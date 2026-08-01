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Товарищеские матчи (клубы): ГВВВ — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: ГВВВ — пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.30
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

ГВВВ подходит к матчу после поражения от Эмдейка (1:2), но в пяти последних играх команда стабильно забивает, оформив восемь голов. При этом пропущено десять, что указывает на проблемы в обороне. В текущем турнире у ГВВВ одна игра и одно поражение, однако товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом и тактикой.

В атаке ГВВВ может рассчитывать на игроков, которые обеспечили результативность в последних матчах, но ориентировочный состав не раскрыт. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему с акцентом на фланги, однако оборонительные действия потребуют повышенного внимания. Ключевым фактором станет реализация моментов и плотность в центре поля.

Хейзен в последних пяти играх забил восемь голов и пропустил девять, что демонстрирует схожую с соперником склонность к результативному футболу. В текущем турнире у команды нет проведенных матчей, поэтому ее форма оценивается по товарищеским встречам. Гости способны навязать борьбу, особенно если удастся нейтрализовать атакующие выпады ГВВВ.

Состав Хейзена не раскрыт, но статистика показывает, что команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, пропуская 1.80. Это говорит о том, что оборона не является сильной стороной, однако атака может создать проблемы. Тактически гости, вероятно, будут действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки и стандартные положения.

Последние матчи и личные встречи

Единственная очная встреча в 2007 году завершилась вничью 1:1, что подчеркивает равенство сил. Учитывая схожие показатели результативности и оборонительные проблемы обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, особенно с учетом коэффициента 4.30, который отражает высокую вероятность такого результата.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч ГВВВ — , и где смотреть

Матч: ГВВВ — состоится 01.08.2026 и начнется в 13:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч ГВВВ - Хейзен

Составы еще неизвестны

ГВВВ - Хейзен – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.01
6.3
14

Статистика для ставок

5
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В последних 5 играх ГВВВ пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Хейзен забьет больше одного гола
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Коэффициент
2
Поставить
В последних 5 играх ГВВВ забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
ГВВВ забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
ГВВВ пропускает в 3 последних матчах
Прогноз
Хейзен забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.40
Поставить
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