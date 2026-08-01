Вторая лига Б: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 10 очков в 15 турах сезона, гости — 33 очка в 15 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Санкт-Петербург — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Искра Смоленск занимает 15-е место с 10 очками после 15 туров, имея лишь две победы при девяти поражениях. Команда проиграла три последних матча и пропускает в девяти играх подряд, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В последних пяти встречах смоляне забили пять голов, но пропустили четырнадцать, что подчеркивает уязвимость защиты.
Лучший бомбардир команды Михаил Васильев забил четыре гола в сезоне, но в целом атака выглядит недостаточно остро. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, однако очевидно, что для успеха необходимо наладить игру в обороне и повысить реализацию моментов. Против лидера турнира это будет крайне сложно.
Динамо Санкт-Петербург уверенно лидирует с 33 очками после 15 туров, одержав десять побед. Несмотря на три матча без побед, команда стабильно забивает в десяти последних играх и не проигрывает в 11 из 13 гостевых встреч. В последних пяти матчах динамовцы забили восемь голов, пропустив семь, что говорит о высокой результативности, но и о некоторых проблемах в обороне.
Лучший бомбардир Виталий Хабаров забил пять голов, и атака команды выглядит разнообразной. Динамо СПб имеет явное преимущество в классе и турнирной мотивации, что подтверждается коэффициентом 1.20 на победу. Ориентировочный состав и тактика не раскрыты, но лидерские качества команды позволяют рассчитывать на уверенную игру.
Последние матчи и личные встречи
В очной встрече 11 апреля 2026 года Динамо СПб разгромило Искру со счетом 3:0, что подчеркивает их доминирование. Учитывая текущую форму соперников и турнирное положение, гости выглядят явными фаворитами, и победа Динамо Санкт-Петербург выглядит наиболее вероятным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург, и где смотреть
Матч: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Искра Смоленск - Динамо СПб
- 35Никита ТуркинВР
- 24Кирилл СечкинЗЩ
- 18Иван ИгнатьевЗЩ
- 21Александр РадзевскийЗЩ
- 23Дмитрий КондрашовЗЩ
- 19Руслан СабировПЗ
- 5Иван АнисимовПЗ
- 26Дмитрий ИкованюкПЗ
- 11Станислав ШунелевПЗ
- 7Михаил ВасильевПЗ
- 25Николай ВеретенниковНАП
- 22Кирилл КоржаковЗЩ
- 17Станислав КозыревПЗ
- 29Роман ПолковниковНАП
- 10Егор ШаповаловНАП
- 95Георгий КоролевВР
- 44Вячеслав ДеминЗЩ
- 41Дмитрий КурошевЗЩ
- 15Александр МасаловПЗ
- 52Виталий ХабаровЗЩ
- 7Данила СмирновПЗ
- 55Владислав ШепелевПЗ
- 88Роман ТоросянПЗ
- 11Ризван УмаровПЗ
- 23Дмитрий БородинПЗ
- 10Данила ЕжковНАП
- 77Артур КошманЗЩ
- 13Илья КубышкинПЗ
- 9Дмитрий ШиловПЗ
- 21Артем ЗияисовПЗ
- 18Омар ПоповНАП
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