Товарищеские матчи (клубы): Динамо Дрезден — Унион Берлин, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Динамо Дрезден — Унион Берлин пройдет 01.08.2026 на стадионе «Глюксгаз-Штадион». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Дрезден — коэффициент 3.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Динамо Дрезден подходит к матчу после серии контрольных игр, в которых команда чередовала уверенные победы с крупными поражениями. В последних пяти встречах хозяева одержали три победы, включая разгром 14:0 над Budissa Bautzen, но также уступили Гессен-Касселю со счетом 0:4. Такая нестабильность делает их непредсказуемым соперником, однако домашний статус и поддержка трибун могут стать дополнительным фактором в их пользу.

В составе Динамо Дрезден нет явных лидеров, способных в одиночку решить исход встречи, но командная игра и стандартные положения могут принести результат. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и быстрые атаки, чтобы использовать возможную несобранность гостей в обороне. Ключевым станет реализация созданных моментов, так как в последних матчах команда демонстрировала разную эффективность в атаке.

Унион Берлин в предсезонных матчах показывает смешанные результаты: одна победа, две ничьи и два поражения в пяти встречах. Команда пропускала в каждом матче, что указывает на проблемы в обороне, но при этом забивала в четырех из пяти игр. Гости имеют более высокий коэффициент на победу по мнению букмекеров, однако их нестабильность оставляет пространство для сенсации.

У Унион Берлин есть травмированные игроки — Матео Рааб и Фредерик Реннов, что может ослабить глубину состава. Тем не менее, команда обладает опытом выступлений на высоком уровне и способна контролировать игру за счет владения мячом. В атаке гости полагаются на быстрых фланговых игроков, которые могут создавать опасность у ворот соперника, но оборона остается их слабым местом.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики в доступных данных, поэтому прогноз строится на текущей форме и турнирной мотивации. Учитывая нестабильность Унион Берлина в обороне и домашний фактор Динамо Дрезден, хозяева имеют хорошие шансы на победу, что подтверждается коэффициентом 3.95.

Травмированные игроки

У команды Унион Берлин в списке травмированных Матео Рааб и Фредерик Реннов.

Когда начнется матч Динамо Дрезден — Унион Берлин, и где смотреть

Матч: Динамо Дрезден — Унион Берлин состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Глюксгаз-Штадион».