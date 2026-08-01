Товарищеские матчи (клубы): Annagh United — Баллимена Юнайтед, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Annagh United — Баллимена Юнайтед пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Northern Ireland)». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 8 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Баллимена Юнайтед — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Annagh United подходит к матчу после серии неудачных результатов, включая поражения от Дангэннон Свифтс и Колрейн. Команда пока не набрала очков в текущем сезоне, что отражает проблемы в обороне и реализации моментов. В товарищеских встречах хозяева пропускали в среднем более двух голов за игру, что создает дополнительные риски.

Ориентировочный состав Annagh United не раскрыт, но по доступным данным команда испытывает трудности в атакующих действиях. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и поддержкой атаки, чтобы создать давление на гостей. Однако без стабильной игры в центре поля сложно рассчитывать на положительный исход.

Баллимена Юнайтед демонстрирует уверенную форму в предсезонных матчах, одержав крупные победы над Portstewart и Кэррик Рейнджерс. Команда забивает много голов и показывает высокую результативность, что подтверждает ее атакующий потенциал. Несмотря на небольшое количество сыгранных туров, гости выглядят более готовыми к борьбе.

В составе Баллимена Юнайтед выделяются игроки, способные решать эпизоды в одиночку, что подтверждается разницей забитых и пропущенных мячей в последних встречах. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность и взаимопонимание в атаке. Тактическая гибкость позволяет команде адаптироваться к сопернику и контролировать ход игры.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют достаточной статистики, но текущая форма Баллимена Юнайтед выглядит предпочтительнее. Учитывая уверенные победы гостей и проблемы Annagh United в обороне, ставка на победу Баллимена Юнайтед выглядит обоснованной.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 2 Победы Товарищеские матчи (клубы). 23.07.2024 Баллимена Юнайтед 3 – 1 Анна Юнайтед Кубок лиги. 14.09.2021 Анна Юнайтед 2 – 4 Баллимена Юнайтед

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Annagh United — Баллимена Юнайтед, и где смотреть

Матч: Annagh United — Баллимена Юнайтед состоится 01.08.2026 и начнется в 14:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Northern Ireland)».