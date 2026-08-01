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Товарищеские матчи (клубы): Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс пройдет 01.08.2026 в Köln на стадионе «Südstadion». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Фортуна Кельн — коэффициент 1.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.45
Ставка
Победа команды Фортуна Кельн
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Шансы команд на победу

Фортуна Кельн подходит к матчу с серией из двух побед подряд, включая уверенную победу над Кобленцем со счетом 4:1. В последних пяти встречах команда одержала три победы, одну ничью и одно поражение, что указывает на стабильный игровой тонус. Несмотря на нулевые очки в турнирной таблице, букмекеры оценивают шансы хозяев высоко, что подчеркивает их готовность к борьбе в товарищеском матче.

В составе Фортуны Кельн выделяются игроки, способные создавать моменты у чужих ворот, о чем свидетельствуют забитые мячи в последних играх. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на атакующую игру, используя поддержку трибун Südstadion. Тактическая гибкость команды позволяет ей адаптироваться к сопернику, что станет ключевым фактором в достижении положительного результата.

Оффенбах Киккерс переживает сложный период: в последних пяти матчах лишь одна победа, одна ничья и три поражения, включая разгромное поражение от Штутгарта со счетом 1:8. Команда пропускает много голов, что создает дополнительные риски в обороне. Несмотря на это, гости имеют опыт выступлений в товарищеских матчах и могут преподнести сюрприз, если сумеют наладить игру в защите.

В составе Оффенбаха есть исполнители, способные быстро переходить из обороны в атаку, однако их эффективность снижается из-за нестабильности. Тренерскому штабу предстоит решить задачу по укреплению оборонительных порядков, чтобы сдержать атакующий потенциал хозяев. В противном случае гостям будет сложно рассчитывать на положительный исход.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного преимущества, но текущая форма и букмекерская оценка склоняют чашу весов в пользу Фортуны Кельн. Учитывая уверенные победы хозяев и проблемы гостей в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит победа Фортуны Кельн.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс, и где смотреть

Матч: Фортуна Кельн — Оффенбах Киккерс состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Südstadion».

Стартовые составы на матч Фортуна Кельн - Киккерс Оффенбах

Составы еще неизвестны

Фортуна Кельн - Киккерс Оффенбах – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.01
12
28
1.01
11
30
50
8
76
100
11.5
1.01

Статистика для ставок

9
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Фортуна Кельн не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Фортуна Кельн не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
В последних 5 играх Киккерс Оффенбах пропускает в среднем 3.20 гола за игру
Прогноз
Фортуна Кельн забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
В последних 5 играх Киккерс Оффенбах забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Киккерс Оффенбах забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.85
Поставить
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