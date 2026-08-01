Вторая лига Б: Квант — Родина-М, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Квант — Родина-М пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 6 очков в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Родина-М — коэффициент 1.28. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Квант занимает последнее место в турнирной таблице с 6 очками после 16 туров, что отражает сложный сезон. В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Несмотря на это, в игре с Металлургом Липецк (2:2) и Арсеналом-2 (3:1) просматривается способность создавать моменты, однако оборона остается уязвимой, пропуская в среднем более двух голов за игру.

Лучший бомбардир команды Никита Щербий забил 3 гола, что подчеркивает зависимость атаки от одного игрока. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы компенсировать недостаток класса. Однако при коэффициенте 7.50 на победу хозяев букмекеры оценивают их шансы невысоко, и для успеха потребуется предельная концентрация в обороне и реализация редких моментов.

Родина-М с 18 очками занимает место в середине таблицы, имея солидный запас прочности. В последних матчах команда демонстрирует результативность: разгром Зенита Пензы (9:1) и ничья с Сатурном (2:2) показывают атакующий потенциал, хотя поражение от Салюта (1:3) выявило проблемы в обороне. Тем не менее, гости выглядят предпочтительнее на фоне аутсайдера, и букмекерский коэффициент 1.28 подтверждает их статус фаворита.

Антон Камышенко с 9 голами является главной ударной силой Родины-М, и его взаимодействие с партнерами по атаке будет ключевым. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и контроль мяча, что должно создать давление на оборону Кванта. Учитывая разницу в классе и мотивацию гостей бороться за повышение, их победа выглядит логичным исходом, особенно если они избегут ошибок в защите.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд в текущем сезоне не приводятся, но тактический прогноз строится на контрасте турнирных позиций: Родина-М имеет в три раза больше очков и более результативную атаку. При коэффициенте 1.28 на победу гостей букмекеры видят явное преимущество, и с учетом формы и мотивации именно Родина-М должна добиться успеха.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Квант — Родина-М, и где смотреть

Матч: Квант — Родина-М состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.