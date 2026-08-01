Вторая лига Б: Сатурн — Шумбрат, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Сатурн — Шумбрат пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 26 очков в 17 турах сезона, гости — 32 очка в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сатурн — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сатурн набрал 26 очков в 17 турах и занимает позицию в середине таблицы. В последних матчах команда чередовала крупные победы с поражениями, что указывает на нестабильность, но домашняя встреча с конкурентом дает повод для оптимизма. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.30, что отражает их шансы на успех.

В атаке Сатурн опирается на Николая Генчу, забившего три гола в сезоне. Тренерский штаб может использовать его остроту в завершающей стадии. Ориентировочный состав не раскрыт, но при поддержке трибун и мотивации набрать очки в борьбе за повышение, хозяева способны навязать борьбу и реализовать моменты.

Шумбрат имеет 32 очка в 16 матчах и идет выше соперника. Команда показывает результативную игру, о чем говорят победы с крупным счетом, но также пропускает в некоторых встречах. Коэффициент на победу гостей 2.55, что делает их фаворитом по мнению букмекеров, однако разница в классе невелика.

Лучший бомбардир Шумбрата Радик Юсупов забил четыре гола и представляет главную угрозу для обороны Сатурна. Гости имеют более сыгранный состав, но их игра на выезде может быть менее уверенной. Если Юсупов получит пространство, он способен решить исход, но хозяева постараются этого не допустить.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не приводятся, но тактический прогноз строится на текущей форме: Сатурн нестабилен, однако дома способен сыграть плотно и использовать стандарты. Учитывая коэффициент 2.30, букмекеры видят в хозяевах конкурентного соперника, и при должной реализации моментов победа Сатурна выглядит обоснованной.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Россия. Вторая лига Б. 11.04.2026 Шумбрат 3 – 1 Сатурн

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сатурн — Шумбрат, и где смотреть

Матч: Сатурн — Шумбрат состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.