Товарищеские матчи (клубы): Оксфорд Юнайтед — Ипсвич, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Оксфорд Юнайтед — Ипсвич пройдет 01.08.2026 на стадионе «Кассам Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ипсвич — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Оксфорд Юнайтед подходит к матчу с тремя победами подряд в товарищеских встречах, где команда стабильно забивает и пропускает. В последних пяти играх хозяева забили 12 голов, но и пропустили 6, что указывает на атакующий стиль с уязвимостью в обороне. В текущем турнире у них три победы без поражений, однако соперники были не самого высокого уровня.

В составе Оксфорда нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основную обойму. Команда привыкла играть первым номером, создавая моменты за счет быстрых атак и стандартов. Однако против более организованного соперника, такого как Ипсвич, хозяевам важно сохранять концентрацию в защите, так как пропуски в последних матчах становятся регулярными.

Ипсвич имеет всего одну игру в текущем турнире, где уступил Осасуне, но в последних пяти матчах в целом показывает результат: 8 забитых и 5 пропущенных. Команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч, что говорит о стабильности. Несмотря на поражение в последнем матче, гости сохраняют баланс между атакой и обороной, пропуская в среднем один гол за игру.

У Ипсвича есть кадровая потеря: травмирован Кайн ван Увелен, что может сказаться на глубине состава. Тем не менее, команда имеет опыт выступлений в Чемпионшипе и в очных встречах с Оксфордом часто добивается положительного результата. Гости способны контролировать темп и использовать ошибки соперника, особенно учитывая, что Оксфорд пропускает в семи последних матчах подряд.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в Чемпионшипе Ипсвич обыграл Оксфорд со счетом 2:1, а общий счет последних десяти матчей также в пользу гостей (8:7). Оксфорд не проигрывает дома в девяти последних матчах против этого соперника, но Ипсвич стабильно забивает в пяти последних личных встречах. Учитывая текущую форму и мотивацию, гости выглядят предпочтительнее, что подтверждается и букмекерским коэффициентом 2.00 на их победу.

Травмированные игроки

У команды Ипсвич в списке травмированных Кайн ван Увелен.

Когда начнется матч Оксфорд Юнайтед — Ипсвич, и где смотреть

Матч: Оксфорд Юнайтед — Ипсвич состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кассам Стэдиум».