Высшая лига Казахстан: Иртыш Павлодар — Каспий, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Иртыш Павлодар — Каспий пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Орталык Павлодар». Хозяева набрали 14 очков в 18 турах сезона, гости — 21 очко в 19 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.65. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Иртыш Павлодар набрал 14 очков в 18 турах и занимает позицию в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, что указывает на нестабильность. Однако в домашней встрече с Улытау подопечные добились результата 2:1, что может придать уверенности перед игрой с Каспием.
В составе Иртыша выделяется Руслан Юденков, который пока не отметился голами в сезоне. Тем не менее, тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность состава, который в последних матчах демонстрировал умение обороняться, о чем говорят две нулевые ничьи. Домашние стены и поддержка трибун способны стать дополнительным фактором в борьбе за очки.
Каспий имеет в активе 21 очко после 19 туров, что позволяет команде располагаться выше в таблице. В последних пяти встречах гости одержали три победы, одну ничью и одно поражение, показывая более стабильные результаты. Однако выездная игра против Иртыша может стать серьезным испытанием, учитывая мотивацию хозяев.
Лучший бомбардир Каспия Владислав Климович также не забивал в текущем сезоне, что говорит о распределении голевых действий по составу. Команда способна действовать вторым номером и использовать контратаки, что подтверждается победами над Женисом и Ордабасы. В то же время, в гостях Каспий может столкнуться с плотной обороной соперника.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи этих команд часто проходят в упорной борьбе, где решающим становится реализация моментов. Учитывая невысокую результативность обеих сторон и их стремление не проиграть, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, что подтверждается коэффициентом 3.65.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Иртыш Павлодар — Каспий, и где смотреть
Матч: Иртыш Павлодар — Каспий состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Орталык Павлодар».
Стартовые составы на матч Иртыш Павлодар - Каспий
- 0Богдан СарнавскийВР
- 0Лукас РамосПЗ
- 0Зикрилло СултаниязовПЗ
- 0Муроджон ХалматовПЗ
- 0Руслан ЮденковЗЩ
- 0Opex SamuelЗЩ
- 0Ramazan KarimovПЗ
- 0Жан ПоПЗ
- 0Yushi ShimamuraПЗ
- 0Марко ЕвтичПЗ
- 0Oluwabori Ayompo FalayeНАП
- 0Miras RikhardВР
- 0Erkebulan RakhmetullaВР
- 0Даниил НырковЗЩ
- 0Мамаду МбоджЗЩ
- 0Демият СламбековЗЩ
- 0Nurdaulet BaybosynovПЗ
- 0Бахтияр ТолеуовПЗ
- 0Давид ЕсимбековПЗ
- 0Vyacheslav RaskatovПЗ
- 0Дархан БердибекПЗ
- 0Самсон ОномигоНАП
- 0Тимур МухаметжановНАП
- 0Нурлыбек АязбаевВР
- 0Ануар БекмырзаЗЩ
- 0Данила НечаевЗЩ
- 0André Filipe Santos AmaralЗЩ
- 0Бернарду МоргадуЗЩ
- 0Амандык НабихановЗЩ
- 0David Kwabena EptonПЗ
- 0Бекзат КабыланПЗ
- 0Павел СедькоПЗ
- 0Keba SyllaНАП
- 0Ноа НландуНАП
- 0Beibarys KaldybaiВР
- 0Timur KurbanovЗЩ
- 0Диержон АриповЗЩ
- 0Nuraly ElemesЗЩ
- 0Аян БайдавлетовПЗ
- 0Данияр УсеновПЗ
- 0Максим КучерявыйПЗ
- 0Владислав КлимовичПЗ
- 0Мейрамбек КалмырзаПЗ
- 0Мейрамбек СерикбайПЗ
- 0Идрис УмаевНАП
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