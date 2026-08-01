Товарищеские матчи (клубы): Куорн — Бэнбери Юнайтед, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Куорн — Бэнбери Юнайтед пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Куорн — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Куорн подходит к матчу после серии нестабильных результатов: в последних пяти встречах команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. В турнирной таблице клуб пока не набрал очков в четырех турах, что указывает на сложности в начале сезона. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы хозяев выше, чем у соперника, что может быть связано с фактором своего поля и потенциальной мотивацией исправить ситуацию.

В атаке Куорн способен создавать моменты, о чем свидетельствуют три забитых мяча в матче с Мэтлок Таун, однако оборона остается уязвимой, пропуская в среднем более двух голов за игру. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между агрессией и надежностью сзади. Ориентировочный состав и тактические детали неизвестны, но ставка на победу хозяев с коэффициентом 2.25 выглядит оправданной, учитывая, что соперник также не демонстрирует стабильности.

Бэнбери Юнайтед имеет в активе лишь один сыгранный тур в текущем сезоне, где команда не набрала очков. В последних пяти матчах гости одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение, что говорит о более уверенной форме по сравнению с хозяевами. Однако эти результаты были достигнуты в предыдущем сезоне, и текущая готовность команды остается под вопросом из-за недостатка официальных матчей.

Бэнбери показывает умение забивать и пропускать в равной степени: в последних играх они отличались по два-три раза, но также допускали ошибки в обороне. Ключевые игроки и тактические схемы не раскрыты, но гости могут рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения. Несмотря на более свежую статистику, букмекеры считают их аутсайдерами, что может быть связано с неопределенностью состава и меньшей сыгранностью в межсезонье.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, поэтому сложно судить о преимуществе одной из сторон. Однако, учитывая нестабильность обеих команд и более высокую оценку букмекеров для Куорн, можно предположить, что хозяева имеют больше шансов на победу за счет фактора своего поля и мотивации прервать неудачную серию.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Куорн — Бэнбери Юнайтед, и где смотреть

Матч: Куорн — Бэнбери Юнайтед состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени.