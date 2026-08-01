Премьер-лига Россия (РПЛ): Акрон — Рубин, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: Акрон — Рубин пройдет 01.08.2026 в Самаре на стадионе «Самара-Арена». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рубин — коэффициент 2.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Акрон подходит к матчу после разгромного поражения от Зенита (0:5) и пока не набрал очков в новом сезоне РПЛ. Команда проигрывает в четырех последних матчах турнира и пропускает в восьми играх подряд, что указывает на проблемы в обороне. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 0.60 гола за игру, а пропускают 2.20, что делает их атаку одной из самых слабых в лиге на старте сезона.

В ориентировочном составе Акрона выделяются опытные игроки, такие как вратарь Виталий Гудиев и полузащитник Кристиян Бистрович, однако команде не хватает стабильности в завершающей стадии. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, но против организованной обороны Рубина это может не принести результата. Хозяевам важно сократить количество ошибок в защите, чтобы сохранить интригу в матче.

Рубин также стартовал с поражения (1:3 от Краснодара), но в отличие от соперника демонстрирует более сбалансированную игру. Гости забивают в трех последних матчах турнира, а в среднем за последние пять игр отличаются 1.20 раза за матч. Несмотря на пропущенные голы в трех последних встречах, Рубин имеет положительную динамику в атаке, что подтверждает и лучший бомбардир команды Мирлинд Даку, забивший один гол в сезоне.

В составе Рубина есть опытные исполнители, такие как защитник Игор Вуячич и полузащитник Руслан Безруков, которые способны контролировать темп игры. Ориентировочный состав выглядит сбалансированным, что позволяет рассчитывать на уверенное владение мячом и создание моментов у ворот соперника. Учитывая, что Рубин не проигрывает Акрону в десяти последних очных встречах, гости имеют психологическое преимущество и могут навязать свою игру с первых минут.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Рубин не проигрывает Акрону, а общий счет этих матчей — 8:21 в пользу гостей. Последняя игра завершилась вничью (1:1), но статистика и текущая форма указывают на то, что Рубин способен добиться победы, особенно учитывая проблемы Акрона в обороне.

Травмированные игроки

У команды Рубин в списке травмированных Урош Дрезгич. Также дисквалифицирован Илья Рожков.

Когда начнется матч Акрон — Рубин, и где смотреть

Матч 2-го тура: Акрон — Рубин состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».