Вторая лига Б: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 10 очков в 15 турах сезона, гости — 33 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Санкт-Петербург — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Искра Смоленск занимает 15-е место с 10 очками после 15 туров, имея лишь две победы при девяти поражениях. Команда проиграла три последних матча и пропускает в девяти играх подряд, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В последних пяти встречах смоляне забили пять голов, но пропустили четырнадцать, что подчеркивает уязвимость защиты.

Лучший бомбардир команды Михаил Васильев забил четыре гола в сезоне, но в целом атака выглядит недостаточно остро. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, однако очевидно, что для успеха необходимо наладить игру в обороне и повысить реализацию моментов. Против лидера турнира это будет крайне сложно.

Динамо Санкт-Петербург уверенно лидирует с 33 очками после 15 туров, одержав десять побед. Несмотря на три матча без побед, команда стабильно забивает в десяти последних играх и не проигрывает в 11 из 13 гостевых встреч. В последних пяти матчах динамовцы забили восемь голов, пропустив семь, что говорит о высокой результативности, но и о некоторых проблемах в обороне.

Лучший бомбардир Виталий Хабаров забил пять голов, и атака команды выглядит разнообразной. Динамо СПб имеет явное преимущество в классе и турнирной мотивации, что подтверждается коэффициентом 1.20 на победу. Ориентировочный состав и тактика не раскрыты, но лидерские качества команды позволяют рассчитывать на уверенную игру.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 11 апреля 2026 года Динамо СПб разгромило Искру со счетом 3:0, что подчеркивает их доминирование. Учитывая текущую форму соперников и турнирное положение, гости выглядят явными фаворитами, и победа Динамо Санкт-Петербург выглядит наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Россия. Вторая лига Б. 11.04.2026 Динамо СПб 3 – 0 Искра Смоленск

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург, и где смотреть

Матч: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени.