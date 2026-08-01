Высшая лига Казахстан: Иртыш Павлодар — Каспий, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Иртыш Павлодар — Каспий пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Орталык Павлодар». Хозяева набрали 14 очков в 18 турах сезона, гости — 21 очко в 19 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.65. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Иртыш Павлодар набрал 14 очков в 18 турах и занимает позицию в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, что указывает на нестабильность. Однако в домашней встрече с Улытау подопечные добились результата 2:1, что может придать уверенности перед игрой с Каспием.

В составе Иртыша выделяется Руслан Юденков, который пока не отметился голами в сезоне. Тем не менее, тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность состава, который в последних матчах демонстрировал умение обороняться, о чем говорят две нулевые ничьи. Домашние стены и поддержка трибун способны стать дополнительным фактором в борьбе за очки.

Каспий имеет в активе 21 очко после 19 туров, что позволяет команде располагаться выше в таблице. В последних пяти встречах гости одержали три победы, одну ничью и одно поражение, показывая более стабильные результаты. Однако выездная игра против Иртыша может стать серьезным испытанием, учитывая мотивацию хозяев.

Лучший бомбардир Каспия Владислав Климович также не забивал в текущем сезоне, что говорит о распределении голевых действий по составу. Команда способна действовать вторым номером и использовать контратаки, что подтверждается победами над Женисом и Ордабасы. В то же время, в гостях Каспий может столкнуться с плотной обороной соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд часто проходят в упорной борьбе, где решающим становится реализация моментов. Учитывая невысокую результативность обеих сторон и их стремление не проиграть, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, что подтверждается коэффициентом 3.65.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Иртыш Павлодар — Каспий, и где смотреть

Матч: Иртыш Павлодар — Каспий состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Орталык Павлодар».