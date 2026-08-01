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Товарищеские матчи (клубы): Ян Регенсбург — Ульм, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ян Регенсбург — Ульм пройдет 01.08.2026 на стадионе «Sportpark am Kaulbachweg». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 7 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ян Регенсбург — коэффициент 1.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.50
Ставка
Победа команды Ян Регенсбург
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Шансы команд на победу

Ян Регенсбург подходит к матчу после серии из трех побед в четырех последних играх, включая уверенный успех над Штутгартер Кикерс (2:1). Несмотря на нулевые очки в турнирной таблице, команда демонстрирует результативность в атаке, забивая в каждом из последних матчей. Букмекеры оценивают шансы хозяев высоко, предлагая коэффициент 1.50 на их победу, что подчеркивает их статус фаворита в предстоящей встрече.

В составе Ян Регенсбург выделяются игроки, способные решить исход матча, хотя точные имена не раскрываются. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему с акцентом на быстрые атаки и контроль мяча. Учитывая домашний стадион и поддержку болельщиков, команда постарается навязать сопернику свой темп с первых минут и реализовать моменты у ворот Ульма.

Ульм в последних матчах показывает нестабильные результаты: разгромное поражение от Штутгарта-2 (0:4) сменяется победами над Баварией-2 (3:1) и Аугсбургом II (2:1). Команда набрала 0 очков в 7 турах, что говорит о проблемах в обороне, но при этом атака выглядит неплохо, забивая в большинстве игр. Коэффициент на победу гостей составляет 4.90, что отражает их статус аутсайдера в этом матче.

Ульм, вероятно, сделает ставку на контратаки и стандартные положения, чтобы использовать ошибки хозяев. Однако отсутствие стабильности в защите может стать решающим фактором против команды, которая уверенно играет дома. Гостям предстоит проявить максимальную концентрацию, чтобы сдержать атакующий потенциал Ян Регенсбург и попытаться зацепиться за очки.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного преимущества, но тактический рисунок игры часто определяется борьбой в центре поля. Учитывая текущую форму Ян Регенсбург и их результативность, а также проблемы Ульма в обороне, хозяева выглядят предпочтительнее и должны добиться победы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ян Регенсбург — Ульм, и где смотреть

Матч: Ян Регенсбург — Ульм состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Sportpark am Kaulbachweg».

Стартовые составы на матч Ян Регенсбург - Ульм

Составы еще неизвестны

Ян Регенсбург - Ульм – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.07
6.8
38
1.14
5
40
1.06
8.25
29.18
1.11
6.5
29

Статистика для ставок

12
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Ян Регенсбург не проигрывает в 5 из 6 последних матчей в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Ян Регенсбург не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
Ульм не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Ульм не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.75
Поставить
В последних 5 играх Ян Регенсбург пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Ульм забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.60
Поставить
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