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Товарищеские матчи (клубы): Гессен-Кассель — Шальке, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гессен-Кассель — Шальке пройдет 01.08.2026 на стадионе «Ауэштадион». Хозяева набрали 0 очков в 11 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Шальке — коэффициент 1.04. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.04
Ставка
Победа команды Шальке
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Шансы команд на победу

Гессен-Кассель подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда одержала две победы, но также потерпела три поражения. В турнирной таблице хозяева набрали 0 очков в 11 турах, что отражает сложный сезон. Несмотря на это, в отдельных матчах команда показывает результативность, например, крупные победы над Липпштадтом и Динамо Дрезденом, что говорит о потенциале в атаке.

Ориентировочный состав Гессен-Кассель не раскрыт, но тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Домашняя поддержка на Ауэштадион может помочь команде действовать агрессивнее, однако оборона остается уязвимой, что подтверждают пропущенные мячи в последних встречах. Ключевым фактором станет умение хозяев сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Шальке демонстрирует уверенную форму: в последних пяти матчах команда одержала четыре победы, включая крупные выигрыши над Фаджиано Окаяма и Эрцгебирге. Единственное поражение от Гютерсло не выглядит системной проблемой. В турнирной таблице гости набрали 0 очков в 5 турах, но это не отражает их текущий уровень, учитывая товарищеский статус матча и силу соперников.

Шальке обладает более высоким классом игроков и опытом выступлений на высоком уровне. Ориентировочный состав, вероятно, будет включать основных исполнителей, что усиливает атакующий потенциал. Команда способна контролировать мяч и создавать моменты за счет индивидуальных действий. Букмекерская оценка (коэффициент 1.04) подтверждает значительное преимущество гостей, и они должны уверенно реализовать свои шансы.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на явном превосходстве Шальке в классе и текущей форме. Гости стабильно забивают и редко допускают ошибки в обороне, тогда как Гессен-Кассель нестабилен. Поэтому победа Шальке выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гессен-Кассель — Шальке, и где смотреть

Матч: Гессен-Кассель — Шальке состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ауэштадион».

Стартовые составы на матч Гессен-Кассель - Шальке

Составы еще неизвестны

Гессен-Кассель - Шальке – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
9
6
1.22
26
10
1.07
76
10.25
1.03
19.41
11.75
1.04

Статистика для ставок

8
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Шальке побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Шальке победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.22
Поставить
Гессен-Кассель не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
Прогноз
Гессен-Кассель не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
5.10
Поставить
В последних 5 играх Шальке пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Гессен-Кассель забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.30
Поставить
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