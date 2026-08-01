Товарищеские матчи (клубы): Солихалл Мурс — Нортхэмптон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Солихалл Мурс — Нортхэмптон пройдет 01.08.2026 на стадионе «Дэмсон Парк». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Солихалл Мурс подходит к матчу после серии из трех матчей без поражений, включая победы над Херефордом и Хенсфорд Таун. Однако в турнирной таблице команда пока не набрала очков в шести турах, что указывает на сложности в официальных встречах. Тем не менее, в товарищеских матчах команда выглядит увереннее, что может стать основой для положительного результата.

В составе Солихалл Мурс нет явно выраженного лидера атаки, но команда показывает сбалансированную игру. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на коллективные действия и стандартные положения. Учитывая, что соперник считается фаворитом, хозяева могут сыграть от обороны, рассчитывая на контратаки и ошибки гостей.

Нортхэмптон, несмотря на статус фаворита, в последних матчах не всегда демонстрирует убедительную игру: две нулевые ничьи с Кембриджем и Ковентри, а также разгромное поражение от Лестера. В четырех турах чемпионата команда также не набрала очков, что говорит о проблемах в реализации моментов. Тем не менее, победа над Саутэндом (3:1) показывает, что атакующий потенциал у команды есть.

Лучший бомбардир Нортхэмптона Сэм Хоскинс пока не отметился голами в сезоне, что может быть временным явлением. Команда обладает более высоким классом игроков, что подтверждается коэффициентом букмекеров. Однако в товарищеских матчах гости не всегда используют свое преимущество, что дает хозяевам шанс на положительный исход.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому сложно судить о преимуществе одной из сторон. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в официальных матчах и показывают нестабильные результаты в товарищеских играх, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, что подтверждается коэффициентом 4.15.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Солихалл Мурс — Нортхэмптон, и где смотреть

Матч: Солихалл Мурс — Нортхэмптон состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Дэмсон Парк».