оценивают победу Дангэннон Свифтс коэффициентом 1.35, что подчеркивает их статус фаворита в предстоящем матче.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, но тактический прогноз строится на текущей форме: Дангэннон Свифтс выглядят предпочтительнее за счет более результативной атаки и стабильных результатов. Moyola Park, напротив, испытывают трудности в обороне, что делает победу гостей наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Moyola Park — Дангэннон Свифтс, и где смотреть

Матч: Moyola Park — Дангэннон Свифтс состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Northern Ireland)».