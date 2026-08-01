Товарищеские матчи (клубы): Аккрингтон Стэнли — Шеффилд Уэнсдей, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Аккрингтон Стэнли — Шеффилд Уэнсдей пройдет 01.08.2026 на стадионе «Кроун Граунд». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Аккрингтон Стэнли подходит к матчу с серией из трех побед в товарищеских матчах, не пропуская в четырех последних играх. Команда забивает в среднем один гол за матч, но при этом демонстрирует надежность в обороне, что позволяет ей сохранять баланс. Несмотря на отсутствие очков в официальных турах, в товарищеских встречах хозяева выглядят уверенно, что создает основу для плотной игры.

В составе Аккрингтона нет явных лидеров, но командная игра и организованность позволяют создавать моменты. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и быстрые контратаки. Учитывая, что соперник испытывает проблемы в гостевых матчах, хозяева могут рассчитывать на то, чтобы навязать борьбу и не уступить.

Шеффилд Уэнсдей, напротив, не выигрывает в 16 последних гостевых матчах товарищеского турнира, а в последних пяти играх пропускает в среднем 1.8 гола. Команда забивает мало (0.6 гола за игру), но при этом имеет положительную статистику личных встреч с Аккрингтоном. Гости будут стремиться прервать неудачную серию, однако их текущая форма вызывает вопросы.

У Шеффилда Уэнсдей есть опытные игроки, способные решить эпизод, но оборона выглядит уязвимой. В матчах с этим соперником гости часто забивают, что может помочь им добиться результата. Тем не менее, учитывая проблемы в гостях и нестабильность, им будет сложно рассчитывать на уверенную победу.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в Лиге 1 Шеффилд Уэнсдей разгромил Аккрингтон со счетом 3:0, и гости не проигрывают в четырех последних матчах против этого соперника. Однако текущая форма хозяев и проблемы гостей в выездных товарищеских матчах уравнивают шансы, что делает ничью вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Аккрингтон Стэнли — Шеффилд Уэнсдей, и где смотреть

Матч: Аккрингтон Стэнли — Шеффилд Уэнсдей состоится 01.08.2026 и начнется в 14:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кроун Граунд».