Товарищеские матчи (клубы): Ганновер — Зволле, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ганновер — Зволле пройдет 01.08.2026 на стадионе «ХДИ-Арена». Хозяева набрали 0 очков в 7 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ганновер подходит к матчу после серии уверенных результатов в товарищеских встречах, где команда демонстрировала высокую результативность. В последних пяти играх хозяева забили 17 мячей, пропустив при этом 7, что говорит о сбалансированной игре в атаке и обороне. Однако в официальных матчах сезона команда пока не набрала очков, что может создавать дополнительное давление.

В составе Ганновера выделяются игроки, способные решать эпизоды в одиночку, что подтверждается результатами последних матчей. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему с акцентом на фланговые атаки и стандартные положения. Учитывая, что соперник испытывает кадровые проблемы, хозяева могут получить больше пространства для реализации своего потенциала.

Зволле, в свою очередь, имеет меньше игровой практики в межсезонье, проведя всего два матча, в которых потерпел поражения. Команда пропустила 4 мяча, забив лишь 2, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, в прошлом сезоне гости показывали достойные результаты, особенно в концовке, что позволяет рассчитывать на их боевой настрой.

У Зволле есть потери в составе: травмированы Юнес Намли и Дамиан ван дер Хар, что может ослабить атакующий потенциал. Однако команда обладает опытными исполнителями, способными организовать быстрые контратаки. Гостям важно сыграть компактно в обороне и использовать ошибки хозяев, чтобы добиться положительного результата.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не отличаются высокой результативностью, что говорит о плотной борьбе в центре поля. Учитывая кадровые проблемы Зволле и нестабильность Ганновера в официальных матчах, наиболее вероятным исходом представляется ничья, которая отражает примерное равенство сил.

Травмированные игроки

У команды Зволле в списке травмированных Юнес Намли и Дамиан ван дер Хар.

Когда начнется матч Ганновер — Зволле, и где смотреть

Матч: Ганновер — Зволле состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ХДИ-Арена».