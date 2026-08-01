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Чемпионат Украины по футболу: Харьков — Верес, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата Украины по футбола: Харьков — Верес пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadion Livyy Bereh».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.05
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Харьков подходит к матчу после серии контрольных игр, в которых результаты были неоднозначными: команда пропускала в каждом из последних пяти матчей, но при этом дважды сыграла вничью с результативными соперниками. Турнирное положение и статистика сезона недоступны, поэтому оценивать форму можно только по этим товарищеским встречам. Тем не менее, букмекеры считают хозяев фаворитами, что отражает их потенциал в предстоящей игре.

В составе Харькова нет явных лидеров, которых можно выделить по доступным данным, но тренерский штаб имеет возможность варьировать состав после серии спаррингов. Ориентировочный состав не указан, поэтому тактический рисунок строится на общих принципах: команда старается контролировать мяч и создавать моменты через фланги. Важно, чтобы защита действовала надежнее, чем в последних матчах, где пропущено много голов.

Верес также провел несколько контрольных матчей, в которых результаты были разными: были и крупные поражения, и уверенные победы. В последней игре против Карпат команда уступила с крупным счетом, что может указывать на проблемы в обороне. Однако ранее Верес сыграл вничью с Нивой и Полесьем-2, что говорит о способности держать удар. Букмекеры оценивают шансы гостей невысоко, но это не исключает упорной борьбы.

Состав Вереса не раскрыт, но по характеру последних матчей можно предположить, что команда делает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Тренерский штаб, вероятно, попытается сыграть от обороны, чтобы не допустить разгрома. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как в играх с более сильными соперниками Верес часто не использовал свои шансы.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, поэтому сложно судить о преимуществе одной из сторон. Однако учитывая нестабильность обеих команд в последних матчах и высокий коэффициент на ничью (4.05), можно предположить, что матч будет закрытым и с небольшим количеством голов. Равенство сил и отсутствие явного фаворита делают ничейный исход вполне вероятным.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Харьков — Верес, и где смотреть

Матч: Харьков — Верес состоится 01.08.2026 и начнется в 15:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadion Livyy Bereh».

Стартовые составы на матч Харьков - Верес

Харьков
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Георгий Ермаков
    ВР
  • 24
    Флаг
    Александр Мартынюк
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Артем Шабанов
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Евгений Павлюк
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Илья Крупский
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Иван Калюжный
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Ermir Rashica
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Rafael Profini
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Александр Яцык
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Sebastián Alejandro Castillo Pérez
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Carlos Miguel Paraco González
    НАП
Запасные
  • 23
    Флаг
    Yaroslav Protsenko
    ВР
  • 30
    Флаг
    Даниил Варакута
    ВР
  • 37
    Флаг
    Валерий Дубко
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Владимир Салюк
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Артем Смоляков
    ЗЩ
  • 9
    Флаг
    Денис Антюх
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Ramik Hadzhyiev
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Игорь Когут
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Andrii Korol
    ПЗ
  • 85
    Флаг
    Oleksii Plichko
    ПЗ
  • 98
    Флаг
    Peter Itodo Mandela
    НАП
  • 7
    Флаг
    Батон Забергя
    НАП
Верес
Основной состав
  • 91
    Флаг
    Валентин Горох
    ВР
  • 2
    Флаг
    Максим Смиян
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Semen Vovchenko
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Константинос Стамулис
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Игорь Харатин
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    André Pereira Gonçalves
    НАП
  • 44
    Флаг
    Danyil Checher
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Rostyslav Baran
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Владислав Шарай
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Fabrício Yan Peixoto Barros Limeira
    НАП
  • 9
    Флаг
    Nathanael Dane Blair
    НАП
Запасные
  • 13
    Флаг
    Oleksandr Kharechko
    ВР
  • 1
    Флаг
    Pavlo Stefaniuk
    ВР
  • 5
    Флаг
    Pavlo Bahrii
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Mykhailo Protasevych
    ЗЩ
  • 53
    Флаг
    Andrey Victor Souza Santos
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    David Niyo
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Guilherme de Jesus Lima
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Ivan Sanotskyi
    НАП
  • 20
    Флаг
    Alagie Wally
    НАП

Харьков - Верес – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
5.4
1.2
16
1.3
5.3
8.1
4.25
10
76
1.01
17
80

Статистика для ставок

9
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Харьков не выигрывает в 7 последних матчах
Прогноз
Верес не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.48
Поставить
Верес проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Премьер-лига»
Прогноз
Харьков победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
5.40
Поставить
Верес забивает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Верес забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.10
Поставить
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