Вторая лига Б: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 15 очков в 16 турах сезона, гости — 9 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Заря Луганск — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Заря Луганск набрала 15 очков в 16 турах и занимает место в середине таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, потерпела три поражения, при этом дважды забивала и пропускала. Несмотря на нестабильность, хозяева выглядят предпочтительнее соперника по турнирной динамике, а букмекерский коэффициент 1.80 отражает их статус фаворита встречи.

В атаке Заря Луганск опирается на Михаила Захарова, который с пятью голами является лучшим бомбардиром команды. Ориентировочный состав и тактические построения не раскрыты, но наличие такого форварда добавляет хозяевам остроты у чужих ворот. Если Захаров получит поддержку от полузащиты, Заря способна реализовать свои моменты и добиться победы.

Динамо-2 Махачкала набрала лишь 9 очков в 16 турах и находится в нижней части таблицы. В последних пяти играх команда не одержала ни одной победы: два поражения и три ничьи, при этом лишь один раз удалось забить более одного мяча. Гости испытывают проблемы с результативностью, что снижает их шансы на успех в предстоящем матче.

Лучший бомбардир Динамо-2 Гаджи Будунов также отметился пятью голами, но в целом команда создает мало опасных моментов. Ориентировочный состав и тактика неизвестны, однако по статистике гости чаще пропускают, чем забивают. Чтобы рассчитывать на очки, Динамо-2 необходимо улучшить игру в обороне и найти способ нейтрализовать атакующий потенциал Зари.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не приводятся, но с учетом турнирного положения и формы Заря Луганск выглядит предпочтительнее. Хозяева имеют больше очков и лучшую динамику в атаке, что делает их победу наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Россия. Вторая лига Б. 07.06.2026 Динамо-2 Махачкала 2 – 1 Заря Луганск

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала, и где смотреть

Матч: Заря Луганск — Динамо-2 Махачкала состоится 01.08.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени.