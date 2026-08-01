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Товарищеские матчи (клубы): Дордрехт — Андерлехт II, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Дордрехт — Андерлехт II пройдет 01.08.2026 на стадионе «GN Bouw Stadion».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Дордрехт — коэффициент 2.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.05
Ставка
Победа команды Дордрехт
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Шансы команд на победу

Дордрехт подходит к матчу после серии уверенных результатов в товарищеских встречах: команда забила 11 голов в трех последних играх, пропустив лишь трижды. Исключением стало крупное поражение от Фейеноорда (0:6), но в остальных матчах хозяева выглядели стабильно и создавали много моментов. Букмекеры оценивают победу Дордрехта коэффициентом 2.05, что отражает их статус умеренного фаворита.

В составе Дордрехта нет явно выраженного лидера атаки: лучший бомбардир команды в текущем сезоне не забил ни одного гола, что указывает на распределение голевой нагрузки между игроками. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на командное взаимодействие и высокий прессинг, что принесло результат в последних матчах. Важно сохранить концентрацию в обороне, чтобы избежать повторения ошибок игры с Фейеноордом.

Андерлехт II демонстрирует нестабильные результаты: в последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу, потерпев три поражения. Особенно тревожным выглядит разгром от Васланд-Беверена (0:5), после которого последовало поражение от Локерен-Темсе (2:4). Тем не менее, крупная победа над Олимпик Шарлеруа (5:0) показывает, что команда способна на яркие выступления, если найдет свою игру.

У Андерлехта II нет выдающегося бомбардира, что делает атаку менее предсказуемой, но и менее зависимой от одного игрока. Молодой состав, вероятно, сделает ставку на скорость и мобильность, однако оборона остается уязвимой, особенно после пропущенных 12 голов в пяти матчах. Для успеха гостям необходимо улучшить игру в защите и действовать более дисциплинированно против организованного прессинга Дордрехта.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, поэтому прогноз строится на текущей форме и букмекерской оценке. Дордрехт выглядит предпочтительнее за счет более свежих результатов и домашних стен, что делает победу хозяев логичным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Дордрехт — Андерлехт II, и где смотреть

Матч: Дордрехт — Андерлехт II состоится 01.08.2026 и начнется в 15:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «GN Bouw Stadion».

Стартовые составы на матч Дордрехт - Андерлехт II

Составы еще неизвестны

Дордрехт - Андерлехт II – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
22.91
5.43
1.15
2.3
3.2
2.9
2.15
3.2
2.95

Статистика для ставок

7
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Андерлехт II проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Дордрехт победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.30
Поставить
В последних 5 играх Дордрехт пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Андерлехт II забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
В последних 5 играх Дордрехт забивает в среднем 2.80 гола за игру
Прогноз
Дордрехт забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
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