Вторая лига Б: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 40 очков в 16 турах сезона, гости — 10 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Волна Ковернино — коэффициент 1.18. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Волна Ковернино уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков в 16 турах. Команда демонстрирует высокую результативность, особенно в домашних матчах, где одержала несколько крупных побед. Несмотря на последнее поражение от Строгино, коллектив сохраняет стабильность и мотивацию, что подтверждается букмекерской оценкой с коэффициентом 1.18 на победу хозяев.

В атаке ключевым игроком является Гоча Гогричиани, забивший 11 голов в сезоне. Его взаимодействие с партнерами по линии нападения создает постоянную угрозу воротам соперника. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, который способен контролировать ход игры и реализовывать моменты. Тактическая гибкость позволяет варьировать давление и быстро переходить из обороны в атаку.

Арсенал-2 Тула находится в нижней части таблицы с 10 очками после 16 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем более трех мячей за игру. Последние матчи завершились крупными поражениями, что указывает на неустойчивость формы. Однако гости могут рассчитывать на мотивацию и желание исправить ситуацию, хотя букмекерский коэффициент 9.80 отражает их статус аутсайдера.

Лучший бомбардир команды Дмитрий Гусаров забил 6 голов, но его усилий недостаточно для компенсации оборонительных проблем. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг контратак и стандартных положений. Тем не менее, против лидера с высокой организацией игры, гостям будет сложно навязать борьбу. Ключевым фактором станет способность выдержать стартовый натиск хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного преимущества, но текущее турнирное положение и форма говорят в пользу хозяев. Волна Ковернино, имея значительный отрыв в очках и более сыгранный состав, выглядит предпочтительнее. Ожидается, что хозяева будут действовать первым номером и добьются победы.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Россия. Вторая лига Б. 12.04.2026 Арсенал-2 Тула 0 – 3 Волна Ковернино

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула, и где смотреть

Матч: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.