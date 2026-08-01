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Вторая лига Б: Квант — Родина-М, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Квант — Родина-М пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 6 очков в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Родина-М — коэффициент 1.28. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.28
Ставка
Победа команды Родина-М
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Шансы команд на победу

Квант занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав всего 6 очков в 16 турах. Команда одержала лишь одну победу при трех ничьих и двенадцати поражениях. В последних пяти матчах клуб забивает в среднем 1.40 гола за игру, но пропускает 2.60, что отражает проблемы в обороне. При этом Квант отличается стабильностью в атаке: он забивает в четырех последних матчах, хотя и пропускает в 25 последних играх подряд.

Лучший бомбардир команды — Алексей Чаплыгин, на счету которого три гола в девяти матчах. Однако в последних играх результативность распределена, и Квант забивает в каждой встрече. Тем не менее, оборона остается слабым звеном: команда пропускает в каждой из последних 25 игр. Такой дисбаланс делает хозяев уязвимыми против более организованного соперника, особенно с учетом турнирного положения и низкой мотивации.

Родина-М занимает 11-е место с 18 очками после 16 туров, имея пять побед, три ничьи и восемь поражений. Команда не может выиграть в трех последних матчах, но при этом стабильно забивает в семи последних играх. В среднем за последние пять матчей Родина-М забивает 3.00 гола за игру, пропуская 2.00. Это указывает на высокую результативность, но и на определенные проблемы в обороне.

Лучший бомбардир — Антон Камышенко, забивший девять голов в 14 матчах. Его форма является ключевым фактором в атаке. Несмотря на серию без побед, Родина-М показывает высокую результативность и способна создавать моменты. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.28, что отражает их статус фаворита. Учитывая более высокое место в таблице и лучшую атаку, Родина-М имеет явное преимущество в этом матче.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 11 апреля 2026 года Родина-М одержала победу со счетом 3:1. Гости не проигрывают в трех последних матчах против Кванта. Учитывая текущую форму и турнирное положение, Родина-М выглядит предпочтительнее и должна подтвердить статус фаворита.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Квант — Родина-М, и где смотреть

Матч: Квант — Родина-М состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Квант - Родина-М

Квант
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Никита Побережный
    ВР
  • 26
    Флаг
    Александр Сиротков
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Виктор Драгой
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Никита Горунков
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Максим Тимченко
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Азамат Джумаев
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Ефим Зенкевич
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Максим Софин
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Марат Волков
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Никита Щербий
    НАП
  • 15
    Флаг
    Анатолий Демидов
    ПЗ
Запасные
  • 23
    Флаг
    Артемий Медведев
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Владислав Роскита
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Никита Баранов
    НАП
  • 25
    Флаг
    Авдей Балалуев
    ПЗ
Родина-М
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Никита Павлов
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Иван Макаревич
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Максим Белковский
    НАП
  • 18
    Флаг
    Тимур Тюкаев
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Вячеслав Сазонов
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Игорь Атаманский
    ПЗ
  • 96
    Флаг
    Марк Высоченко
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Александр Андреев
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Кирилл Воробьев
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Вячеслав Худоклинов
    НАП
  • 13
    Флаг
    Архип Казанцев
    ПЗ
Запасные
  • 81
    Флаг
    Сергей Сары
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Серафим Чехлов
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Кирилл Кроль
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Данияр Вахитов
    ПЗ

Квант - Родина-М – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
26
6.4
1.02
20
6.8
1.09
7.8
5.4
1.26
28
22
1.01

Статистика для ставок

8
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В последних 5 играх Квант пропускает в среднем 2.60 гола за игру
Прогноз
Родина-М забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
В последних 5 играх Квант забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Квант забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
6.20
Поставить
Квант пропускает в 25 последних матчах
Прогноз
Родина-М забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
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