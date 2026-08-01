Товарищеские матчи (клубы): Манчестер Сити — Интер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Манчестер Сити — Интер пройдет 01.08.2026 на стадионе «Kai Tak Sports Park».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Манчестер Сити — коэффициент 2.02. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Манчестер Сити подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, забив девять голов и пропустив три. Команда стабильно забивает в 14 последних матчах, что говорит о высоком атакующем потенциале. В среднем за игру в последних пяти встречах «горожане» забивают 1.80 гола, пропуская 0.60, что подчеркивает надежность обороны. Несмотря на отсутствие побед в текущем турнире, форма команды выглядит уверенной, и букмекеры оценивают ее шансы коэффициентом 2.02.
В атаке Манчестер Сити опирается на коллективные действия, а тренерский штаб имеет возможность варьировать состав. Ориентировочный состав не раскрыт, но ключевые игроки способны создавать моменты как в позиционных атаках, так и на контратаках. Важно, что команда не пропускает в трех последних очных встречах с Интером, что добавляет уверенности в оборонительных действиях. Отсутствие Джека Грилиша из-за травмы может повлиять на глубину состава, но общая структура игры остается сбалансированной.
Интер подходит к матчу с серией из 13 матчей без поражений, включая победу в последней игре турнира над Карлсруэ (2:1). В последних пяти играх команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за матч), пропустив пять (в среднем 1.00). Однако в трех последних матчах Интер пропускает, что указывает на определенные проблемы в обороне. Несмотря на хорошую форму, букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 3.15, что ниже, чем у соперника.
Атакующий потенциал Интера во многом связан с Анди Диуфом, лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне (2 гола). Ориентировочный состав не раскрыт, но команда способна быстро переходить в атаку и создавать моменты. Однако против Манчестер Сити, который не пропускает в трех последних очных встречах, Интеру будет сложно реализовать свои шансы. Важно избегать потерь в центре поля, чтобы не позволить сопернику проводить быстрые атаки.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече в Лиге чемпионов (18.09.2024) команды сыграли вничью 0:0. Манчестер Сити не проигрывает в трех последних матчах против Интера и не пропускает в них, что дает «горожанам» психологическое преимущество. Учитывая надежность обороны хозяев и атакующую мощь, победа Манчестер Сити выглядит обоснованным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Манчестер Сити в списке травмированных Джек Грилиш.
Когда начнется матч Манчестер Сити — Интер, и где смотреть
Матч: Манчестер Сити — Интер состоится 01.08.2026 и начнется в 14:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Kai Tak Sports Park».
Стартовые составы на матч Манчестер Сити - Интер
- 25Джанлуиджи ДоннаруммаВР
- 91Стивен МфуниЗЩ
- 24Йошко ГвардиолЗЩ
- 45Абдукодир ХусановЗЩ
- 82Рико ЛьюисЗЩ
- 4Тиджани РейндерсПЗ
- 8Матео КовачичПЗ
- 42Антуан СеменьоНАП
- 47Филип ФоденПЗ
- 26СавиньоНАП
- 67Дайвин МубамаНАП
- 13Маркус БеттинеллиВР
- 92Макс-Эдгар ШабоВР
- 84Jack Thomas Charles WintВР
- 21Раян Аит-НуриЗЩ
- 61Kaden Elliot BraithwaiteЗЩ
- 89Matthew James Henderson-HallЗЩ
- 68Макс АллейнЗЩ
- 22Витор РейсЗЩ
- 30Клаудио ЭчеверриПЗ
- 14Нико ГонсалесПЗ
- 63Дивайн МукасаПЗ
- 93Xavier Tau ParkerПЗ
- 75Floyd SambaПЗ
- 81Джейден ХескиНАП
- 56Райан МакайдуНАП
- 40Джереми МонгаНАП
- 71Махамаду СангареНАП
- 10Джек ГрилишПЗ
- 1Жозеп МартинесВР
- 30Карлос АугустоЗЩ
- 31Янн БиссекЗЩ
- 28Бенжамен ПаварЗЩ
- 32Федерико ДимаркоЗЩ
- 22Генрих МхитарянПЗ
- 5Александар СтанковичПЗ
- 23Николо БареллаПЗ
- 17Анди ДиуфПЗ
- 52Jamal IddrissouНАП
- 94Франческо ЭспозитоНАП
- 12Раффаэле Ди ДженнароВР
- 60Matteo FarronatoВР
- 49Иван ПроведельВР
- 95Алессандро БастониЗЩ
- 46Leonardo Noah BovioЗЩ
- 56Иван МайеЗЩ
- 54Mattia MarelloЗЩ
- 16Давиде ФраттезиПЗ
- 8Петар СучичПЗ
- 58Лука ТопаловичПЗ
- 7Петр ЗелиньскиПЗ
- 20Хакан ЧалханоглуПЗ
- 14Анж-Йоан БонниНАП
- 53Маттео ЛавеллиНАП
- 48Маттиа МоскониНАП
- 11Луис ЭнрикеНАП
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