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Премьер-лига Россия (РПЛ): Акрон — Рубин, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: Акрон — Рубин пройдет 01.08.2026 в Самаре на стадионе «Самара-Арена». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рубин — коэффициент 2.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.50
Ставка
Победа команды Рубин
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Шансы команд на победу

Акрон подходит к матчу после разгромного поражения от Зенита (0:5) и пока не набрал очков в новом сезоне РПЛ. Команда проигрывает в четырех последних матчах турнира и пропускает в восьми играх подряд, что указывает на проблемы в обороне. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 0.60 гола за игру, а пропускают 2.20, что делает их атаку одной из самых слабых в лиге на старте сезона.

В ориентировочном составе Акрона выделяются опытные игроки, такие как вратарь Виталий Гудиев и полузащитник Кристиян Бистрович, однако команде не хватает стабильности в завершающей стадии. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, но против организованной обороны Рубина это может не принести результата. Хозяевам важно сократить количество ошибок в защите, чтобы сохранить интригу в матче.

Рубин также стартовал с поражения (1:3 от Краснодара), но в отличие от соперника демонстрирует более сбалансированную игру. Гости забивают в трех последних матчах турнира, а в среднем за последние пять игр отличаются 1.20 раза за матч. Несмотря на пропущенные голы в трех последних встречах, Рубин имеет положительную динамику в атаке, что подтверждает и лучший бомбардир команды Мирлинд Даку, забивший один гол в сезоне.

В составе Рубина есть опытные исполнители, такие как защитник Игор Вуячич и полузащитник Руслан Безруков, которые способны контролировать темп игры. Ориентировочный состав выглядит сбалансированным, что позволяет рассчитывать на уверенное владение мячом и создание моментов у ворот соперника. Учитывая, что Рубин не проигрывает Акрону в десяти последних очных встречах, гости имеют психологическое преимущество и могут навязать свою игру с первых минут.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Рубин не проигрывает Акрону, а общий счет этих матчей — 8:21 в пользу гостей. Последняя игра завершилась вничью (1:1), но статистика и текущая форма указывают на то, что Рубин способен добиться победы, особенно учитывая проблемы Акрона в обороне.

Травмированные игроки

У команды Рубин в списке травмированных Урош Дрезгич. Также дисквалифицирован Илья Рожков.

Когда начнется матч Акрон — Рубин, и где смотреть

Матч 2-го тура: Акрон — Рубин состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч Акрон - Рубин

Акрон
Основной состав
  • 88
    Флаг
    Виталий Гудиев
    ВР
  • 21
    Флаг
    Роберто Фернандес
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Марат Бокоев
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Родригу Эшковал
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Йомар Роча
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Алекса Джурасович
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Жилсон Беншимол
    НАП
  • 22
    Флаг
    Константин Марадишвили
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Стефан Лончар
    ПЗ
  • 69
    Флаг
    Арсений Дмитриев
    НАП
  • 9
    Флаг
    Слободан Тедич
    НАП
Запасные
  • 32
    Флаг
    Игнат Тереховский
    ВР
  • 98
    Флаг
    Роман Волочай
    ВР
  • 13
    Флаг
    Вячеслав Бардыбахин
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Ионуц Неделчару
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Кристиян Бистрович
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Юрий Железнов
    ПЗ
  • 67
    Флаг
    Никита Платон
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Хетаг Хосонов
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Никита Базилевский
    ПЗ
  • 89
    Флаг
    Денис Попенков
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Кевин Аревало
    ПЗ
  • 51
    Флаг
    Руслан Меткалов
    НАП
Рубин
Основной состав
  • 38
    Флаг
    Евгений Ставер
    ВР
  • 4
    Флаг
    Константин Нижегородов
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Игор Вуячич
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Егор Тесленко
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Андерсон Арройо
    ЗЩ
  • 71
    Флаг
    Илья Самошников
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Руслан Безруков
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Игнасио Сааведра
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Велдин Ходжа
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мирлинд Даку
    НАП
  • 11
    Флаг
    Назми Грипши
    ПЗ
Запасные
  • 25
    Флаг
    Артур Нигматуллин
    ВР
  • 86
    Флаг
    Никита Корец
    ВР
  • 3
    Флаг
    Дениль Мальдонадо
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Максим Игнатьев
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Дмитрий Кабутов
    ЗЩ
  • 98
    Флаг
    Никита Лобов
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Богдан Йочич
    ПЗ
  • 44
    Флаг
    Даниил Кузнецов
    ПЗ
  • 43
    Флаг
    Жак Сиве
    НАП
  • 59
    Флаг
    Даниил Моторин
    НАП
  • 99
    Флаг
    Дардан Шабанхаджай
    НАП
Не принимают участие
  • 26
    Флаг
    Урош Дрезгич
    ЗЩ
  • 51
    Флаг
    Илья Рожков
    ЗЩ

Акрон - Рубин – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
100
10.5
1.06
59
11
1.06
45
8.6
1.02
90.47
15.07
1.02

Статистика для ставок

10
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Акрон проигрывает в 4 последних матчах в турнире «Премьер-лига Россия (РПЛ)»
Прогноз
Рубин победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
Акрон – Рубин: Рубин не проигрывает в 10 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Рубин не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Акрон пропускает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Рубин забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.65
Поставить
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