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Товарищеские матчи (клубы): Ганза — Боруссия Менхенгладбах, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ганза — Боруссия Менхенгладбах пройдет 01.08.2026 на стадионе «DKB-Арена». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Менхенгладбах — коэффициент 1.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.45
Ставка
Победа команды Боруссия Менхенгладбах
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Шансы команд на победу

Ганза подходит к матчу после серии нестабильных результатов: в последних пяти играх команда одержала три победы, но потерпела крупное поражение от Уотфорда (0:3) и сыграла вничью с Видовре (2:2). В турнирной таблице хозяева пока не набрали очков, что отражает сложности в начале сезона. Тем не менее, в товарищеских матчах команда демонстрировала высокую результативность, забивая по четыре и двенадцать мячей в играх с более слабыми соперниками, что говорит о потенциале в атаке.

Ориентировочный состав Ганзы не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на проверенных игроков, способных действовать агрессивно впереди. Однако оборона вызывает вопросы: пропущенные три мяча от Уотфорда указывают на уязвимость при давлении. Хозяевам предстоит найти баланс между атакующими действиями и защитой, чтобы создать проблемы гостям, которые обладают более высоким классом по букмекерской оценке.

Боруссия Менхенгладбах демонстрирует уверенную форму в предсезонных матчах: четыре победы в пяти последних играх, включая разгромы Вупперталера (6:0) и Spelle-Venhaus (6:2). Единственное поражение от Аугсбурга (1:3) не выглядит системным, а победа над Хоффенхаймом (4:0) подтверждает высокий уровень команды. В турнирной таблице гости, как и хозяева, пока без очков, но их игровая динамика выглядит убедительнее.

В составе Боруссии выделяется атакующая линия, способная создавать моменты из разных позиций. Несмотря на травму Натана Нгуму, у команды достаточно ресурсов для контроля игры. Тренерский штаб может варьировать тактику, используя быстрые переходы и фланговые подключения. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.45, что отражает их статус фаворита и высокие шансы на успех в этом матче.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Боруссия Менхенгладбах выглядит стабильнее в атаке и обороне, что делает их победу наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

У команды Боруссия Менхенгладбах в списке травмированных Натан Нгуму.

Когда начнется матч Ганза — Боруссия Менхенгладбах, и где смотреть

Матч: Ганза — Боруссия Менхенгладбах состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «DKB-Арена».

Стартовые составы на матч Ганза - Боруссия М

Составы еще неизвестны

Ганза - Боруссия М – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
76
10.25
1.01
44.35
20.7
1.01
25
11
1.01
30
10
1.06

Статистика для ставок

11
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Ганза не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Ганза не проиграет
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Коэффициент
1.55
Поставить
Ганза – Боруссия М: Ганза не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника дома
Прогноз
Ганза не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
Боруссия М побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Боруссия М победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
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