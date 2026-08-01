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Товарищеские матчи (клубы): Манчестер Сити — Интер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Манчестер Сити — Интер пройдет 01.08.2026 на стадионе «Kai Tak Sports Park».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Манчестер Сити — коэффициент 2.02. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.02
Ставка
Победа команды Манчестер Сити
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 3 030 ₽
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Шансы команд на победу

Манчестер Сити подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, забив девять голов и пропустив три. Команда стабильно забивает в 14 последних матчах, что говорит о высоком атакующем потенциале. В среднем за игру в последних пяти встречах «горожане» забивают 1.80 гола, пропуская 0.60, что подчеркивает надежность обороны. Несмотря на отсутствие побед в текущем турнире, форма команды выглядит уверенной, и букмекеры оценивают ее шансы коэффициентом 2.02.

В атаке Манчестер Сити опирается на коллективные действия, а тренерский штаб имеет возможность варьировать состав. Ориентировочный состав не раскрыт, но ключевые игроки способны создавать моменты как в позиционных атаках, так и на контратаках. Важно, что команда не пропускает в трех последних очных встречах с Интером, что добавляет уверенности в оборонительных действиях. Отсутствие Джека Грилиша из-за травмы может повлиять на глубину состава, но общая структура игры остается сбалансированной.

Интер подходит к матчу с серией из 13 матчей без поражений, включая победу в последней игре турнира над Карлсруэ (2:1). В последних пяти играх команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за матч), пропустив пять (в среднем 1.00). Однако в трех последних матчах Интер пропускает, что указывает на определенные проблемы в обороне. Несмотря на хорошую форму, букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 3.15, что ниже, чем у соперника.

Атакующий потенциал Интера во многом связан с Анди Диуфом, лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне (2 гола). Ориентировочный состав не раскрыт, но команда способна быстро переходить в атаку и создавать моменты. Однако против Манчестер Сити, который не пропускает в трех последних очных встречах, Интеру будет сложно реализовать свои шансы. Важно избегать потерь в центре поля, чтобы не позволить сопернику проводить быстрые атаки.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в Лиге чемпионов (18.09.2024) команды сыграли вничью 0:0. Манчестер Сити не проигрывает в трех последних матчах против Интера и не пропускает в них, что дает «горожанам» психологическое преимущество. Учитывая надежность обороны хозяев и атакующую мощь, победа Манчестер Сити выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

У команды Манчестер Сити в списке травмированных Джек Грилиш.

Когда начнется матч Манчестер Сити — Интер, и где смотреть

Матч: Манчестер Сити — Интер состоится 01.08.2026 и начнется в 14:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Kai Tak Sports Park».

Стартовые составы на матч Манчестер Сити - Интер

Манчестер Сити
Основной состав
  • 25
    Флаг
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
  • 91
    Флаг
    Стивен Мфуни
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Йошко Гвардиол
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Абдукодир Хусанов
    ЗЩ
  • 82
    Флаг
    Рико Льюис
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Тиджани Рейндерс
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Матео Ковачич
    ПЗ
  • 42
    Флаг
    Антуан Семеньо
    НАП
  • 47
    Флаг
    Филип Фоден
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Савиньо
    НАП
  • 67
    Флаг
    Дайвин Мубама
    НАП
Запасные
  • 13
    Флаг
    Маркус Беттинелли
    ВР
  • 92
    Флаг
    Макс-Эдгар Шабо
    ВР
  • 84
    Флаг
    Jack Thomas Charles Wint
    ВР
  • 21
    Флаг
    Раян Аит-Нури
    ЗЩ
  • 61
    Флаг
    Kaden Elliot Braithwaite
    ЗЩ
  • 89
    Флаг
    Matthew James Henderson-Hall
    ЗЩ
  • 68
    Флаг
    Макс Аллейн
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Витор Рейс
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Клаудио Эчеверри
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Нико Гонсалес
    ПЗ
  • 63
    Флаг
    Дивайн Мукаса
    ПЗ
  • 93
    Флаг
    Xavier Tau Parker
    ПЗ
  • 75
    Флаг
    Floyd Samba
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Джейден Хески
    НАП
  • 56
    Флаг
    Райан Макайду
    НАП
  • 40
    Флаг
    Джереми Монга
    НАП
  • 71
    Флаг
    Махамаду Сангаре
    НАП
Не принимают участие
  • 10
    Флаг
    Джек Грилиш
    ПЗ
Интер
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Жозеп Мартинес
    ВР
  • 30
    Флаг
    Карлос Аугусто
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Янн Биссек
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Бенжамен Павар
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Федерико Димарко
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Генрих Мхитарян
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Александар Станкович
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Николо Барелла
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Анди Диуф
    ПЗ
  • 52
    Флаг
    Jamal Iddrissou
    НАП
  • 94
    Флаг
    Франческо Эспозито
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
  • 60
    Флаг
    Matteo Farronato
    ВР
  • 49
    Флаг
    Иван Проведель
    ВР
  • 95
    Флаг
    Алессандро Бастони
    ЗЩ
  • 46
    Флаг
    Leonardo Noah Bovio
    ЗЩ
  • 56
    Флаг
    Иван Майе
    ЗЩ
  • 54
    Флаг
    Mattia Marello
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Давиде Фраттези
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Петар Сучич
    ПЗ
  • 58
    Флаг
    Лука Топалович
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Петр Зелиньски
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Хакан Чалханоглу
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Анж-Йоан Бонни
    НАП
  • 53
    Флаг
    Маттео Лавелли
    НАП
  • 48
    Флаг
    Маттиа Москони
    НАП
  • 11
    Флаг
    Луис Энрике
    НАП

Манчестер Сити - Интер – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
12.06
1.04
28.39
9
1.07
21
11
1.02
27
3.55
1.35
13

Статистика для ставок

10
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Интер не проигрывает в 13 последних матчах
Прогноз
Интер не проиграет
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Коэффициент
1.12
Поставить
Манчестер Сити не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
Прогноз
Манчестер Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Интер пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Манчестер Сити забьет
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Коэффициент
1.13
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