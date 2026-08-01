3 мин.
0
Вторая лига Б: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 10 очков в 15 турах сезона, гости — 33 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Санкт-Петербург — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.20
Ставка
Победа команды Динамо Санкт-Петербург
Бонус
Специальный бонус 8 000 ₽
Повторить ставку в Лиге Ставок
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 9 600 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Искра Смоленск занимает 15-е место с 10 очками после 15 туров, имея лишь две победы при девяти поражениях. Команда проиграла три последних матча и пропускает в девяти играх подряд, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В последних пяти встречах смоляне забили пять голов, но пропустили четырнадцать, что подчеркивает уязвимость защиты.

Лучший бомбардир команды Михаил Васильев забил четыре гола в сезоне, но в целом атака выглядит недостаточно остро. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, однако очевидно, что для успеха необходимо наладить игру в обороне и повысить реализацию моментов. Против лидера турнира это будет крайне сложно.

Динамо Санкт-Петербург уверенно лидирует с 33 очками после 15 туров, одержав десять побед. Несмотря на три матча без побед, команда стабильно забивает в десяти последних играх и не проигрывает в 11 из 13 гостевых встреч. В последних пяти матчах динамовцы забили восемь голов, пропустив семь, что говорит о высокой результативности, но и о некоторых проблемах в обороне.

Лучший бомбардир Виталий Хабаров забил пять голов, и атака команды выглядит разнообразной. Динамо СПб имеет явное преимущество в классе и турнирной мотивации, что подтверждается коэффициентом 1.20 на победу. Ориентировочный состав и тактика не раскрыты, но лидерские качества команды позволяют рассчитывать на уверенную игру.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 11 апреля 2026 года Динамо СПб разгромило Искру со счетом 3:0, что подчеркивает их доминирование. Учитывая текущую форму соперников и турнирное положение, гости выглядят явными фаворитами, и победа Динамо Санкт-Петербург выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург, и где смотреть

Матч: Искра Смоленск — Динамо Санкт-Петербург состоится 01.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Искра Смоленск - Динамо СПб

Искра Смоленск
Основной состав
  • 35
    Флаг
    Никита Туркин
    ВР
  • 24
    Флаг
    Кирилл Сечкин
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Иван Игнатьев
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Александр Радзевский
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Дмитрий Кондрашов
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Руслан Сабиров
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Иван Анисимов
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Дмитрий Икованюк
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Станислав Шунелев
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Михаил Васильев
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Николай Веретенников
    НАП
Запасные
  • 22
    Флаг
    Кирилл Коржаков
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Станислав Козырев
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Роман Полковников
    НАП
  • 10
    Флаг
    Егор Шаповалов
    НАП
Динамо СПб
Основной состав
  • 95
    Флаг
    Георгий Королев
    ВР
  • 44
    Флаг
    Вячеслав Демин
    ЗЩ
  • 41
    Флаг
    Дмитрий Курошев
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Александр Масалов
    ПЗ
  • 52
    Флаг
    Виталий Хабаров
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Данила Смирнов
    ПЗ
  • 55
    Флаг
    Владислав Шепелев
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Роман Торосян
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Ризван Умаров
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Дмитрий Бородин
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Данила Ежков
    НАП
Запасные
  • 77
    Флаг
    Артур Кошман
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Илья Кубышкин
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Дмитрий Шилов
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Артем Зияисов
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Омар Попов
    НАП

Искра Смоленск - Динамо СПб – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
23
1.11
7.3
14
1.04
10
8.4
5.2
1.27
13.5
1.22
5.15

Статистика для ставок

9
Реклама 18+
Динамо СПб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей в гостях в турнире «Россия. Вторая лига Б»
Прогноз
Динамо СПб не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
Искра Смоленск проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз
Динамо СПб победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.30
Поставить
В последних 5 играх Динамо СПб пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Искра Смоленск забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.05
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoИскра Смоленск
logoДинамо Санкт-Петербург
logoВторая лига Б
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол