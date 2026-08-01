Вторая лига Б: Квант — Родина-М, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Квант — Родина-М пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 6 очков в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Родина-М — коэффициент 1.28. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Квант занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав всего 6 очков в 16 турах. Команда одержала лишь одну победу при трех ничьих и двенадцати поражениях. В последних пяти матчах клуб забивает в среднем 1.40 гола за игру, но пропускает 2.60, что отражает проблемы в обороне. При этом Квант отличается стабильностью в атаке: он забивает в четырех последних матчах, хотя и пропускает в 25 последних играх подряд.

Лучший бомбардир команды — Алексей Чаплыгин, на счету которого три гола в девяти матчах. Однако в последних играх результативность распределена, и Квант забивает в каждой встрече. Тем не менее, оборона остается слабым звеном: команда пропускает в каждой из последних 25 игр. Такой дисбаланс делает хозяев уязвимыми против более организованного соперника, особенно с учетом турнирного положения и низкой мотивации.

Родина-М занимает 11-е место с 18 очками после 16 туров, имея пять побед, три ничьи и восемь поражений. Команда не может выиграть в трех последних матчах, но при этом стабильно забивает в семи последних играх. В среднем за последние пять матчей Родина-М забивает 3.00 гола за игру, пропуская 2.00. Это указывает на высокую результативность, но и на определенные проблемы в обороне.

Лучший бомбардир — Антон Камышенко, забивший девять голов в 14 матчах. Его форма является ключевым фактором в атаке. Несмотря на серию без побед, Родина-М показывает высокую результативность и способна создавать моменты. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.28, что отражает их статус фаворита. Учитывая более высокое место в таблице и лучшую атаку, Родина-М имеет явное преимущество в этом матче.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 11 апреля 2026 года Родина-М одержала победу со счетом 3:1. Гости не проигрывают в трех последних матчах против Кванта. Учитывая текущую форму и турнирное положение, Родина-М выглядит предпочтительнее и должна подтвердить статус фаворита.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Квант — Родина-М, и где смотреть

Матч: Квант — Родина-М состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.