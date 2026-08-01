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Вторая лига Б: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 40 очков в 16 турах сезона, гости — 10 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Волна Ковернино — коэффициент 1.18. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.18
Ставка
Победа команды Волна Ковернино
Бонус
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 1 770 ₽
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Шансы команд на победу

Волна Ковернино уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков в 16 турах. Команда демонстрирует высокую результативность, особенно в домашних матчах, где одержала несколько крупных побед. Несмотря на последнее поражение от Строгино, коллектив сохраняет стабильность и мотивацию, что подтверждается букмекерской оценкой с коэффициентом 1.18 на победу хозяев.

В атаке ключевым игроком является Гоча Гогричиани, забивший 11 голов в сезоне. Его взаимодействие с партнерами по линии нападения создает постоянную угрозу воротам соперника. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, который способен контролировать ход игры и реализовывать моменты. Тактическая гибкость позволяет варьировать давление и быстро переходить из обороны в атаку.

Арсенал-2 Тула находится в нижней части таблицы с 10 очками после 16 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем более трех мячей за игру. Последние матчи завершились крупными поражениями, что указывает на неустойчивость формы. Однако гости могут рассчитывать на мотивацию и желание исправить ситуацию, хотя букмекерский коэффициент 9.80 отражает их статус аутсайдера.

Лучший бомбардир команды Дмитрий Гусаров забил 6 голов, но его усилий недостаточно для компенсации оборонительных проблем. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг контратак и стандартных положений. Тем не менее, против лидера с высокой организацией игры, гостям будет сложно навязать борьбу. Ключевым фактором станет способность выдержать стартовый натиск хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного преимущества, но текущее турнирное положение и форма говорят в пользу хозяев. Волна Ковернино, имея значительный отрыв в очках и более сыгранный состав, выглядит предпочтительнее. Ожидается, что хозяева будут действовать первым номером и добьются победы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула, и где смотреть

Матч: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Волна Ковернино - Арсенал-2 Тула

Волна Ковернино
Основной состав
  • 22
    Флаг
    Дмитрий Ребров
    ВР
  • 21
    Флаг
    Денис Кайков
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Александр Волков
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Эрик Губиев
    ЗЩ
  • 99
    Флаг
    Иван Савицкий
    ЗЩ
  • 90
    Флаг
    Иван Северянов
    ПЗ
  • 76
    Флаг
    Максим Гаврилов
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Руслан Казаков
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Алексей Титков
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Гоча Гогричиани
    НАП
  • 11
    Флаг
    Евгений Рагулкин
    ПЗ
Запасные
  • 4
    Флаг
    Артем Абрамов
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Александр Попович
    ЗЩ
  • 74
    Флаг
    Арсений Ягодкин
    ЗЩ
  • 52
    Флаг
    Иван Ананьев
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Кирилл Богданец
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Артемий Гунько
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Никита Романов
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Михаил Заботкин
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Артем Тарасов
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Никита Чугунов
    НАП
  • 0
    Флаг
    Кирилл Белов
    ПЗ
  • 74
    Флаг
    Александр Шашков
    ПЗ
Арсенал-2 Тула
Основной состав
  • 93
    Флаг
    Глеб Костелей
    ВР
  • 52
    Флаг
    Артем Кузин
    ЗЩ
  • 53
    Флаг
    Денис Григорьев
    ЗЩ
  • 87
    Флаг
    Давид Гиголаев
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Данила Шрамко
    ПЗ
  • 67
    Флаг
    Александр Бастрыкин
    ПЗ
  • 92
    Флаг
    Артем Исаев
    ПЗ
  • 56
    Флаг
    Алексей Колышев
    НАП
  • 61
    Флаг
    Алексей Белянин
    ПЗ
  • 46
    Флаг
    Никита Пелипенко
    ЗЩ
  • 79
    Флаг
    Тимур Ким
    НАП
Запасные
  • 66
    Флаг
    Константин Нечкин
    ВР
  • 88
    Флаг
    Дмитрий Сушилин
    ЗЩ
  • 48
    Флаг
    Артем Лычагин
    ПЗ
  • 71
    Флаг
    Егор Князев
    ПЗ
  • 38
    Флаг
    Георгий Бадьин
    ПЗ

Волна Ковернино - Арсенал-2 Тула – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
2.3
1.8
11
3.5
1.26
12
1.21
5.6
10
3.65
1.36
12.7

Статистика для ставок

8
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Арсенал-2 Тула проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз
Волна Ковернино победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.30
Поставить
Волна Ковернино не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
Прогноз
Волна Ковернино не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
В последних 5 играх Волна Ковернино пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Арсенал-2 Тула забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
6.20
Поставить
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