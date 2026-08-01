Товарищеские матчи (клубы): Магдебург — Вест Хэм, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Магдебург — Вест Хэм пройдет 01.08.2026 на стадионе «MDCC-Arena». Хозяева набрали 0 очков в 8 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Магдебург подходит к матчу с серией из трех побед в товарищеских встречах, включая уверенную победу над Падерборном (2:0). В последних пяти играх команда забивает в среднем два гола за матч, пропуская лишь 0.4, что говорит о надежной обороне. Однако в турнирной таблице хозяева не набрали очков в восьми турах, что указывает на нестабильность в официальных матчах.

В атаке Магдебург полагается на коллективные действия: в последних пяти играх забито десять голов, при этом команда стабильно отличается в каждом из трех последних матчей турнира. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандартные положения, чтобы вскрыть оборону соперника. Важно сохранить концентрацию на протяжении всей игры, так как соперник имеет опыт выступлений на высоком уровне.

Вест Хэм не проигрывает в трех последних товарищеских матчах, включая нулевую ничью с Рейнджерс. В последних пяти играх команда забивает в среднем два гола за матч, пропуская 0.8, что демонстрирует сбалансированную игру. Несмотря на скромные показатели в текущем турнире (одна победа и две ничьи), гости обладают достаточной глубиной состава для создания моментов.

Ключевым фактором для Вест Хэма станет умение контролировать мяч и использовать пространство между линиями. В последних матчах команда показывала высокую результативность, особенно в игре против Стивенейджа (5:0). Однако против организованной обороны Магдебурга потребуется терпение и вариативность в атаке. Полузащитники должны активно подключаться к атакам, чтобы создавать численное преимущество в штрафной.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, что подтверждается коэффициентами букмекеров: победа хозяев оценивается в 4.70, гостей — в 1.60, а ничья — в 4.05. Учитывая схожую результативность в последних матчах (по два гола за игру) и надежность обороны, вероятен закрытый характер игры, где ничья выглядит обоснованным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Магдебург — Вест Хэм, и где смотреть

Матч: Магдебург — Вест Хэм состоится 01.08.2026 и начнется в 15:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «MDCC-Arena».