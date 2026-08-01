Товарищеские матчи (клубы): Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс пройдет 01.08.2026 в Köln на стадионе «Südstadion». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Фортуна Кельн — коэффициент 1.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Фортуна Кельн подходит к матчу с серией из двух побед подряд, включая уверенную победу над Кобленцем со счетом 4:1. В последних пяти встречах команда одержала три победы, одну ничью и одно поражение, что указывает на стабильный игровой тонус. Несмотря на нулевые очки в турнирной таблице, букмекеры оценивают шансы хозяев высоко, что подчеркивает их готовность к борьбе в товарищеском матче.

В составе Фортуны Кельн выделяются игроки, способные создавать моменты у чужих ворот, о чем свидетельствуют забитые мячи в последних играх. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на атакующую игру, используя поддержку трибун Südstadion. Тактическая гибкость команды позволяет ей адаптироваться к сопернику, что станет ключевым фактором в достижении положительного результата.

Оффенбах Киккерс переживает сложный период: в последних пяти матчах лишь одна победа, одна ничья и три поражения, включая разгромное поражение от Штутгарта со счетом 1:8. Команда пропускает много голов, что создает дополнительные риски в обороне. Несмотря на это, гости имеют опыт выступлений в товарищеских матчах и могут преподнести сюрприз, если сумеют наладить игру в защите.

В составе Оффенбаха есть исполнители, способные быстро переходить из обороны в атаку, однако их эффективность снижается из-за нестабильности. Тренерскому штабу предстоит решить задачу по укреплению оборонительных порядков, чтобы сдержать атакующий потенциал хозяев. В противном случае гостям будет сложно рассчитывать на положительный исход.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного преимущества, но текущая форма и букмекерская оценка склоняют чашу весов в пользу Фортуны Кельн. Учитывая уверенные победы хозяев и проблемы гостей в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит победа Фортуны Кельн.

Статистика личных встреч 2 Победы 0 Ничьих 2 Победы Вторая Бундеслига. 25.05.2000 Фортуна Кельн 4 – 1 Киккерс Оффенбах Вторая Бундеслига. 19.12.1999 Киккерс Оффенбах 4 – 3 Фортуна Кельн Бундеслига Германия. 18.05.1974 Киккерс Оффенбах 4 – 0 Фортуна Кельн Бундеслига Германия. 08.12.1973 Фортуна Кельн 2 – 1 Киккерс Оффенбах

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс, и где смотреть

Матч: Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Südstadion».