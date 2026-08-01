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Высшая лига Казахстан: Иртыш Павлодар — Каспий, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Иртыш Павлодар — Каспий пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Орталык Павлодар». Хозяева набрали 14 очков в 18 турах сезона, гости — 21 очко в 19 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.65. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.65
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Иртыш Павлодар набрал 14 очков в 18 турах и занимает позицию в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, что указывает на нестабильность. Однако в домашней встрече с Улытау подопечные добились результата 2:1, что может придать уверенности перед игрой с Каспием.

В составе Иртыша выделяется Руслан Юденков, который пока не отметился голами в сезоне. Тем не менее, тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность состава, который в последних матчах демонстрировал умение обороняться, о чем говорят две нулевые ничьи. Домашние стены и поддержка трибун способны стать дополнительным фактором в борьбе за очки.

Каспий имеет в активе 21 очко после 19 туров, что позволяет команде располагаться выше в таблице. В последних пяти встречах гости одержали три победы, одну ничью и одно поражение, показывая более стабильные результаты. Однако выездная игра против Иртыша может стать серьезным испытанием, учитывая мотивацию хозяев.

Лучший бомбардир Каспия Владислав Климович также не забивал в текущем сезоне, что говорит о распределении голевых действий по составу. Команда способна действовать вторым номером и использовать контратаки, что подтверждается победами над Женисом и Ордабасы. В то же время, в гостях Каспий может столкнуться с плотной обороной соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд часто проходят в упорной борьбе, где решающим становится реализация моментов. Учитывая невысокую результативность обеих сторон и их стремление не проиграть, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, что подтверждается коэффициентом 3.65.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Иртыш Павлодар — Каспий, и где смотреть

Матч: Иртыш Павлодар — Каспий состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Орталык Павлодар».

Стартовые составы на матч Иртыш Павлодар - Каспий

Иртыш Павлодар
Основной состав
  • 0
    Флаг
    Богдан Сарнавский
    ВР
  • 0
    Флаг
    Лукас Рамос
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Зикрилло Султаниязов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Муроджон Халматов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Руслан Юденков
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Opex Samuel
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Ramazan Karimov
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Жан По
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Yushi Shimamura
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Марко Евтич
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Oluwabori Ayompo Falaye
    НАП
Запасные
  • 0
    Флаг
    Miras Rikhard
    ВР
  • 0
    Флаг
    Erkebulan Rakhmetulla
    ВР
  • 0
    Флаг
    Даниил Нырков
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Мамаду Мбодж
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Демият Сламбеков
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Nurdaulet Baybosynov
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Бахтияр Толеуов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Давид Есимбеков
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Vyacheslav Raskatov
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Дархан Бердибек
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Самсон Ономиго
    НАП
  • 0
    Флаг
    Тимур Мухаметжанов
    НАП
Каспий
Основной состав
  • 0
    Флаг
    Нурлыбек Аязбаев
    ВР
  • 0
    Флаг
    Ануар Бекмырза
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Данила Нечаев
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    André Filipe Santos Amaral
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Бернарду Моргаду
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Амандык Набиханов
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    David Kwabena Epton
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Бекзат Кабылан
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Павел Седько
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Keba Sylla
    НАП
  • 0
    Флаг
    Ноа Нланду
    НАП
Запасные
  • 0
    Флаг
    Beibarys Kaldybai
    ВР
  • 0
    Флаг
    Timur Kurbanov
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Диержон Арипов
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Nuraly Elemes
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Аян Байдавлетов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Данияр Усенов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Максим Кучерявый
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Владислав Климович
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Мейрамбек Калмырза
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Мейрамбек Серикбай
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Идрис Умаев
    НАП

Иртыш Павлодар - Каспий – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
4.8
1.3
9
10
1.04
25
4.25
1.35
9
3.8
1.4
8.6

Статистика для ставок

9
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Иртыш Павлодар не выигрывает в 7 последних матчах дома
Прогноз
Каспий не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
Каспий не проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Каспий не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
В последних 5 играх Каспий забивает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Каспий забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.40
Поставить
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