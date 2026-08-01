Товарищеские матчи (клубы): Дартфорд — Эшфорд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Дартфорд — Эшфорд пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Дартфорд — коэффициент 1.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Дартфорд подходит к матчу после серии из пяти игр, в которых одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. В последнем матче команда обыграла Эббсфлит Юнайтед со счетом 2:1, что должно придать уверенности перед товарищеской встречей. Несмотря на нестабильные результаты, хозяева имеют явное преимущество по букмекерской оценке: коэффициент на их победу составляет 1.40, что указывает на высокие шансы.

В составе Дартфорд есть игроки, способные решить исход матча, хотя точные данные о ключевых исполнителях отсутствуют. Тренерский штаб, вероятно, использует ротацию, учитывая товарищеский статус встречи. Тактически команда может сделать ставку на контроль мяча и быстрые атаки, что должно принести результат против соперника, у которого в последних матчах были проблемы в обороне.

Эшфорд провел лишь один матч в текущем сезоне, уступив Мэйдстон Юнайтед со счетом 0:4. В предыдущих пяти играх команда одержала три победы и потерпела два поражения, но разгромное поражение в последнем туре может сказаться на психологическом состоянии. Коэффициент на победу гостей составляет 5.80, что отражает их статус аутсайдера в предстоящей встрече.

У Эшфорд нет явных лидеров, способных изменить ход игры, а данные о составе отсутствуют. Команде предстоит серьезная работа над обороной, так как в последнем матче она пропустила четыре мяча. В товарищеской игре гости могут попытаться сыграть от обороны и использовать контратаки, но для успеха им потребуется проявить максимальную концентрацию.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, поэтому сложно сделать точный прогноз. Однако, учитывая букмекерскую оценку и недавние результаты, Дартфорд выглядит предпочтительнее. Хозяева имеют более стабильную форму и играют дома, что должно помочь им одержать победу.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Дартфорд — Эшфорд, и где смотреть

Матч: Дартфорд — Эшфорд состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.