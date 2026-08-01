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Товарищеские матчи (клубы): Нюрнберг — Реал Овьедо, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Нюрнберг — Реал Овьедо пройдет 01.08.2026 на стадионе «Макс-Морлок-Штадион». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Реал Овьедо — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.35
Ставка
Победа команды Реал Овьедо
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Шансы команд на победу

Нюрнберг подходит к матчу с серией без поражений в четырех последних играх турнира, при этом команда стабильно забивает в каждом из них. В последних пяти матчах хозяева отличаются высокой результативностью, забивая в среднем 4.40 гола за игру, что создает серьезную угрозу обороне соперника. Однако стоит отметить, что и пропускают они немало — в среднем 1.60 гола за матч, что может стать уязвимостью при игре против организованной атаки гостей.

В составе Нюрнберга нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основной набор игроков. Команда демонстрирует атакующий стиль, что подтверждается 22 забитыми мячами в последних пяти встречах. Тем не менее, в товарищеских матчах соперники часто используют возможность проверить резерв, поэтому интенсивность игры может быть ниже, чем в официальных турнирах. Хозяевам важно сохранить концентрацию в обороне, чтобы не пропустить первыми.

Реал Овьедо имеет в активе одну победу и две ничьи в текущем турнире, не проигрывая в трех последних матчах. Особенно примечательна надежная оборона: команда не пропускает в трех последних играх турнира, а в среднем за последние пять матчей пропускает всего 0.80 гола за игру. Однако атакующие показатели скромнее — в среднем 0.80 забитого мяча за матч, что указывает на ставку на результат 1:0 или 0:0. Тем не менее, в последней игре с Понферрадиной был зафиксирован разгром 4:0, что демонстрирует потенциал в атаке.

У Реал Овьедо есть кадровые потери: травмированы Ови Эджариа и Леандер Дендонкер, что может сказаться на глубине состава. Тем не менее, команда показывает организованную игру без пропущенных мячей, что говорит о дисциплине в защите. В гостевых матчах турнира у команды серия из трех поражений, но это было ранее, и текущая форма выглядит более уверенной. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и быстрые контратаки, чтобы использовать ошибки соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд не так часты, но по доступным данным можно предположить, что матч будет напряженным. Нюрнберг отличается высокой результативностью, однако Реал Овьедо демонстрирует надежность в обороне, что может нейтрализовать атакующий порыв хозяев. Учитывая, что гости не пропускают в последних трех матчах турнира, а букмекеры оценивают их победу коэффициентом 2.35, есть основания ожидать, что именно оборона Реал Овьедо станет ключевым фактором, и команда сможет добиться положительного результата.

Травмированные игроки

У команды Реал Овьедо в списке травмированных Ови Эджариа и Леандер Дендонкер.

Когда начнется матч Нюрнберг — Реал Овьедо, и где смотреть

Матч: Нюрнберг — Реал Овьедо состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Макс-Морлок-Штадион».

Стартовые составы на матч Нюрнберг - Реал Овьедо

Составы еще неизвестны

Нюрнберг - Реал Овьедо – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.05
9.5
33
1.15
4.7
37
1.05
8.25
42
1.03
10.86
27.64

Статистика для ставок

9
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Нюрнберг не проигрывает в 9 последних матчах
Прогноз
Нюрнберг не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
Реал Овьедо проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Нюрнберг победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
В последних 5 играх Нюрнберг пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Реал Овьедо забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.90
Поставить
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