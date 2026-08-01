3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Дартфорд — Эшфорд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Дартфорд — Эшфорд пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Дартфорд — коэффициент 1.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.40
Ставка
Победа команды Дартфорд
Бонус
Специальный бонус 20 000 ₽
Повторить ставку в Балтбет
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 28 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Дартфорд подходит к матчу после серии из пяти игр, в которых одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. В последнем матче команда обыграла Эббсфлит Юнайтед со счетом 2:1, что должно придать уверенности перед товарищеской встречей. Несмотря на нестабильные результаты, хозяева имеют явное преимущество по букмекерской оценке: коэффициент на их победу составляет 1.40, что указывает на высокие шансы.

В составе Дартфорд есть игроки, способные решить исход матча, хотя точные данные о ключевых исполнителях отсутствуют. Тренерский штаб, вероятно, использует ротацию, учитывая товарищеский статус встречи. Тактически команда может сделать ставку на контроль мяча и быстрые атаки, что должно принести результат против соперника, у которого в последних матчах были проблемы в обороне.

Эшфорд провел лишь один матч в текущем сезоне, уступив Мэйдстон Юнайтед со счетом 0:4. В предыдущих пяти играх команда одержала три победы и потерпела два поражения, но разгромное поражение в последнем туре может сказаться на психологическом состоянии. Коэффициент на победу гостей составляет 5.80, что отражает их статус аутсайдера в предстоящей встрече.

У Эшфорд нет явных лидеров, способных изменить ход игры, а данные о составе отсутствуют. Команде предстоит серьезная работа над обороной, так как в последнем матче она пропустила четыре мяча. В товарищеской игре гости могут попытаться сыграть от обороны и использовать контратаки, но для успеха им потребуется проявить максимальную концентрацию.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, поэтому сложно сделать точный прогноз. Однако, учитывая букмекерскую оценку и недавние результаты, Дартфорд выглядит предпочтительнее. Хозяева имеют более стабильную форму и играют дома, что должно помочь им одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Дартфорд — Эшфорд, и где смотреть

Матч: Дартфорд — Эшфорд состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Дартфорд - Эшфорд

Составы еще неизвестны

Дартфорд - Эшфорд – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.13
6
18
1.6
4.3
4.4
1.01
20.62
27.5
1.16
5.9
16

Статистика для ставок

8
Реклама 18+
В последних 5 играх Дартфорд пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Эшфорд забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
5.70
Поставить
В последних 5 играх Дартфорд забивает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Дартфорд забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
Дартфорд пропускает в 4 последних матчах
Прогноз
Эшфорд забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
5.70
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoДартфорд
Эшфорд
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол