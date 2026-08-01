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Товарищеские матчи (клубы): Плимут — Бристоль Сити, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Плимут — Бристоль Сити пройдет 01.08.2026 на стадионе «Хоум Парк». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Бристоль Сити — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.45
Ставка
Победа команды Бристоль Сити
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Шансы команд на победу

Плимут подходит к матчу после серии побед в товарищеских встречах, но в турнирной таблице у команды ноль очков после четырех туров. Это указывает на нестабильность в официальных матчах, хотя в межсезонье хозяева выглядели уверенно, забивая в каждом из последних пяти поединков.

В составе Плимута нет явно выраженного лидера атаки по доступной статистике, но команда показывает коллективную игру. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандартные положения, однако против более организованного соперника это может не сработать.

Бристоль Сити имеет ноль очков в пяти турах, что говорит о проблемах в официальных матчах. Однако в товарищеских играх команда демонстрирует результативность, например, крупная победа над Ньюкаслом (4:1). Это позволяет рассчитывать на то, что игроки находятся в хорошей физической форме и способны проявить себя в атаке.

Лучший бомбардир Бристоль Сити Макс Берд забил один гол в сезоне, что подчеркивает важность его роли в нападении. Ориентировочный состав команды позволяет играть в быстрый комбинационный футбол, что может создать проблемы обороне Плимута. Коэффициент 2.45 на победу гостей выглядит обоснованным.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но в товарищеских матчах Бристоль Сити выглядит предпочтительнее за счет более высокого темпа игры. Тактический прогноз склоняется к тому, что гости смогут навязать свою игру и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Плимут — Бристоль Сити, и где смотреть

Матч: Плимут — Бристоль Сити состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Хоум Парк».

Стартовые составы на матч Плимут - Бристоль Сити

Составы еще неизвестны

Плимут - Бристоль Сити – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
5.3
1.32
6.7
14
1.03
14
2.7
3.4
2.36
8.9
1.11
12.41

Статистика для ставок

12
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Бристоль Сити проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Плимут победит
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Коэффициент
5.30
Поставить
Плимут – Бристоль Сити: Бристоль Сити не проигрывает в 7 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Бристоль Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
Плимут побеждает в 6 последних матчах
Прогноз
Плимут победит
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Коэффициент
5.30
Поставить
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