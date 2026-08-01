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Товарищеские матчи (клубы): Кортрейк — Реймс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кортрейк — Реймс пройдет 01.08.2026 на стадионе «Гюлденспоренстадион». Хозяева набрали 0 очков в 9 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Реймс — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
Победа команды Реймс
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Шансы команд на победу

Кортрейк подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: победа над Гентом II чередуется с поражением от Спортинг Вест Харелбреке и ничьими с Амьеном и Валансьеном. В турнирной таблице команда пока не набрала очков в девяти турах, что указывает на сложности в достижении стабильности. Тем не менее, в товарищеских матчах хозяева выглядели увереннее, что может стать основой для положительного результата.

Ориентировочный состав Кортрейк не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на проверенных игроков, которые участвовали в последних встречах. Домашняя поддержка и знакомое поле стадиона Гюлденспорен могут добавить команде уверенности. Однако для успеха против более сильного соперника потребуется строгая игра в обороне и эффективное использование моментов у чужих ворот.

Реймс демонстрирует более убедительную форму в предсезонных матчах: разгром Серкль Брюгге (3:0) и ничья с Амьеном (1:1) соседствуют с поражением от Парижа (0:1) и ничьей с Шарлеруа (2:2). В четырех турах гости также не набрали очков, но их результаты выглядят солиднее, особенно с учетом крупной победы. Коэффициент букмекеров (1.95) отражает статус Реймс как фаворита встречи.

Состав Реймс не уточнен, но команда обладает достаточной глубиной, чтобы варьировать тактику. В атаке гости способны создавать моменты за счет быстрых переходов и индивидуальных действий. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на контроль мяча и давление на оборону соперника. Если Реймс сохранит концентрацию на протяжении всех 90 минут, их шансы на победу высоки.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Реймс выглядит предпочтительнее за счет более уверенных результатов и букмекерской оценки. Гости способны навязать свой темп и реализовать моменты, что делает победу Реймс обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кортрейк — Реймс, и где смотреть

Матч: Кортрейк — Реймс состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Гюлденспоренстадион».

Стартовые составы на матч Кортрейк - Реймс

Составы еще неизвестны

Кортрейк - Реймс – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
21
5
1.18
41
10
1.01
2.85
3.4
2.23
32.4
11.84
1.02

Статистика для ставок

10
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Кортрейк не проигрывает в 14 последних матчах дома
Прогноз
Кортрейк не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.50
Поставить
Реймс не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
Прогноз
Реймс не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
В последних 5 играх Кортрейк пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Реймс забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.27
Поставить
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