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Товарищеские матчи (клубы): Энерги — Вердер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Энерги — Вердер пройдет 01.08.2026 на стадионе «Штадион дер Фройндшафт». Хозяева набрали 0 очков в 7 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Вердер — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.80
Ставка
Победа команды Вердер
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Шансы команд на победу

Энерги подходит к матчу с серией нестабильных результатов: в последних пяти играх команда одержала лишь одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. В турнирной таблице клуб набрал 0 очков в 7 турах, что отражает сложности в достижении результата. Тем не менее, в товарищеском матче соперник может предоставить больше свободы, и хозяева постараются использовать поддержку трибун.

В составе Энерги нет ярко выраженных лидеров, способных в одиночку решить исход встречи, но командная игра и стандартные положения могут стать ключом к успеху. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, чтобы нейтрализовать более высокий класс соперника. Однако отсутствие стабильности в атаке остается главной проблемой, которую предстоит решить по ходу матча.

Вердер, несмотря на неудачную концовку прошлого сезона, показывает более уверенную игру в предсезонных матчах: победы над Фаджиано Окаяма и в матче с неизвестным соперником (6:2) демонстрируют атакующий потенциал. В текущем розыгрыше команда набрала 0 очков в 3 турах, но это лишь начало сезона, и товарищеский матч — хорошая возможность отладить игровые связи. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.80, что подчеркивает их статус фаворита.

В составе Вердер есть несколько травмированных игроков, включая Митчелла Вайзера, Кеке Топпа и Хулиана Малатини, что может сказаться на глубине состава. Тем не менее, основной костяк команды сохранился, и тренерский штаб имеет возможность варьировать тактику. Ожидается, что гости будут контролировать мяч и создавать моменты за счет позиционных атак, используя фланги и стандарты. Ключевым фактором станет реализация голевых моментов, которая в последних матчах у Вердер была на хорошем уровне.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного преимущества одной из сторон, но в товарищеских матчах часто побеждает более классный соперник. Учитывая текущую форму и букмекерскую оценку, Вердер выглядит предпочтительнее, и его победа является логичным исходом.

Травмированные игроки

У команды Вердер в списке травмированных Митчелл Вайзер, Кеке Топп и Хулиан Малатини.

Когда начнется матч Энерги — Вердер, и где смотреть

Матч: Энерги — Вердер состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Штадион дер Фройндшафт».

Стартовые составы на матч Энерги - Вердер

Составы еще неизвестны

Энерги - Вердер – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
10
4.1
1.35
10
4.5
1.34
7.5
4
1.4
9.27
3.99
1.36

Статистика для ставок

10
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Энерги – Вердер: Вердер побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Вердер победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
В последних 5 играх Энерги пропускает в среднем 2.60 гола за игру
Прогноз
Вердер забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.47
Поставить
В последних 5 играх Энерги забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Энерги забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.52
Поставить
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