Товарищеские матчи (клубы): Нюрнберг — Реал Овьедо, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Нюрнберг — Реал Овьедо пройдет 01.08.2026 на стадионе «Макс-Морлок-Штадион». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Реал Овьедо — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Нюрнберг подходит к матчу с серией без поражений в четырех последних играх турнира, при этом команда стабильно забивает в каждом из них. В последних пяти матчах хозяева отличаются высокой результативностью, забивая в среднем 4.40 гола за игру, что создает серьезную угрозу обороне соперника. Однако стоит отметить, что и пропускают они немало — в среднем 1.60 гола за матч, что может стать уязвимостью при игре против организованной атаки гостей.

В составе Нюрнберга нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основной набор игроков. Команда демонстрирует атакующий стиль, что подтверждается 22 забитыми мячами в последних пяти встречах. Тем не менее, в товарищеских матчах соперники часто используют возможность проверить резерв, поэтому интенсивность игры может быть ниже, чем в официальных турнирах. Хозяевам важно сохранить концентрацию в обороне, чтобы не пропустить первыми.

Реал Овьедо имеет в активе одну победу и две ничьи в текущем турнире, не проигрывая в трех последних матчах. Особенно примечательна надежная оборона: команда не пропускает в трех последних играх турнира, а в среднем за последние пять матчей пропускает всего 0.80 гола за игру. Однако атакующие показатели скромнее — в среднем 0.80 забитого мяча за матч, что указывает на ставку на результат 1:0 или 0:0. Тем не менее, в последней игре с Понферрадиной был зафиксирован разгром 4:0, что демонстрирует потенциал в атаке.

У Реал Овьедо есть кадровые потери: травмированы Ови Эджариа и Леандер Дендонкер, что может сказаться на глубине состава. Тем не менее, команда показывает организованную игру без пропущенных мячей, что говорит о дисциплине в защите. В гостевых матчах турнира у команды серия из трех поражений, но это было ранее, и текущая форма выглядит более уверенной. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и быстрые контратаки, чтобы использовать ошибки соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд не так часты, но по доступным данным можно предположить, что матч будет напряженным. Нюрнберг отличается высокой результативностью, однако Реал Овьедо демонстрирует надежность в обороне, что может нейтрализовать атакующий порыв хозяев. Учитывая, что гости не пропускают в последних трех матчах турнира, а букмекеры оценивают их победу коэффициентом 2.35, есть основания ожидать, что именно оборона Реал Овьедо станет ключевым фактором, и команда сможет добиться положительного результата.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Реал Овьедо в списке травмированных Ови Эджариа и Леандер Дендонкер.

Когда начнется матч Нюрнберг — Реал Овьедо, и где смотреть

Матч: Нюрнберг — Реал Овьедо состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Макс-Морлок-Штадион».