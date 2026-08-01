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Вторая лига Б: Квант — Родина-М, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Квант — Родина-М пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 6 очков в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Родина-М — коэффициент 1.28. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.28
Ставка
Победа команды Родина-М
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Шансы команд на победу

Квант занимает последнее место в турнирной таблице с 6 очками после 16 туров, что отражает сложный сезон. В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Несмотря на это, в игре с Металлургом Липецк (2:2) и Арсеналом-2 (3:1) просматривается способность создавать моменты, однако оборона остается уязвимой, пропуская в среднем более двух голов за игру.

Лучший бомбардир команды Никита Щербий забил 3 гола, что подчеркивает зависимость атаки от одного игрока. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы компенсировать недостаток класса. Однако при коэффициенте 7.50 на победу хозяев букмекеры оценивают их шансы невысоко, и для успеха потребуется предельная концентрация в обороне и реализация редких моментов.

Родина-М с 18 очками занимает место в середине таблицы, имея солидный запас прочности. В последних матчах команда демонстрирует результативность: разгром Зенита Пензы (9:1) и ничья с Сатурном (2:2) показывают атакующий потенциал, хотя поражение от Салюта (1:3) выявило проблемы в обороне. Тем не менее, гости выглядят предпочтительнее на фоне аутсайдера, и букмекерский коэффициент 1.28 подтверждает их статус фаворита.

Антон Камышенко с 9 голами является главной ударной силой Родины-М, и его взаимодействие с партнерами по атаке будет ключевым. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и контроль мяча, что должно создать давление на оборону Кванта. Учитывая разницу в классе и мотивацию гостей бороться за повышение, их победа выглядит логичным исходом, особенно если они избегут ошибок в защите.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд в текущем сезоне не приводятся, но тактический прогноз строится на контрасте турнирных позиций: Родина-М имеет в три раза больше очков и более результативную атаку. При коэффициенте 1.28 на победу гостей букмекеры видят явное преимущество, и с учетом формы и мотивации именно Родина-М должна добиться успеха.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Квант — Родина-М, и где смотреть

Матч: Квант — Родина-М состоится 01.08.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Квант - Родина-М

Квант
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Никита Побережный
    ВР
  • 26
    Флаг
    Александр Сиротков
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Виктор Драгой
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Никита Горунков
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Максим Тимченко
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Азамат Джумаев
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Ефим Зенкевич
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Максим Софин
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Марат Волков
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Никита Щербий
    НАП
  • 15
    Флаг
    Анатолий Демидов
    ПЗ
Запасные
  • 23
    Флаг
    Артемий Медведев
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Владислав Роскита
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Никита Баранов
    НАП
  • 25
    Флаг
    Авдей Балалуев
    ПЗ
Родина-М
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Никита Павлов
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Иван Макаревич
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Максим Белковский
    НАП
  • 18
    Флаг
    Тимур Тюкаев
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Вячеслав Сазонов
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Игорь Атаманский
    ПЗ
  • 96
    Флаг
    Марк Высоченко
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Александр Андреев
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Кирилл Воробьев
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Вячеслав Худоклинов
    НАП
  • 13
    Флаг
    Архип Казанцев
    ПЗ
Запасные
  • 81
    Флаг
    Сергей Сары
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Серафим Чехлов
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Кирилл Кроль
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Данияр Вахитов
    ПЗ

Квант - Родина-М – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
28
22
1.01
26
6.4
1.02
20
6.8
1.09
7.8
5.4
1.26

Статистика для ставок

8
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В последних 5 играх Квант пропускает в среднем 2.60 гола за игру
Прогноз
Родина-М забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
В последних 5 играх Квант забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Квант забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
6.20
Поставить
Квант пропускает в 25 последних матчах
Прогноз
Родина-М забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
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