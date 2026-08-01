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Товарищеские матчи (клубы): Дюнкерк — Мехелен, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Дюнкерк — Мехелен пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stade Marcel-Tribut». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.30
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Дюнкерк подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти встречах две победы, одна ничья и два поражения. Команда набрала 0 очков в 4 турах сезона, что указывает на трудности в турнирной дистанции. Тем не менее, в товарищеских матчах хозяева показывали разную игру, что оставляет пространство для улучшения.

В атаке Дюнкерк опирается на коллективные действия, но лучший бомбардир команды в текущем сезоне не забил ни одного гола, что подчеркивает проблемы с реализацией. Тренерский штаб может варьировать состав, чтобы найти баланс между обороной и атакой. Ключевым фактором станет умение использовать стандартные положения и быстрые переходы.

Мехелен демонстрирует более уверенную форму: в последних пяти матчах три победы и два поражения. Однако в турнирной таблице гости также имеют 0 очков в 5 турах, что говорит о сложностях в официальных встречах. В товарищеских играх команда выглядела стабильнее, особенно в атаке, где забивала в четырех из пяти матчей.

Состав Мехелена выглядит сбалансированным, а тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность линий. Гости предпочитают контроль мяча и позиционные атаки, но против организованной обороны Дюнкерка им потребуется терпение. Важную роль сыграют фланговые защитники, которые подключаются к атакам и создают численное преимущество.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме и турнирной динамике. Обе команды имеют равные показатели очков и схожие проблемы с реализацией, что указывает на вероятный закрытый характер матча. Учитывая коэффициенты букмекеров, где ничья оценена в 4.30, а победа гостей лишь немного ниже, можно ожидать упорной борьбы с минимальным количеством голов, что делает ничейный исход вполне вероятным.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Дюнкерк — Мехелен, и где смотреть

Матч: Дюнкерк — Мехелен состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stade Marcel-Tribut».

Стартовые составы на матч Дюнкерк - Мехелен

Составы еще неизвестны

Дюнкерк - Мехелен – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
3.75
3.7
1.85
3.6
3.6
1.85
3.6
3.8
1.82
3.67
3.67
1.84

Статистика для ставок

6
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В последних 5 играх Дюнкерк пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Мехелен забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.23
Поставить
В последних 5 играх Дюнкерк забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Дюнкерк забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
Дюнкерк пропускает в 15 из 17 последних матчей
Прогноз
Мехелен забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
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