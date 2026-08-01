Вторая лига Б: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 40 очков в 16 турах сезона, гости — 10 очков в 16 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Волна Ковернино — коэффициент 1.18. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Волна Ковернино уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков в 16 турах. Команда демонстрирует высокую результативность, особенно в домашних матчах, где одержала несколько крупных побед. Несмотря на последнее поражение от Строгино, коллектив сохраняет стабильность и мотивацию, что подтверждается букмекерской оценкой с коэффициентом 1.18 на победу хозяев.
В атаке ключевым игроком является Гоча Гогричиани, забивший 11 голов в сезоне. Его взаимодействие с партнерами по линии нападения создает постоянную угрозу воротам соперника. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, который способен контролировать ход игры и реализовывать моменты. Тактическая гибкость позволяет варьировать давление и быстро переходить из обороны в атаку.
Арсенал-2 Тула находится в нижней части таблицы с 10 очками после 16 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем более трех мячей за игру. Последние матчи завершились крупными поражениями, что указывает на неустойчивость формы. Однако гости могут рассчитывать на мотивацию и желание исправить ситуацию, хотя букмекерский коэффициент 9.80 отражает их статус аутсайдера.
Лучший бомбардир команды Дмитрий Гусаров забил 6 голов, но его усилий недостаточно для компенсации оборонительных проблем. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг контратак и стандартных положений. Тем не менее, против лидера с высокой организацией игры, гостям будет сложно навязать борьбу. Ключевым фактором станет способность выдержать стартовый натиск хозяев.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи команд не имеют ярко выраженного преимущества, но текущее турнирное положение и форма говорят в пользу хозяев. Волна Ковернино, имея значительный отрыв в очках и более сыгранный состав, выглядит предпочтительнее. Ожидается, что хозяева будут действовать первым номером и добьются победы.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула, и где смотреть
Матч: Волна Ковернино — Арсенал-2 Тула состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Волна Ковернино - Арсенал-2 Тула
- 22Дмитрий РебровВР
- 21Денис КайковЗЩ
- 30Александр ВолковЗЩ
- 77Эрик ГубиевЗЩ
- 99Иван СавицкийЗЩ
- 90Иван СеверяновПЗ
- 76Максим ГавриловПЗ
- 6Руслан КазаковПЗ
- 14Алексей ТитковПЗ
- 9Гоча ГогричианиНАП
- 11Евгений РагулкинПЗ
- 4Артем АбрамовЗЩ
- 88Александр ПоповичЗЩ
- 74Арсений ЯгодкинЗЩ
- 52Иван АнаньевПЗ
- 10Кирилл БогданецПЗ
- 6Артемий ГунькоПЗ
- 11Никита РомановПЗ
- 8Михаил ЗаботкинПЗ
- 20Артем ТарасовПЗ
- 91Никита ЧугуновНАП
- 0Кирилл БеловПЗ
- 74Александр ШашковПЗ
- 93Глеб КостелейВР
- 52Артем КузинЗЩ
- 53Денис ГригорьевЗЩ
- 87Давид ГиголаевПЗ
- 33Данила ШрамкоПЗ
- 67Александр БастрыкинПЗ
- 92Артем ИсаевПЗ
- 56Алексей КолышевНАП
- 61Алексей БелянинПЗ
- 46Никита ПелипенкоЗЩ
- 79Тимур КимНАП
- 66Константин НечкинВР
- 88Дмитрий СушилинЗЩ
- 48Артем ЛычагинПЗ
- 71Егор КнязевПЗ
- 38Георгий БадьинПЗ
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