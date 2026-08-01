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Вторая лига Б: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 15 очков в 16 турах сезона, гости — 9 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Заря Луганск — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.80
Ставка
Победа команды Заря Луганск
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 14 400 ₽
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Шансы команд на победу

Заря Луганск набрала 15 очков в 16 турах и занимает место в середине таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, потерпела три поражения, при этом дважды забивала и пропускала. Несмотря на нестабильность, хозяева выглядят предпочтительнее соперника по турнирной динамике, а букмекерский коэффициент 1.80 отражает их статус фаворита встречи.

В атаке Заря Луганск опирается на Михаила Захарова, который с пятью голами является лучшим бомбардиром команды. Ориентировочный состав и тактические построения не раскрыты, но наличие такого форварда добавляет хозяевам остроты у чужих ворот. Если Захаров получит поддержку от полузащиты, Заря способна реализовать свои моменты и добиться победы.

Динамо-2 Махачкала набрала лишь 9 очков в 16 турах и находится в нижней части таблицы. В последних пяти играх команда не одержала ни одной победы: два поражения и три ничьи, при этом лишь один раз удалось забить более одного мяча. Гости испытывают проблемы с результативностью, что снижает их шансы на успех в предстоящем матче.

Лучший бомбардир Динамо-2 Гаджи Будунов также отметился пятью голами, но в целом команда создает мало опасных моментов. Ориентировочный состав и тактика неизвестны, однако по статистике гости чаще пропускают, чем забивают. Чтобы рассчитывать на очки, Динамо-2 необходимо улучшить игру в обороне и найти способ нейтрализовать атакующий потенциал Зари.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не приводятся, но с учетом турнирного положения и формы Заря Луганск выглядит предпочтительнее. Хозяева имеют больше очков и лучшую динамику в атаке, что делает их победу наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала, и где смотреть

Матч: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Заря Луганск - Динамо-2 Махачкала

Заря Луганск
Основной состав
  • 16
    Флаг
    Максим Микитюк
    ВР
  • 8
    Флаг
    Никита Куканов
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Данил Скрыпников
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Алексей Михайлов
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Роман Романов
    ПЗ
  • 72
    Флаг
    Максим Агапов
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Сергей Циндрик
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Иван Глущенко
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Валерий Титаренко
    НАП
  • 90
    Флаг
    Тимур Шарапов
    НАП
  • 10
    Флаг
    Никита Муромский
    НАП
Запасные
  • 21
    Флаг
    Константин Антонец
    ЗЩ
  • 83
    Флаг
    Денис Першин
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Сергей Демченко
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Валентин Ушаков
    НАП
Динамо-2 Махачкала
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Умахан Гамзалаев
    ВР
  • 4
    Флаг
    Вагаб Будайханов
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Нияз Гюльмагомедов
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Ризван Ильясов
    ЗЩ
  • 75
    Флаг
    Арсен Шихалиев
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Амин Гокгозов
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Андрей Ляшов
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Ислам Михтеев
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Рамазан Магомедов
    ПЗ
  • 71
    Флаг
    Муса Манучев
    НАП
  • 97
    Флаг
    Камил Таштемиров
    ПЗ
Запасные
  • 66
    Флаг
    Али Гулин
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Элифхан Агабеков
    ЗЩ
  • 93
    Флаг
    Саид Седрединов
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Магомед-Саид Хидиров
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Рамазан Алиев
    НАП

Заря Луганск - Динамо-2 Махачкала – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.08
7.3
47
1.03
8.5
39
1.81
3.65
3.7
1.01
13.8
29

Статистика для ставок

8
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Динамо-2 Махачкала не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Заря Луганск не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
В последних 5 играх Динамо-2 Махачкала пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Заря Луганск забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
В последних 5 играх Динамо-2 Махачкала забивает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Динамо-2 Махачкала забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.12
Поставить
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