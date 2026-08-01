Чемпионат Украины по футболу: Харьков — Верес, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата Украины по футбола: Харьков — Верес пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadion Livyy Bereh».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Харьков подходит к матчу после серии контрольных игр, в которых результаты были неоднозначными: команда пропускала в каждом из последних пяти матчей, но при этом дважды сыграла вничью с результативными соперниками. Турнирное положение и статистика сезона недоступны, поэтому оценивать форму можно только по этим товарищеским встречам. Тем не менее, букмекеры считают хозяев фаворитами, что отражает их потенциал в предстоящей игре.
В составе Харькова нет явных лидеров, которых можно выделить по доступным данным, но тренерский штаб имеет возможность варьировать состав после серии спаррингов. Ориентировочный состав не указан, поэтому тактический рисунок строится на общих принципах: команда старается контролировать мяч и создавать моменты через фланги. Важно, чтобы защита действовала надежнее, чем в последних матчах, где пропущено много голов.
Верес также провел несколько контрольных матчей, в которых результаты были разными: были и крупные поражения, и уверенные победы. В последней игре против Карпат команда уступила с крупным счетом, что может указывать на проблемы в обороне. Однако ранее Верес сыграл вничью с Нивой и Полесьем-2, что говорит о способности держать удар. Букмекеры оценивают шансы гостей невысоко, но это не исключает упорной борьбы.
Состав Вереса не раскрыт, но по характеру последних матчей можно предположить, что команда делает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Тренерский штаб, вероятно, попытается сыграть от обороны, чтобы не допустить разгрома. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как в играх с более сильными соперниками Верес часто не использовал свои шансы.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи между командами не указаны, поэтому сложно судить о преимуществе одной из сторон. Однако учитывая нестабильность обеих команд в последних матчах и высокий коэффициент на ничью (4.05), можно предположить, что матч будет закрытым и с небольшим количеством голов. Равенство сил и отсутствие явного фаворита делают ничейный исход вполне вероятным.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Харьков — Верес, и где смотреть
Матч: Харьков — Верес состоится 01.08.2026 и начнется в 15:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadion Livyy Bereh».
Стартовые составы на матч Харьков - Верес
- 1Георгий ЕрмаковВР
- 24Александр МартынюкЗЩ
- 31Артем ШабановЗЩ
- 18Евгений ПавлюкЗЩ
- 27Илья КрупскийЗЩ
- 5Иван КалюжныйПЗ
- 19Ermir RashicaПЗ
- 6Rafael ProfiniПЗ
- 8Александр ЯцыкПЗ
- 11Sebastián Alejandro Castillo PérezПЗ
- 10Carlos Miguel Paraco GonzálezНАП
- 23Yaroslav ProtsenkoВР
- 30Даниил ВаракутаВР
- 37Валерий ДубкоЗЩ
- 13Владимир СалюкЗЩ
- 29Артем СмоляковЗЩ
- 9Денис АнтюхПЗ
- 14Ramik HadzhyievПЗ
- 25Игорь КогутПЗ
- 88Andrii KorolПЗ
- 85Oleksii PlichkoПЗ
- 98Peter Itodo MandelaНАП
- 7Батон ЗабергяНАП
- 91Валентин ГорохВР
- 2Максим СмиянЗЩ
- 3Semen VovchenkoЗЩ
- 22Константинос СтамулисЗЩ
- 14Игорь ХаратинПЗ
- 19André Pereira GonçalvesНАП
- 44Danyil ChecherЗЩ
- 88Rostyslav BaranПЗ
- 77Владислав ШарайПЗ
- 7Fabrício Yan Peixoto Barros LimeiraНАП
- 9Nathanael Dane BlairНАП
- 13Oleksandr KharechkoВР
- 1Pavlo StefaniukВР
- 5Pavlo BahriiЗЩ
- 17Mykhailo ProtasevychЗЩ
- 53Andrey Victor Souza SantosЗЩ
- 6David NiyoПЗ
- 80Guilherme de Jesus LimaПЗ
- 25Ivan SanotskyiНАП
- 20Alagie WallyНАП
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