Вторая лига Б: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 15 очков в 16 турах сезона, гости — 9 очков в 16 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Заря Луганск — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Заря Луганск набрала 15 очков в 16 турах и занимает место в середине таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, потерпела три поражения, при этом дважды забивала и пропускала. Несмотря на нестабильность, хозяева выглядят предпочтительнее соперника по турнирной динамике, а букмекерский коэффициент 1.80 отражает их статус фаворита встречи.
В атаке Заря Луганск опирается на Михаила Захарова, который с пятью голами является лучшим бомбардиром команды. Ориентировочный состав и тактические построения не раскрыты, но наличие такого форварда добавляет хозяевам остроты у чужих ворот. Если Захаров получит поддержку от полузащиты, Заря способна реализовать свои моменты и добиться победы.
Динамо-2 Махачкала набрала лишь 9 очков в 16 турах и находится в нижней части таблицы. В последних пяти играх команда не одержала ни одной победы: два поражения и три ничьи, при этом лишь один раз удалось забить более одного мяча. Гости испытывают проблемы с результативностью, что снижает их шансы на успех в предстоящем матче.
Лучший бомбардир Динамо-2 Гаджи Будунов также отметился пятью голами, но в целом команда создает мало опасных моментов. Ориентировочный состав и тактика неизвестны, однако по статистике гости чаще пропускают, чем забивают. Чтобы рассчитывать на очки, Динамо-2 необходимо улучшить игру в обороне и найти способ нейтрализовать атакующий потенциал Зари.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи команд не приводятся, но с учетом турнирного положения и формы Заря Луганск выглядит предпочтительнее. Хозяева имеют больше очков и лучшую динамику в атаке, что делает их победу наиболее вероятным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала, и где смотреть
Матч: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Заря Луганск - Динамо-2 Махачкала
- 16Максим МикитюкВР
- 8Никита КукановЗЩ
- 4Данил СкрыпниковЗЩ
- 24Алексей МихайловЗЩ
- 7Роман РомановПЗ
- 72Максим АгаповЗЩ
- 19Сергей ЦиндрикПЗ
- 17Иван ГлущенкоПЗ
- 15Валерий ТитаренкоНАП
- 90Тимур ШараповНАП
- 10Никита МуромскийНАП
- 21Константин АнтонецЗЩ
- 83Денис ПершинЗЩ
- 18Сергей ДемченкоПЗ
- 9Валентин УшаковНАП
- 1Умахан ГамзалаевВР
- 4Вагаб БудайхановЗЩ
- 5Нияз ГюльмагомедовЗЩ
- 44Ризван ИльясовЗЩ
- 75Арсен ШихалиевЗЩ
- 28Амин ГокгозовПЗ
- 18Андрей ЛяшовПЗ
- 12Ислам МихтеевПЗ
- 11Рамазан МагомедовПЗ
- 71Муса МанучевНАП
- 97Камил ТаштемировПЗ
- 66Али ГулинЗЩ
- 26Элифхан АгабековЗЩ
- 93Саид СедрединовПЗ
- 6Магомед-Саид ХидировПЗ
- 91Рамазан АлиевНАП
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