Товарищеские матчи (клубы): Спарта Роттердам — Дуйсбург, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Спарта Роттердам — Дуйсбург пройдет 01.08.2026 на стадионе «Спарта-Стадион». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Спарта Роттердам — коэффициент 1.32. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Спарта Роттердам подходит к матчу с уверенной серией: команда забивает в шести последних матчах подряд, а в пяти последних играх на ее счету 16 голов при четырех пропущенных. Средняя результативность хозяев — 3.2 гола за игру, что говорит о высоком темпе атаки. Несмотря на нулевые очки в пяти турах сезона, в товарищеских матчах команда выглядит стабильно и редко уходит без гола.

В составе Спарты выделяется атакующая линия, которая регулярно создает моменты. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность и поддержку домашних трибун. Ориентировочный состав позволяет варьировать давление через фланги и быстрые комбинации в центре. При этом стоит учитывать потерю Майка Клейна из-за травмы, но глубина состава позволяет компенсировать это в товарищеском матче.

Дуйсбург в последних пяти матчах забивает в среднем 2.0 гола за игру, но пропускает 1.6, что указывает на уязвимость в обороне. Команда пропускает в четырех последних матчах подряд, а в текущем турнире у нее две победы и два поражения. Несмотря на результативность, гости часто теряют очки из-за ошибок в защите, что может стать решающим фактором против более стабильной Спарты.

В составе Дуйсбурга есть игроки, способные создавать моменты, но команда испытывает проблемы с сохранением преимущества. В последних играх гости пропускали в среднем 1.6 гола, что говорит о недостаточной концентрации. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые контратаки, однако против организованной обороны Спарты это будет сложно реализовать. Ориентировочный состав не показывает явных изменений, способных усилить защиту.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного преимущества, но текущая форма Спарты выглядит убедительнее: хозяева забивают в шести матчах подряд и пропускают меньше. Дуйсбург, напротив, регулярно пропускает, что делает победу Спарты наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Спарта Роттердам в списке травмированных Майк Клейн.

Когда начнется матч Спарта Роттердам — Дуйсбург, и где смотреть

Матч: Спарта Роттердам — Дуйсбург состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Спарта-Стадион».