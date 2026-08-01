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Товарищеские матчи (клубы): Локерен-Темсе — Дендер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Локерен-Темсе — Дендер пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Belgium)». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Дендер — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.25
Ставка
Победа команды Дендер
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Шансы команд на победу

Локерен-Темсе набрал 0 очков в 5 турах сезона, что отражает сложности в достижении стабильных результатов. В последних матчах команда чередовала нулевые ничьи с поражениями, но также одержала победу над Зелзате (2:0). Эти данные указывают на нестабильность, однако домашний статус может добавить уверенности в товарищеском матче.

Ориентировочный состав и тактические детали недоступны, поэтому сложно оценить кадровый потенциал. Тем не менее, в товарищеских встречах тренерский штаб часто экспериментирует, что может повлиять на игровую структуру. Команде предстоит найти баланс между обороной и атакой, чтобы создать моменты у ворот соперника.

Дендер также имеет 0 очков, но лишь в 1 туре, что не позволяет судить о форме по турнирной таблице. В последних матчах команда показала смешанные результаты: ничья с Кельном II (0:0) и победа над Ла-Лувьер (2:1), но также поражения от Зюлте-Варегем и Серкль Брюгге. Эти данные говорят о способности бороться, но и о наличии слабых мест.

Несмотря на отсутствие данных о составе и тактике, букмекерская оценка (коэффициент 2.25) ставит Дендер в положение фаворита. Это может быть связано с более высоким классом игроков или лучшей подготовкой к сезону. В товарищеском матче команда, вероятно, будет стремиться проверить свои атакующие сочетания и добиться положительного результата.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, поэтому сложно опираться на историю противостояний. Однако букмекерский коэффициент 2.25 на победу Дендер указывает на их предпочтительность в этом матче. Тактически гости могут использовать более высокий темп и агрессивный прессинг, что должно принести им успех.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Локерен-Темсе — Дендер, и где смотреть

Матч: Локерен-Темсе — Дендер состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Belgium)».

Стартовые составы на матч Локерен-Темсе - Дендер

Составы еще неизвестны

Локерен-Темсе - Дендер – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.02
10
28
1.01
11
31
1.01
16.6
34.19

Статистика для ставок

8
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Дендер проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Локерен-Темсе победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Дендер пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Локерен-Темсе забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.48
Поставить
В последних 5 играх Дендер забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Дендер забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.20
Поставить
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