Товарищеские матчи (клубы): Гессен-Кассель — Шальке, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гессен-Кассель — Шальке пройдет 01.08.2026 на стадионе «Ауэштадион». Хозяева набрали 0 очков в 11 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Шальке — коэффициент 1.04. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Гессен-Кассель подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда одержала две победы, но также потерпела три поражения. В турнирной таблице хозяева набрали 0 очков в 11 турах, что отражает сложный сезон. Несмотря на это, в отдельных матчах команда показывает результативность, например, крупные победы над Липпштадтом и Динамо Дрезденом, что говорит о потенциале в атаке.

Ориентировочный состав Гессен-Кассель не раскрыт, но тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Домашняя поддержка на Ауэштадион может помочь команде действовать агрессивнее, однако оборона остается уязвимой, что подтверждают пропущенные мячи в последних встречах. Ключевым фактором станет умение хозяев сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Шальке демонстрирует уверенную форму: в последних пяти матчах команда одержала четыре победы, включая крупные выигрыши над Фаджиано Окаяма и Эрцгебирге. Единственное поражение от Гютерсло не выглядит системной проблемой. В турнирной таблице гости набрали 0 очков в 5 турах, но это не отражает их текущий уровень, учитывая товарищеский статус матча и силу соперников.

Шальке обладает более высоким классом игроков и опытом выступлений на высоком уровне. Ориентировочный состав, вероятно, будет включать основных исполнителей, что усиливает атакующий потенциал. Команда способна контролировать мяч и создавать моменты за счет индивидуальных действий. Букмекерская оценка (коэффициент 1.04) подтверждает значительное преимущество гостей, и они должны уверенно реализовать свои шансы.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на явном превосходстве Шальке в классе и текущей форме. Гости стабильно забивают и редко допускают ошибки в обороне, тогда как Гессен-Кассель нестабилен. Поэтому победа Шальке выглядит наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гессен-Кассель — Шальке, и где смотреть

Матч: Гессен-Кассель — Шальке состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ауэштадион».