Товарищеские матчи (клубы): Манчестер Сити — Интер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Манчестер Сити — Интер пройдет 01.08.2026 на стадионе «Kai Tak Sports Park».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Манчестер Сити — коэффициент 2.02. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Манчестер Сити подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, забив девять голов и пропустив три. Команда стабильно забивает в 14 последних матчах, что говорит о высоком атакующем потенциале. В среднем за игру в последних пяти встречах «горожане» забивают 1.80 гола, пропуская 0.60, что подчеркивает надежность обороны. Несмотря на отсутствие побед в текущем турнире, форма команды выглядит уверенной, и букмекеры оценивают ее шансы коэффициентом 2.02.

В атаке Манчестер Сити опирается на коллективные действия, а тренерский штаб имеет возможность варьировать состав. Ориентировочный состав не раскрыт, но ключевые игроки способны создавать моменты как в позиционных атаках, так и на контратаках. Важно, что команда не пропускает в трех последних очных встречах с Интером, что добавляет уверенности в оборонительных действиях. Отсутствие Джека Грилиша из-за травмы может повлиять на глубину состава, но общая структура игры остается сбалансированной.

Интер подходит к матчу с серией из 13 матчей без поражений, включая победу в последней игре турнира над Карлсруэ (2:1). В последних пяти играх команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за матч), пропустив пять (в среднем 1.00). Однако в трех последних матчах Интер пропускает, что указывает на определенные проблемы в обороне. Несмотря на хорошую форму, букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 3.15, что ниже, чем у соперника.

Атакующий потенциал Интера во многом связан с Анди Диуфом, лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне (2 гола). Ориентировочный состав не раскрыт, но команда способна быстро переходить в атаку и создавать моменты. Однако против Манчестер Сити, который не пропускает в трех последних очных встречах, Интеру будет сложно реализовать свои шансы. Важно избегать потерь в центре поля, чтобы не позволить сопернику проводить быстрые атаки.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в Лиге чемпионов (18.09.2024) команды сыграли вничью 0:0. Манчестер Сити не проигрывает в трех последних матчах против Интера и не пропускает в них, что дает «горожанам» психологическое преимущество. Учитывая надежность обороны хозяев и атакующую мощь, победа Манчестер Сити выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

У команды Манчестер Сити в списке травмированных Джек Грилиш.

Когда начнется матч Манчестер Сити — Интер, и где смотреть

Матч: Манчестер Сити — Интер состоится 01.08.2026 и начнется в 14:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Kai Tak Sports Park».