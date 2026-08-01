Товарищеские матчи (клубы): Айнтрахт Брауншвейг — Ла-Лувьер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Айнтрахт Брауншвейг — Ла-Лувьер пройдет 01.08.2026 на стадионе «Айнтрахт Штадион». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Айнтрахт Брауншвейг — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Айнтрахт Брауншвейг подходит к матчу с преимуществом домашней арены и более стабильной формой: в последних пяти играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропуская 0.80. При этом хозяева не проигрывают в пяти из семи последних домашних встреч, что создает основу для давления на гостей с первых минут.

В атаке Айнтрахт Брауншвейг опирается на коллективные действия: в последних пяти матчах забито 11 голов, что говорит о хорошей реализации моментов. Тренерский штаб может варьировать состав, но ключевым станет сохранение высокой интенсивности прессинга и использование флангов для доставки мяча в штрафную.

Ла-Лувьер испытывает проблемы с результатами: команда не может выиграть в трех последних матчах турнира, а в последних пяти играх пропускает в среднем 1.40 гола за матч. Гости пропускают в 13 из 15 последних матчей, что указывает на уязвимость обороны, особенно против соперника с высоким темпом атаки.

В атаке Ла-Лувьер забивает в среднем 1.40 гола за игру, но этого недостаточно для компенсации оборонительных проблем. Команда способна создавать моменты, однако против организованной защиты хозяев ей будет сложно рассчитывать на положительный результат без улучшения игры без мяча.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи не указаны, но тактический прогноз строится на контрасте форм: Айнтрахт Брауншвейг более стабилен дома и эффективен в атаке, тогда как Ла-Лувьер пропускает в большинстве матчей. Это делает победу хозяев наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Айнтрахт Брауншвейг — Ла-Лувьер, и где смотреть

Матч: Айнтрахт Брауншвейг — Ла-Лувьер состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Айнтрахт Штадион».