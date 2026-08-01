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Товарищеские матчи (клубы): Богнор-Регис Таун — Чичестер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Богнор-Регис Таун — Чичестер пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Богнор-Регис Таун — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.20
Ставка
Победа команды Богнор-Регис Таун
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Шансы команд на победу

Богнор-Регис Таун подходит к матчу после серии уверенных результатов в товарищеских встречах: три победы и одна ничья в последних пяти играх. Команда демонстрирует стабильность в обороне, пропустив всего два мяча за этот отрезок, и при этом забивает в среднем более двух голов за матч. Турнирное положение в рамках предсезонной подготовки не является определяющим, но настрой и игровой тонус находятся на высоком уровне.

В составе Богнор-Регис Таун выделяются игроки, способные решить эпизод в одиночку, что подтверждается результатами последних встреч. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему с акцентом на фланговые атаки и стандартные положения. Учитывая, что соперник в последних матчах допускал ошибки в обороне, хозяева могут использовать это преимущество и добиться положительного результата.

Чичестер в последних пяти матчах одержал лишь одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда испытывает проблемы в защите, пропуская в среднем более двух голов за игру, что является тревожным сигналом перед встречей с атакующим соперником. Тем не менее, в активе гостей есть уверенная победа над Поттерс Бар Таун, что говорит о потенциале в атаке.

Игроки Чичестера обладают хорошей скоростью и могут создать опасность в контратаках, однако их оборона часто оставляет свободные зоны. Тренерский штаб, вероятно, попытается сыграть от обороны, но учитывая нестабильность в последних матчах, гостям будет сложно сдержать давление хозяев. Ключевым фактором может стать реализация моментов, но в текущей форме Чичестер выглядит менее предпочтительно.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но в товарищеских матчах хозяева часто действуют увереннее. Тактический прогноз предполагает, что Богнор-Регис Таун будет контролировать игру за счет более высокого прессинга и быстрых переходов, что должно принести им победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Богнор-Регис Таун — Чичестер, и где смотреть

Матч: Богнор-Регис Таун — Чичестер состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Богнор-Регис Таун - Чичестер

Составы еще неизвестны

Богнор-Регис Таун - Чичестер – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
7.8
1.02
6.4
9.57
1.17
7.18
8
1.23
6.5

Статистика для ставок

10
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Богнор-Регис Таун не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
Прогноз
Богнор-Регис Таун не проиграет
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Коэффициент
1.09
Поставить
Богнор-Регис Таун – Чичестер: Богнор-Регис Таун побеждает в 3 последних очных матчах в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Богнор-Регис Таун победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
8
Поставить
В последних 5 играх Богнор-Регис Таун пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Чичестер забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.73
Поставить
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